普羅米修斯現身舞台 悲劇神話喚醒良心

【明報專訊】引用卡爾維諾對經典的定義：經典就是每次重讀都會有新發現。前進進戲劇工作坊與來自法國馬賽的劇場導演法蘭克．迪麥可（Franck Dimech）再度合作，於牛棚劇場演出古希臘三大悲劇之一 ——《被縛的普羅米修斯》。今次重溫經典，迪麥可期望從古老文本中，尋找對當代社會說話的聲音——保持人類最基本、不能磨滅的良心。

「我是一個50歲的老導演。」當記者請迪麥可用幾句話形容自己時，他首先這樣回答。雖然他說得淡然而幽默，但其經歷毫不平淡。20多年前他已到訪亞洲劇團，自此建立起在亞洲的劇團網絡，合作過的劇團包括日本青年團劇團、澳門夢劇社等。

法國導演前進進再度合作

與亞洲劇團合作時，其妻子周蓉詩擔任過助理導演、文本翻譯、演出、傳譯等崗位，今次演出亦擔任助理導演、翻譯文本，以及幫忙傳譯。對上一次與前進進戲劇工作坊合作，迪麥可於2017年執導了《西邊碼頭》—— 獲香港小劇場獎「最佳整體演出」以及IATC（HK）劇評人獎「年度演出獎」，2018年更到法國巡演。今次合作，迪麥可選擇了《被縛的普羅米修斯》。

女角剃頭演普羅米修斯

希臘神話中，普羅米修斯用泥造人，還教導人類不少知識和技藝。普羅米修斯同情人類的遭遇和脆弱，甚至將「盲目的希望」放到人心裏，讓人得以面對難以忍受的生活。然而沒有火，生活仍是艱苦，人類得不到溫暖和無法發展文明，宙斯卻堅拒將火交予人類。於是普羅米修斯盜天火到人間，給予人類最後的禮物。因此普羅米修斯觸怒了宙斯而受罰——被縛到高山上，每天被鷹啄食肝臟，卻不得一死。《被縛的普羅米修斯》正正講述普羅米修斯受罰後，諸神探望和勸告普羅米修斯向宙斯認錯。

特意選擇經典，因為迪麥可認為「在古老戲劇裏所觸及到的議題，仍然與當代社會非常有關連」。因此迪麥可會與演員一同探索、詰問古典文本對當代社會要說什麼？迪麥可就比喻為「將過去的光芒投射到現代世界」。問到《被縛的普羅米修斯》在當代的意義，迪麥可覺得「透過普羅米修斯這個人物，喚醒了人類最基本、不能磨滅的良心」。迪麥可亦強調「並不是要去複製那些古老角色」，所以詰問以外，還要注入當代元素。迪麥可發現所有傳統戲劇裏，女性地位不高，女角都是由男演員扮演。他亦觀察到，就算在現今西方戲劇界，有不少男演員扮演女性角色；但相反，女演員卻很少扮演男性角色。普羅米修斯則通常由男性飾演，迪麥可卻選擇了在《西邊碼頭》合作過的女演員陳秄沁擔任，她更為角色而剃頭，以呈現普羅米修斯受苦的狀態。

場地獨特 聚焦演員肢體表達

此外，由於牛棚劇場不是標準場地，有兩面觀衆席，表演亦與觀衆相當接近，所以迪麥可利用場地本身的特質，將觀衆和樂手融入表演之中，再從劇場外用強光打燈，象徵權力時時滲透進來，以一種監視視角進入場景。《被縛的普羅米修斯》主要用言語和身體表達，但面對陌生的語言，迪麥可就笑言憑「直覺」導戲。事實上，周蓉詩是迪麥可與演員之間溝通的橋樑。然而迪麥可不用拘泥於字面語義，在創作上更自由，對戲劇其他方面亦更加敏感。迪麥可比喻「就像盲人因為看不見，所以在聽覺上、觸覺上更敏感，而且看到另一個想像空間」，他就特別感覺到演員在身體上的表現。屆時觀衆不妨留意。●

《被縛的普羅米修斯》

日期：即日至9月12、14至17日

時間：晚上8:00

地點︰牛棚劇場九龍馬頭角道63號牛棚藝術村7號單位

票價︰$260

網址︰bit.ly/3TuWUE9

文：嚴嘉栢

美術：謝偉豪

編輯：朱建勳