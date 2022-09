【明報專訊】英女王死訊甫傳出,便收到移英友人電話來訊,第一句先說天氣:「英國全日下着大雨」,然後給了一個哭哭emoji;隔一會,她又傳來那首其後在社交媒體廣傳的悼詩,詩的第一句是:Philip came to me today, ...

哀愁也是很快便傳遍了地球,特首也發聲明表示「深切哀悼」,多國元首均準備動身出席喪禮,送女王最後一程;英國人民紛紛到白金漢宮獻花,香港這邊亦出現自發到英國駐港總領事館門前追悼的民眾,他們都是發自真心,喜歡和愛戴這位在位70年的女王,彷彿現代民主國家與王室真的可以沒矛盾。人人都記住她的好,擔負國家尊嚴代表的她,到底是如何撐到最後,仍可不負眾望?林康琪勾勒了伊利沙伯女王的與時並進,洪清田則點出了女王那招「無用之用」。

至於伊利沙伯時代落幕以後,英國和世界將打開怎樣的新篇章,一切有待下回分解。今個假期先窩在家選看一兩部女王的電影吧,在新時代來臨前思索一下舊時代。而在渴慕團圓的中秋佳節,Philip and Lilibet now become one again, in their Palace up above. 抬頭看英國的月亮,也許會看見亞然說的那部Land Rover Defender?

