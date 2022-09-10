Reolink 5倍光學變焦 全彩夜視零死角

【明報專訊】想拍攝方位角度更全面，Reolink最新推出RLC-523WA也可以考慮。它採用5倍光學變焦鏡頭，而且機身可以360度水平與90度垂直旋轉，用家無論將鏡頭安裝在不同位置，任何角落都不會錯過。

RLC-523WA能拍攝2K（2560×1920）的全格數（20fps）影片，畫面細緻而流暢。機身配備4顆專業級紅外線LED夜視燈，日照下畫面鮮艷亮麗，夜間低光能呈現全彩夜視，即使是全黑環境下仍能顯示清晰銳利的黑白畫面，達至24小時監控。IP66防水防塵等級，無論安裝在天台、花園都適合。

白色聚光燈退敵 自訂警報聲

機身內置3粒白色spotlight和聲音警報器，當偵測範圍發生異常，會自動開燈及發出警報聲來嚇退入侵者。用家也可手動操控警報，又或自訂警報聲、設置警報啟動時段等。內置AI智能人形偵測及車輛偵測，用家可啟動智能追蹤模式，當偵測到有移動物體進入監測範圍，鏡頭便會自動跟蹤拍攝。配備的手機App提供不少功能，包括機身設定、雙向通話、警報設定、簡易錄影及照片回看等。

■Reolink RLC-523WA

售價：$2238

查詢：2544 0103（Everbest）