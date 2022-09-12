50歲因病辭工 重拾兒時興趣 退休模範 騎單車歐遊7國

奇妙火花——Uncle Moon（前）常用曼陀鈴彈奏老歌，「徒弟」星仔（後）教他認識Beyond的《海闊天空》、Amani，兩人分別用曼陀鈴和結他合奏。清脆又古雅的意大利古典琴音與粵語流行歌碰撞出不一樣的韻味，恰似這對跨世代組合所產生的奇妙火花。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】健談幽默、有活力、文武雙全、周身刀張張利，以上詞句全都可以形容退休模範Uncle Moon（劉錦滿）。

Uncle Moon退休路並不順遂，因病50歲就提早轉跑道，又因父母離世患上抑鬱症，再遇上疫情暫停一切活動。在生活跌宕起伏中，他學會隨遇而安，踩單車、玩音樂、收徒弟，還計劃再次踩單車環遊歐洲，擁有一顆不老的心！

精通射箭攀石曼陀鈴

劉錦滿，人稱Uncle Moon，膚色黝黑、穿單車服、蓄着八字鬍和羊咩鬚，驟看是個不羈中年漢，原來已六十有三，退休逾10年。Uncle Moon居於南丫島，不時駕着不同款式的單車出遊，島上無人不曉。他收藏了10多架單車，包括單車雛形、現在難得一見的penny-farthing（大小輪古董車）和「瞓住踩」的斜躺車，當然也不少得越野單車（mountain bike）和公路單車。他是單車友，同時精通射箭和攀石，高峰時擁有5艘獨木舟、3艘帆船，上山下海也難不倒他，荒野求生更是他的絕技。但別以為他只是個sporty guy，在YouTube搜尋Uncle Moon，便會看到他表演口琴、曼陀鈴（Mandolin），還有在夕陽之下拉奏小提琴的影片，頓時變成另一個人。

Uncle Moon的精彩下半場，吸引了梁萬福和盧炳松走訪南丫島，揭開他的神秘面紗。

有客自遠方來，Uncle Moon一盡地主之誼，原本安排大家走上島民俗稱「大坪頂」高地，一邊燒雞煮咖啡，一邊欣賞「世界級」日落等豐富節目。可是，天氣不似預期，黃色暴雨來勢洶洶，把美好計劃都冲走了。不要緊！Uncle Moon立即轉陣，問朋友借來山上小屋，好讓從繁囂都市前來的客人，品嘗他在露台現煮的意式咖啡，再欣賞他與「徒弟」星仔演奏音樂，度過一個不受風雨影響的愜意下午。

資助3年輕人 齊齊歐遊探險

計劃趕不上變化本來令人惆悵，但Uncle Moon學懂了積極變通，原來是他過去10來年退休生活一路走來的經驗。50歲時，正值工作黃金期，他在科技工程材料公司任市場及銷售經理，每年採購數以百噸材料，卻突然患上糖尿病，「剛發病時瘦得很厲害，又很疲累，根本不能正常工作，因為工作需要飛來飛去」，故他忍痛告別做了20年的工作，在2011年退下來。

Uncle Moon說，之前偶有閃過退休念頭，但未想過50歲便退下來。突然而至的退休，並沒有打亂他的步伐，反而冒出新諗頭，「我停低了，想想有什麼是以前返工做不到？以前攞3、4個月大假老闆都叫你辭職，現在放多久都可以」。自幼愛騎單車，心想不如來個歐洲單車遊。朋友提議帶幾個年輕人一起去冒險，獨樂樂不如眾樂樂，也有個照應。結果Uncle Moon就和朋友資助了3個剛畢業的大學生，他和3個年輕人用2個月時間踩遍7個歐洲國家。

「由德國到奧地利的斜路踩了3天，踩到人都癲！」Uncle Moon露出一個痛苦表情，繪聲繪影地憶述他們的精彩經歷。他又說途中要經過一個雪山至瑞士，但山太高，單車攀不過，正打算坐火車穿越，「問路時遇到一個好人，竟然說可以開車載我們過山」。他回憶道，那個人要求他們付「車費」，就是到其祖父的農場幫忙割草；他手舞足蹈地比劃着那人的大型四驅車，又「示範」用「死神鐮刀」割草，「4個傻佬未試過用那麼大的鐮刀」，雖然「收成」不太好，但這個好人招呼他們吃晚飯，翌日早晨就載他們穿越雪山。

辦活動推廣單車友善文化

一個老師加3個學生，踏過幾千公里，途經童話小鎮，也有遇劫經歷，原本想把歷程結集成書，但發現坊間已有很多同類型書籍，而且資金所餘無幾，難以支付出版費用。Uncle Moon腦筋一轉，「當時剛巧發現一本『書』，叫『面書』，就成立了3+1單車同學會」，藉着facebook專頁分享歐遊經歷，又籌辦單車交流活動、推廣單車友善文化。他更為了爭取港島北單車徑，從2011年11月開始與一班單車同好，於每月首個星期日由中環碼頭出發踩單車東行至筲箕灣，然後西行回程，到政府總部遞交請願信，又與海濱事務委員會開會。花了10年時間，Uncle Moon樂見單車徑稍有眉目，中環至灣仔海濱已推行單車共融通道（共享徑）試驗計劃，初步邁向人車共融，東西海濱亦有望相連。

雙親、愛犬相繼離世 陷入低谷

退休生活看似樂悠悠，但Uncle Moon也曾經歷低潮。雙親和3隻愛犬相繼離世，令他陷入了人生低谷，「我抑鬱，人生從未試過對一切失去興趣，很灰」。他不敢相信如此積極、「爛玩」的人也會變成這樣，情况最差時想過自尋短見。幸好，有信仰的他，在崩潰邊緣找牧師傾訴，「我半夜打電話給牧師，說『我今晚真係唔掂』，一路跟他傾偈、祈禱」。

因家人離開，他體會到人生苦短，「『玩完』好容易，積極一點，每日做好自己的生活，時間真的要來到，上帝要收回我，我都能笑住回看發現不是太差，有東西傳承給後輩」。走出陰霾，他繼續單車之旅，不但在香港踩「大冷」（來回九龍及新界，全程約100公里），又到台灣環島，還設計了單車遊路線，親身帶團遊香港。他又教授射箭、曼陀鈴、單車，更重拾放下多年的小提琴。

他說，退休後很忙，但很享受！

可惜世事無常，疫情來襲，一切活動停頓。Uncle Moon沉思一會又有新想法。

「無計劃就是有計劃，隨遇而安。」這段日子無法開班授課或帶團出遊，他就改為「私人授課」，「教多一點年輕人，就如這個『小朋友』（星仔）他有些東西不懂，我的經驗可以幫助他」。 星仔是Uncle Moon的單車班學生，知道他有彈結他，就夾起band來，兩人相識超過10年，漸漸從師徒關係進化成父子一樣。他倆常相約踩單車、街頭表演，Uncle Moon更計劃疫情之後，與星仔踩單車環遊歐洲。

文：李欣敏

編輯：梁小玲

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