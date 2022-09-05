談痛說情：女性怕痛關腸事？

【明報專訊】處理痛症其中一個棘手之處，在於它未必單純由於組織損傷發炎引致，也有可能跟荷爾蒙、神經系統、心理甚至基因有關；最近更有研究提出它與腸道微生態的關係。

腸道微生態是指寄居於腸道內數以億計的微生物，包括細菌、真菌及病毒等所產生的環境狀態。研究發現，腸道微生物的種類及數量，都與人體健康息息相關，包括食量、血糖水平、免疫力等。當中最容易理解及具有最多研究支持的，是腸道微生態與腸道健康的關係。研究發現透過改變腸道內菌叢的種類及分佈，可以改善腸胃不適，更有臨牀實證確認可治療相關疾病。

腸道微生物 干擾痛楚信息傳遞

另一邊廂，陸續有醫學文獻指出腸道微生物所產生的代謝物，可直接或間接影響神經系統的活動，引發不同的情緒反應，甚至干擾痛楚的信息傳遞，令身體對痛感的接受及忍耐程度有所不同。有研究特別以女性經痛及痛楚敏感度為題，了解它們與腸道微生態的關係，發現女性普遍較男性對痛楚敏感，與此同時某些腸道細菌種類，與女性對痛楚的敏感度、經期變化及壓力荷爾蒙關係密切；而經常用於治療經痛的荷爾蒙避孕丸也與某類腸道細菌拉上關係。由此可見，體感性疼痛可能與某類腸道細菌存在着一絲關連，倘若能夠讀懂這段關係，或能夠找出治療痛症的方法。

事實上，醫學界正努力不懈去梳理腸道微生態與各種不同健康狀况的關係，包括哪類腸道微生物與疾病具有較強烈的關連、兩者因果狀况。我與我的研究團隊，也正計劃調查本港痛症病人的腸道微生態狀况。

另一個醫學界關注的題目，是如何透過平衡腸道微生態，達到改善健康。有研究發現，飲食均衡及多做運動的人士，擁有較平衡的腸道微生態。儘管箇中機理及相關細節仍在研究當中，但似乎跟臨牀觀察脗合，即健康生活習慣是減少疾病的不二法門。

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文：薛詠珊（家庭醫學專科醫生、香港中文大學賽馬會痛「正」能量計劃總監）