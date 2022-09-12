三人談：長者挑戰獨木舟不是夢

教獨木舟——圖中是Uncle Moon（後）收藏的法國製獨木舟，他當時在南丫島教小朋友泛舟。（受訪者提供）

射箭高手——Uncle Moon（前）有近50年射箭經驗，圖為他所辦的射箭會活動。（受訪者提供）

【明報專訊】梁萬福、盧炳松本來跟Uncle Moon不相識，卻因Uncle Moon看了梁萬福出版的新書而結緣。

梁萬福大力推廣退休後積極人生，是演繹豐盛下半場的佼佼者；遇上Uncle Moon，也大讚他是退休模範。

首次見面，3人已惺惺相惜。

■劉：劉錦滿（Uncle Moon）

■梁：梁萬福

■盧：盧炳松

梁：一個朋友跟我說「Uncle Moon買了你的書」！我問，Uncle Moon係乜水？朋友說他是名人，在南丫島無人不曉。

劉：是我一個醫生朋友介紹你的書給我，看完後發現很不錯，於是放上單車會專頁，介紹給踩單車的哥哥姐姐。

梁：在網上搜尋到他的資訊，發現他是「人辦」，50歲下崗，繼續做這麼多兒時興趣，不是很多人做到，是積極面對退休的模範。

劉：我希望令自己有價值，告訴自己每日都要做3件事：為上帝、為自己、為別人。例如辦一個營火會，約10個人聚在一起唱歌、飲紅酒、吃燒雞、聽音樂，為自己和別人帶來快樂。

我也想為老人家搞營火會，喜歡的話可以過夜，我會安排大型露營帳篷。老人家聽到露營、營火會就說「嘩！不行」，覺得會好辛苦，但不用擔心，我們會安排妥當。

盧：很好的想法！

我開辦的NGO，約有300名義工，四分之一是長者。他們都很活躍，我們盡量安排不同活動和工作坊，傳授服務技巧和正向生活的態度。但有時他們想做一些活動，自己做不到，又沒有人教或帶他們做。

劉：我有一個朋友說80多歲的媽媽很想划一次獨木舟，但她不會游泳。我就為她媽媽穿好救生衣、水泡、水袖，帶她划出南丫島對出大海，獨木舟隨海浪起起伏伏，她起初捉到好緊，後來就很興奮地拍打海水，大喊「嘩！正呀！」，是個很「百厭」的媽媽。

盧：我所屬教會，很多長者也說想學踩單車，可以找你幫忙？

劉：教長者踩單車，太多人不可行，一對一比較安全，但可以學曼陀鈴。相信我，老人家都可以！