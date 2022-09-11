通識導賞：粗獷建築遺珠 潘祖堯留下的飛碟

邵氏片場警衛屋現藏身樹蔭之下，是一座已列為三級歷史建築的粗獷主義建築（下圖），其猶如懸空的上層空間（左上圖）、外露的樓梯（右上圖）賦予它奇趣又平衡的外觀。（上圖：Kevin Mak/1km Studio；下圖：翻攝自《現實中的夢想》）

【明報專訊】香港粗獷主義（Brutalism）建築研究策展人、建築師Bob（彭展華）去年與研究團隊舉辦過「未知的香港粗獷建築」展覽，中大校園建築如眾志堂，赤柱聖士提反書院、葵涌東海工業大廈，以及司徒惠、甘洺、何弢等等，這些建築及建築師的名字，Bob說早為研究者熟悉，但這個城市仍有靜待發掘的遺珠。他翻出一張中學建築的照片，說連在國際發起「SOS Brutalism」計劃的Oliver Elser看到也稱奇，記者奇怪從未為意「巨獸」隱沒在哪裏，他就以此介紹上月剛離世的香港建築師潘祖堯（Ronald Poon），是個值得大家記住的名字。

載着中學禮堂的飛碟

Bob不諱言未做研究之前，並沒聽聞這位建築師，他說在研究初期，從《建聞築蹟》作者口中得知翻閱昔日在港台、韓國、東南亞發行的建築雜誌Far East Builder可得到不少資料，「我們大概知道如中大建築建於1970年代初，就去翻那個時期的期數，在某期見到特別多粗獷建築的例子，就看到一座校舍」。位於鑽石山斧山道的培敦中學（建於1969至1972年），驟眼看去方方正正，誰知藏着非常奇特的一座建築，頭重腳輕，上面一隻大「飛碟」，打橫連開一排六角形的窗，下面是形狀相若的小飛碟，學校禮堂就在大飛碟裏。這種宛如凌空的結構，為何沒成為人所共知的街道奇觀？Bob展示一張現貌照片，原來後來校園擴建，正正在飛碟面前建了一座大樓，我們一般慨嘆建築被拆就灰飛煙滅，這倒是另一種可惜，但Bob還是努力尋找機會，可參觀建築內部，了解它的結構。

他自此知道潘祖堯和他的作品。生於1942年香港的潘祖堯，16歲往英國求學，曾攻讀藝術，想成為一個藝術家，但他在自撰記錄其建築生涯的《現實中的夢想》一書提到，因為希望對社會有更直接貢獻，於是考入倫敦著名建築聯盟學院（Architectural Association School of Architecture，簡稱AA），至1968年畢業回港，加入潘衍壽土木工程師事務所。他曾解釋學校設計受山坡牽制所以佈局緊湊，亦是第一個在平面設計上用六角形的項目。Bob說曾把培敦中學這個案例交給SOS Brutalism，「研究者也說就他手頭上有的全球例子來看，這個形狀都是少見，所以看到它的重要性，並不止香港建築師會欣賞」。

夢工場裏的「警衛屋」

去年粗獷建築展覽到了最後一天，Bob收到伙伴通知，一個伯伯在其中一項建築照片前停留良久，那是邵氏製片廠的警衛屋（建於1968年）。外露的螺旋梯、混凝土外牆、上重下輕的結構、饒有趣味的比例，這個夢工場一角的這座小屋，出自年僅26歲的建築師之手。Bob說潘祖堯加入潘衍壽的事務所時，全公司只有他一個建築師，剛畢業就處理多項設計，首個建成的建築便是此屋。Bob認為潘祖堯當時的老闆潘衍壽作為結構工程師，對這個別樹一格的設計能成真也有幫助，「沒有柱撐住的空間，令它不是一座很實際簡單的樓；而其比例亦是當時流行的比例，兩邊突出的部分不同，較窄的一邊是門口，他似想突顯另一邊的主空間；窗亦不是上中下三格平均分，而是頂底細及中間寬，可能是配合人站在裏面的視線」。

最難能可貴的，是潘祖堯有直接點出過是受「獸性主義」（Brutalism另稱）影響，混凝土外牆與圖案靈感來自現代建築大師Le Corbusier；分出樓梯則見實踐了Louis Kahn的概念，「被服務與服務空間」（served and servant space）分開，樓梯被視為連結「被服務空間」（即建築主要功能空間）的「服務空間」。建築雖稱為警衛屋，然而據潘祖堯所記，下層是士多，上層是理髮店。

