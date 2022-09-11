【明報專訊】英女王離世，舉世哀悼。英女王身為國家元首，這麼多年的各種風浪、人物，好的壞的，她都見證過、經歷過。站在世界最高的位置，看着世界變化多少年，她就在這個位置上給世人仰望了多少年。每一下舉手投足、每句說話，始終優雅，始終恰如其分。需要學習做皇帝的人不多，但想要學習做皇帝的人也不少，英女王肯定是個榜樣，她是真的受到人民愛戴。

這幾天的社交媒體，四處都是英女王的照片，每張照片都好看，手抱着的哥基犬、頭頂的大帽子、圓拱的Fulton雨傘，或是頸上掛着的一部配上測光器的徠卡M3菲林相機，都是英女王的品味。但最經典的一張，要數她跟菲臘親王和一輛Land Rover早期型號Series 2A的合照。女王靠着車旁、手擋陽光，而菲臘親王則坐上車頂，非常有型。去年菲臘親王離世，很多人都談到他如何在生前為自己設計靈車，花了18年時間改造他最喜歡的Land Rover Defender來接送自己的最後一程。喜歡越野路華的其實不止菲臘親王，英女王全家上下，都是這個英國汽車品牌的忠實支持者。

英國王室有所謂皇家認證（Royal Warrants of Appointment），即為王室成員提供生活用品或服務的品牌認證名單，從廁紙到服裝，紅酒到座駕，單是英女王認證的品牌就有600多家，而名單上的大部分品牌，不少都是平民百姓日常生活中用到買到的，像Twinings茶葉就是其中之一。皇家認證又可再細分為不同成員的專屬認證，除英女王外，過去菲臘親王和查理斯王子都有專屬認證徽章。芸芸品牌，能夠同時有齊這3個皇家認證的品牌，只有14家，而其中之一就是越野路華的總公司Jaguar Land Rover Limited了。

根據英國皇家認證協會（The Royal Warrant Holders Association）的介紹，得到認證，不一定是最好的品牌，但就一定是王室成員所偏愛的產品或服務，所以什麼品牌能夠得到認證，都是英女王等人自己的決定。頒贈了認證，不等於王室就可以免費得到品牌的進貢，仍然是要通過正常的採購程序付錢購買。至於如果頒授認證的王室成員離世，相關專屬的徽章就需要在兩年內停用。

據說，這麼多年來，英女王擁有過超過30架Land Rover，數目跟她養過的哥基犬不遑多讓。30多部越野路華，其中佔最多數的車型，就是最原始粗獷、最具代表性的Defender，而當中又有不少車款是特別為英女王改造，像開篷、特製皮座、內置無線電話直駁政府內政部辦公室等，都是在原來Defender的陣式車架（Ladder Chassis）上，做出不同改裝。在英女王登基不久，1953年的時候，英女王籌備為期半年，橫跨超過4萬英里的英聯邦巡遊，先從倫敦出發去到新西蘭和澳洲，再到斯里蘭卡和也門，然後踏足非洲，最後經直布羅陀回到歐洲。王室就請越野路華為這次長征，特製一款酒紅色的越野車，接載英女王和菲臘親王遊遍大半個地球，要是旅程需要橫跨海洋，這一輛特製車也會以空運方式送抵目的地，繼續服務。

親自駕車接載沙特王子

在冒險家Ben Fogle所寫的Land Rover: The Story of the Car That Conquered the World裏面，就提到英女王在1945年的時候，加入了女子輔助服務團（Auxiliary Territorial Service），很早就在軍隊學習駕駛貨車，所以坐上Defender也駕輕就熟沒有難度。英女王駕駛得最多的，是一輛軍綠色的四門長陣版110 Defender（相對應的就是短陣版兩門90 Defender）。隨着英女王年紀愈來愈大，開始逐漸換上越野路華更高級豪華的車款Range Rover代步出入。

英女王喜歡駕駛，書裏面其中提到，在1998年，當時沙特阿拉伯的王子阿卜杜拉到訪蘇格蘭Balmoral見英女王，英女王問他是否想遊覽一下城堡周圍，阿卜杜拉其實一點興趣都沒有。但當英女王問問題的時候，實際上那不是一個問題，答案必然是Yes, Your Majesty。那就遊覽一下吧，阿卜杜拉只能這樣說。轉過頭來，一輛Defender已經停在城堡門前，英女王二話不說跳上駕駛座，阿卜杜拉嚇到呆一呆，因為當時沙特還未准許女性駕駛，更不用說由一個女性接載這個沙特王子，但沙特王子畢竟是站在英國的國土，像玩卡片遊戲，英女王比沙特王子有更高數值，阿卜杜拉就只好乖乖坐上後座。門一關上，英女王就在城堡和叢林之間的小路風馳電掣，嚇到阿卜杜拉顧不上禮貌不禮貌了，叫隨行翻譯跟英女王說開慢一點、小心揸車。

王室對越野路華情有獨鍾，無論是去年逝世的菲臘親王，還是剛剛離世的英女王，都會看到這品牌的身影。在英女王去世當天，威廉王子、安德魯王子等一行四人立即動身前往蘇格蘭Balmoral城堡見英女王最後一面。他們先在蘇格蘭阿伯丁下飛機，然後需要一個多小時車程才到城堡，而令不少人有點驚訝的，是這4個王室成員，逼在一輛Range Rover內，並且由威廉王子負責駕駛。我不知道這算不算是有些人所分析說的，是一種代表「貼地」的形象。但可以肯定的是英國王室最倚靠、最相信的，可能就是一輛越野路華。

無論是英女王，以至是整個王室，其實不難明白一輛可以征服不同路面狀况的Land Rover四驅車，所代表的吸引力是什麼。因為對她和他們來說，只要握着軚盤，就可以控制左右快慢，選擇自己要走的路。Land Rover可以越野，不必時時刻刻走在柏油路上，跟從各種有形無形的指示和束縛。所以，在林間穿梭的時候，就是她和他們生命中，唯一真正能夠體驗到自由的時候。

柴油的廢氣、車輛的顛簸、引擎的噪音，這些對英女王和她的家人來說，就是自由的味道、質感和聲音。當車返回城堡門外、關掉引擎的一刻，也就代表短暫的自由，到此為止。經過這96年的時間，70年的在位，如今，英女王終於有了新的自由。

文˙亞然

編輯•王翠麗

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