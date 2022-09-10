24小時拍片 遙距通話 IP Cam大比併 一眼關七看門口

【明報專訊】近年不少人為了保安或想方便照顧家人，安裝無線網絡攝錄機／家居攝影機，希望24小時全天候監察家居安全，但市面上產品款式眾多，究竟應該如何選擇？今期〈e潮〉蒐羅多款IP Cam，各有獨特賣點及專長，無論室內室外，都讓你能夠一眼關七。

Arlo Ultra 2 4K畫質無變形 充電一次用半年

專門研發網絡攝影機的美國品牌Arlo，早前推出無線攝影機Ultra 2，支援HDR及4K拍攝，讓用家可以放大畫面去查看更清晰的細節；加上充電後可連續工作6個月，對影像高要求用家，帶來一個耐用而高質的選擇。

Ultra 2的鏡頭不但可拍攝180度視野，而且具有自動圖像校正功能，減少魚眼變形效果，令影像更自然。機身內置的雙向音頻功能可以消除雜音，讓用家與攝影機前方的人清晰對話。它的夜視功能亦相當不俗，能夠拍出彩色畫面，而非傳統的黑白影像。機身可承受高溫、寒冷、風雨或陽光，在室外使用完全沒有問題。

另一方面，它支援人工智能技術Arlo Smart（首3個月免費訂閱使用），能分辨不同的偵測物，例如路人、車、動物或包裹，用家可調整系統設置，有可疑的舉動才通知用家。訂閱還包括雲端儲存4K影像紀錄，用家可透過Arlo App查看30日內的雲端錄像，當然亦可觀看實時影像和錄影片段。而當發生事故時，攝影機可自動（或經Arlo App手動）觸發警報器。Arlo Ultra 2支援Google Assistant、Apple Homekit、SmartThings、Alexa等智能家居系統，也可以簡易連結Android、iOS或Samsung手機操作。

$988抵玩版 Arlo Essential私隱保護盾防黑客偷窺

Arlo另外亦推出了較入門版本的室內攝影機Essential，只售$988就有齊重點實用功能，非常適合入門用家選擇。

Essential具備130度對角視野、1080p鏡頭和動作偵測技術，也具備夜視功能，無論日夜都能捕捉重要的細節，可安心監察家中嬰兒、寵物、老人家的狀况。當偵測到動作或聲音時，它便會啟動自動錄影。攝影機同樣內置喇叭與米高峰，可清晰自然地遙距通話。與Arlo Ultra 2一樣，用家可免費試用Arlo Smart服務3個月，包括以雲端服務儲存和觀看近30天內的1080p錄影。Essential亦支援多個主流智能家居系統。

此機另一實用功能是「私隱保護盾」，能夠以實體方式遮蓋鏡頭。用家可用Arlo App來開關保護盾，當它關上時，錄影、動作及聲音偵測功能都會停用，直至重新打開保護盾後才啟用。用家亦可透過直播串流或切換至就緒模式，提示保護盾自動打開。

■Arlo Ultra 2

售價：$4980（兩鏡套裝連Smart Hub）

■Arlo Essential

售價：$988

網址：www.arlo.com/hk

文：JJ

編輯：朱建勳

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com