Bob趕到展場，問伯伯是否就是建築師Ronald Poon，確認眼前人身分後，他立即問道，這是否一座粗獷主義建築，潘點頭說是。在香港粗獷主義建築研究中，Bob說目前是憑英國皇家建築師協會（RIBA）定義，包括如實的物料、具象的形態、外露的結構，「好多時是我們自己的詮釋，用這個標準去看香港的樓哪座是、哪座不是，但建築師自己確認是好少見」。他亦問建築師還有沒有其他作品？潘指指對面另一幅邵氏片場製片室的照片，在古諮會文件上寫的是另一名建築師Andrew Jean作品，「他說呢個都係我起」，翻查當時建築雜誌，確是出自他工作的潘衍壽事務所，Bob盼古諮會進一步核實資料。夢工場建築群已獲評為一級歷史建築，警衛屋為三級，製片室為二級，惜後者已被拆除。在古諮會評估邵氏片場價值的文件裏，只記錄了甘洺、潘衍壽等名字，卻不見潘祖堯之名，其實邵氏大屋都出自他手筆。

在港短暫的試驗

潘祖堯入行幾年後就開設了自己的事務所（1973年），亦曾有10年與David Russell合作組成集團。Bob說：「我們近來找到Russell跟英國粗獷主義建築師都有點關係。」他努力尋找潘祖堯受粗獷主義影響的足迹，原本打算約建築師受訪，問問他在學時期的經驗、有沒有與其他香港建築師交流，欲拼湊出香港建築這一塊圖像，但老先生收到他擬定的問題，卻等不及詳談機會便離開人世。年輕時期的短暫試驗後，Bob形容「70年代初之後，就再見不到他用這風格設計，後來都是高層建築」，他設計了自己在堅道的家豐樂閣（建於1981至1985年），一組建築高低不一，樓頂組合起來呈螺旋形，最高一座為鮮紅色，其中幾座為灰色，Bob猜測「他可能想呈現混凝土質感，不過清水混凝土難維修，拆除模板後出現裂紋的話，再補新混凝土亦追不到顏色」。至80年代中，潘祖堯進軍內地發展，後來又在泰國開公司，設計不少飯店、度假村、公寓、山莊，但在《現實中的夢想》所記1968至1998年的歷程中，很多作品只見設計圖，他自言做過的60多個項目，成功實現只有10多個。後期他積極擔任公職，曾任房協主席、政協委員，以及曾加入市政局多個委員會如博物館委員會、土地用途小組等。

子：父用建築幫助社會

潘祖堯之子潘正輝（Geoffrey）在父親離世後，準備整理其遺下的工作資料，未來有機會發掘出可解答Bob問題的文檔。同為建築師的他，笑言爸爸在子女面前相當寡言，「我爸爸好好心地、好善良，也對子女盡心，周末都會陪伴我們，但最奇怪是不會跟我們說話，食一餐飯雖然坐足全程，卻似壁布板，但他對朋友是風趣幽默的」。他曾在30歲時開口問爸爸想要一份禮物，「我說你可否寫封信給我，說說你重視的價值觀，記不清他說無聊還是肉麻，就沒下文了」。

不過他還是對爸爸有觀察和了解，「我覺得爸爸是talented（有才華）的，像Renaissance Man對很多東西都有興趣，不是齋起樓，對哲學、藝術亦有研究，對生活好有渴求，建築只是一種表達」。他亦在AA讀建築，能明白父親面對的局限，「他對建築有種尊重，如他很喜歡Le Corbusier，其理念是建築要給人更好的生活，我覺得爸爸也有這種抱負，在香港的市場，以他的性格、興趣，令他走不到商業建築的路，也沒有成功成為商業建築師。在這種無奈情况下，就會明白他為何做許多公職，又創辦WACA（世界華人建築師協會），我覺得他感覺到建築師要受委託才可以起樓，是很被動」。Geoffrey在倫敦考牌、執業，「在英國有更多中型項目，容許一些建築師樓做比較有創意的東西，香港比較極端，一係起大樓，一係做室內設計，香港的建築師是做項目管理，講真都冇咩設計空間」，「他仍熱愛建築，就選擇透過學會、公職，用建築去幫助社會」。

Geoffrey認為粗獷主義對父親來說是一種手法，「他會着眼一些很vernacular的設計」，譯作潘祖堯常用的詞就是風土人情，設計要因應地方特色，風格上粗獷主義是一個階段，也曾利用天然材料營造熱帶度假村的感覺，「他的理念是很崇尚自然」。他記起父親透露過喜歡Frank Lloyd Wright設計的住宅Fallingwater，「喜歡它是人造結構，但結合景觀與水流」。Bob亦提及邵氏大屋向海層層遞進，具Fallingwater影子。建築師看房屋的喜惡不深奧，Geoffrey說：「啊，說着倒又記得，小時候爸爸會帶我們去淺水灣，看着那一大片住宅，他指住說，欣賞建築師肯開個窿。他好憎屏風樓，覺得好唔自然、好唔人文。」

文˙ 曾曉玲

{ 圖 } 受訪者提供、Kevin Mak/1km Studio

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 林曉慧

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