行政房車電動化 滲入科幻操作 拉闊車廂空間

【明報專訊】有車迷認為，電動車的普及會令汽車設計進入全新階段，採用傳統4門3廂式佈局的房車或會在不久後成為歷史文物。不過，房車目前仍是車壇不可或缺一員，其經典、大方得體造型歷久不衰，實在不可能一下子就消失。一直擅於開發及製作高級房車的平治（Mercedes-Benz）當然不會輕易放棄拿手好戲，最近推出的EQE車系正是將高級行政房車帶進電動化時代的新指標。

雖然一直被視為高級房車「專家」，但平治近年也得回應市場需求，積極推出多款不同大小、規格的新型SUV，與此同時也沒有放棄房車，除了繼續推出配置傳統引擎的型號，也積極開發新款的純電動房車：繼車價過百萬元的電動旗艦EQS後，「第二擊」就是廠方最擅長的行政房車，被部分車迷視為「電動化E-Class」的EQE。

專屬底盤發揮先天優勢

平治近年推出不少新款電動型號，當中不少仍採用固有「引擎車」底盤改良而成，始終未能完全發揮電動車的先天優勢，直至廠方於2021年推出EQS，才首度採用全新設計的EVA（Electric Vehicle Architecture）電動車專用底盤，邁出電動化時代重要一步。最近到港的EQE是該廠第2部採用EVA底盤型號，可以更全面善用電動車較長軸距、車底重心較低等先天設計優勢，製造出與經典E-Class明顯有別的全新行政房車。

車廂空間勝傳統型號

EQE車身尺碼與同廠房跑車CLS相若（車身長度貼近5米），看起來比經典E-Class稍大，初步觀感是身形直逼旗艦級S-Class；配合簡約流線的車身線條，比四平八穩的傳統行政房車多一分動感，甚至可說是更貼近跑車形態。由於採用專屬EVA底盤，令EQE可盡情發揮電動車優勢，率先受惠的就是車廂空間感遠勝仍然配置引擎及傳動系統的同級車。由於車廂地台不再需要遷就傳動軸，亦可以造到接近完全平直，車內人能夠以更舒服的坐姿乘車，實際空間亦較為闊落。廠方表示EQE車廂總長度比E-Class多出80mm、前座乘客的肩位闊度多27mm。當進入EQE車廂，感覺比以往行政房車顯得更鬆動、開揚。

三段設定動力回收

除了空間感強，EQE車廂亦滲入明顯前衛風格，例如前排空調系統出風口橫跨整個儀表控制台，配合線條一致的門壁與中控台、大型高清顯示屏及數碼儀表，構成環繞駕駛席及前排乘客席的佈局，說得誇張一點：感覺似在操控一部太空船多過駕駛汽車。電動車另一重點是設有動力回收功能，以延長續航能力，測試的EQE 350+當然設有這項功能，操作程序也非常簡單。駕駛者可因應駕駛習慣或加速要求，以軚環撥片選定D+、D或D-（提供3級選擇）以設定動力回收強弱幅度，實際操作起來，D+或D-或多或少都需要駕駛者以多點時間熟習，未必能即時適應（在減速時，施加予煞車踏板的力度可能會不足或過多），因此建議初駕駛EQE時，盡量使用D模式（即自動模式），待適應動力回收系統的運作及強弱後，才慢慢轉至其他強弱度駕駛。

寧靜度媲美頂級車

EQE另一令人留下深刻印象的，是車廂超乎想像的寧靜，除了因為電動車摩打不像傳統引擎及排氣系統，會在行車時產生明顯噪音，更重要的是廠方在製作時採用了高階隔音物料及細節結構，令其寧靜程度直逼車價超越7位數字的超豪華汽車。或者是擔心車廂太寧靜會令乘客產生耳鳴，廠方在隨車音響內置了2種預設聲效，會伴隨行車速度、環境而調整效果及聲浪大小，不需要的話當然亦可選擇關閉。

總括來說，EQE是一部擁有動感造型，但同時帶來闊落、非常寧靜乘坐感受的電動行政座駕，而且比起不少同價位電動車，它採用較高級的物料，整體豪華程度有平治房車一貫的高質感，加上房車形態比SUV低矮，更有利提升行車及轉彎時的穩定度及貼路感，是一部不可輕視的新世代房車。●

Mercedes-Benz EQE 350+

車型：4門5座位電動行政房車

摩打：永磁同步摩打（PSM）

電池：90.56kWh鋰離子電池組

馬力：292匹

扭力：565Nm

驅動：後輪驅動

長闊高：4946×1961×1510mm

軸距：3120mm

車重：2355kg*

極速：210km/h

加速：0-100km/h，6.4秒

耗電：15.9-18.7kWh/100km（WLTP標準）

續航：654km（WLTP標準）

售價：$799,000起（需符合政府「1換1」舊車換新電動車計劃）

查詢：2504 6140

*基本重量，因配備增減略有出入

文：莊達民

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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