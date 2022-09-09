自編自導自身故事 朱鳳嫻打開視障家庭心窗

錄下每一瞬間--朱氏父母在女兒小時已隨身攜帶卡式帶錄音機，即使只是到屋邨大牌檔用膳，亦不放過每一瞬間，將女兒聲音錄下。（東方影業提供）

【明報專訊】「看電影就是看一個社會。」導演朱鳳嫻之前看過一個劇評這樣說。在她眼中，視障人士都是香港社會的一部分，藉着她在視障人士家庭成長的經歷，「做了30多年的資料蒐集」，拍攝《一路瞳行》讓觀衆一探視障人士的世界。不管現實還是電影，朱鳳嫻與主角都曾想藉留學之名，逃避失明父母帶來的負擔，但他們最終冰釋前嫌。電影意外地肩負一種使命——給予觀衆在家庭中復和的力量。

朱鳳嫻初執導筒，但非首度參與電影製作。她是舞台劇出身，爾後參與電影編劇。《一路瞳行》改編自其演讀劇場作品《發育．不良？！》及同名短片，故事雛形就來自朱鳳嫻的真人真事——在視障人士家庭成長的經歷。

「將自我放大」 看不到失明父母付出

電影講述視力無礙的朱芷欣（吳千語飾）與失明父母朱國強（吳岱融飾）和甘笑紅（惠英紅飾）的故事。童稚時，朱芷欣與父母相處融洽，未覺自己家庭與他人不同。隨年漸長，朱芷欣在中學時開始建立自己的社群，認知到自己家庭的特別之處會為她帶來注視，所以十分在意旁人眼光。因此朱芷欣逃避家庭，甚至厭惡失明父母依賴她。電影重點描繪了失明父母與子女之間的矛盾和掙扎。

人生如戲，戲如人生，朱鳳嫻中學時與失明父母的關係同樣跌入低谷。當時她覺得「只有自己是照顧者，因為我才有眼睛看得見，而父母都看不見」。例如外出時她負責領頭，朱母捉住她的手，朱父就在最後跟隨。因為她負責照顧父母，父母都要依靠她，朱鳳嫻感覺到當時「將自我放得很大」。但將親身經歷寫成劇本後，朱鳳嫻發覺自己「只是從『我』的角度來看」，即使父母身體有缺陷，但他們可能有時候無聲無息地照顧了她，倒轉成為領頭者。所以朱鳳嫻認為「有時將自我縮小，才能夠看見別人的付出」。當然我們有事的時候，不一定只有家人才能夠解救，但第一時間想起的通常是家人，朱鳳嫻借用戲中一句對白解釋，「因為最信得過是你」。「藉着我的家庭比較特別的設定，其實（《一路瞳行》）是想談論家庭。」朱鳳嫻道。

雖然《一路瞳行》故事曾以演讀和短片形式演繹，但朱鳳嫻蒐集觀衆意見後，得出一個結論：觀衆想了解更多父母這兩個角色的故事。「在電影世界裏我可以描述得這個視障人士家庭更豐富，甚至擴闊一點，寫視障人士的世界。」於是朱鳳嫻着手撰寫《一路瞳行》的電影劇本。在電影世界裏，篇幅能講述視障人士家庭的女兒由襁褓之年至孩提，再到少女時期的心理變化，引致故事中的家庭關係變化及當中掙扎。繼而透過描述視障人士的生活、工作、喜好，例如視障人士樂隊、與領跑員跑馬拉松、爭取視障人士的勞工權益等，種種生活片刻在電影世界裏建構出視障人士的世界。今次拍攝還邀請了不少視障人士出演，譬如視障人士樂隊。

而飾演主角父母的惠英紅和吳岱融就要另下苦工，演活視障人士。由於朱鳳嫻父母的失明狀况不一，惠英紅與吳岱融的挑戰亦大有不同。談及兩人的準備工夫，朱鳳嫻忍不住讚賞：「我很欣賞我的演員做了那麼多功課。」惠英紅早已訓練好用視障人士特有的手勢觸摸物件，更訓練到一隻眼像肌肉不受控制地跳動，另一隻眼就戴上深海潛水員專用的白色隱形眼鏡，演繹朱母的失明狀態。吳岱融則要在黑暗中演戲，演出時閉上雙眼，演繹想睜開卻又睜不開眼睛的感覺，如同朱父。而且他走路時要捕捉視障人士的步伐，使用白杖時不是亂來，而是數着步數，當中帶有節奏，因為當視障人士走慣一段路，例如前往乘搭巴士，熟悉路程就會記得步數。

觀衆在戲中也許發現朱氏家庭一種特別的溝通模式，女兒需要將街上所見到的事物描述給父母聽。以人為例，就要描述身形、有否戴眼鏡、髮型等。「到現在拍攝的時候，才發現我對於畫面的構圖和影像十分敏感，以前未用到就不知道。」朱鳳嫻對此表示驚訝，生於視障人士家庭竟成為她電影路上的禮物。

鈴鐺繫法 反映女兒心境轉變

不單故事情節，電影到處透露着朱鳳嫻與父母過往的生活痕迹。角色朱芷欣從兒時直到中學時期都會繫上鈴鐺，也是朱鳳嫻的真實寫照。朱鳳嫻說：「現實上家人用鈴鐺辨識我，知道我走到哪裏，大概到怎樣的距離。聽到鈴鐺聲就知道女兒回來。」鈴鐺除了實質用途，更象徵着朱鳳嫻與父母之間的關係，如同夫妻用戒指作信物來證明雙方關係。在戲中，朱芷欣兒時會戴上鈴鐺多而小顆的手鐲；小學時身上仍會繫上鈴鐺，但鈴鐺少而大顆；直至中學時就會將鈴鐺繫在書包上，不再依附身體，代表着朱芷欣與父母的關係可以隨時背上又可以隨時放下，同時反映角色當時的心境——若即若離。

戲中另有一件重要物件——卡式帶。原來朱鳳嫻父母會用卡式帶錄下她成長片刻的聲音，留待日後回憶。朱母更在拍攝時借出一部卡式帶播放機作道具之用。卡式帶亦是朱鳳嫻父母年輕時拍拖必備。朱父擅吹口琴，朱母則擅唱小調、粵曲，故兩人不時「jam歌」，用卡式帶錄下音樂交流，還能回味拍拖時光。

用影像記錄南山邨 回憶兒時感覺

記者留意到電影選擇於石硤尾取景，原來朱鳳嫻小時候常常帶領母親到石硤尾的視障人士中心。其次，朱母亦擔心獨留她在家，因此朱鳳嫻兒時不少時光在石硤尾度過。視障人士中心沒有活動時，她就會與其他視障人士家庭的子女到中心外玩樂。由於童年時總與相同背景的小朋友一起，她不察覺自己家庭有異。「直到中學開始有自己朋友圈的時候，就發現世界不似預期，未必人人接納我的家人。」朱鳳嫻憶述往事、講述過往的心態變化時，與角色朱芷欣的心境如出一轍。另外，朱鳳嫻是在公共屋邨長大，她發覺不少兒時所見的屋邨已經清拆或重建，石硤尾南山邨則仍保留當年面貌。因此她亦希望「用影像記錄南山邨」，記錄和回憶兒時的感覺。

觀衆迴響大 反思與家人關係

由於檔期安排，《一路瞳行》已於9月2日在內地上映。問到內地觀衆的反應，原來不少觀衆向朱鳳嫻留下長篇留言，讓她感到暖心和對方的真摰。他們覺得她寫出家庭的真實狀况，充滿拉鋸。觀影後亦對家庭有所反思，感到懊悔、愧疚，後悔曾經嫌棄家人，又或者子欲養而親不待。

而在香港，即使只上了優先場，未正式上映仍引來極大迴響，不少人看了優先場之後就想包場。當中有些是社福機構，想讓人了解視障人士的世界。電影還設有口述影像，令視障人士也能欣賞。《一路瞳行》電影方花了一定成本，讓專業人士製成口述影像的劇本，特別描述靜音位和面部表情等，然後再錄音。

此外有中學校長包場，因發覺年輕人與家人關係不好，希望學生從戲中看看父母的角度；也有公司老闆包場，因發現員工與家人沒什麼話聊，希望電影成為打破員工家庭中沉默的契機。「近年很多人的家庭關係未必太好，好多人與家人確實無話可說。但大家藉着這部電影，無論了解父母的角度或兒女的角度……可以踏出這一步，有一個與家人復和或修補關係的途徑。」當朱鳳嫻看見包場現象後，發現電影具有這麼大的力量，也是出乎她意料。「有些優先場觀衆分享，看完戲之後，想回家與家人擁抱，又或者想立即打電話給家人。最後他們有沒有做，我不知道，但起碼他們想過。」她笑說。假如跟家人無言以對，不妨先看齣好戲，或許之後話題就會滔滔不絕。●

《一路瞳行》

上映日期：9月15日

預告片：bit.ly/3eiG0Zm

文：嚴嘉栢

美術：張欲琪

編輯：梁小玲

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