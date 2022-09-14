膠質生活示範 回收塑膠 展現設計新靈感

各有特色--時至今日，塑膠仍有不少潛力。由以前的Gufram Pratone（圖中綠色作品），到最近的Jólan van der Wiel的Gravity系列，在形態及製作上都各有特色。（Dawn Hung攝）

懸臂式設計--懸臂式設計是塑膠座椅的設計基本款之一，而圖中右三的Myto，出自Konstantin Grcic之手，充分利用了polybutylene terephthalate（PBT）這種素材在液態時的高度流動特質。（Dawn Hung攝）

【明報專訊】因為環保議題，特別是微塑膠污染對生物鏈帶來的影響，塑膠在早一段時間成為設計界減少使用的素材，更不要說作為設計展覽主題。不過早前看了Art & Design Atomium Museum-Design Museum Brussels的Le Plasticarium展覽和Vitra Design Museum的Plastic: Remaking Our World展覽，兩個均以最躺平最無性格的素材——塑膠為主題，可算是兩個來得及時的設計展。

隨着回收科技及再造技術的工業化技術成熟，塑膠回收及再造帶來了新突破，例如荷蘭阿姆斯特丹採用廢物處理公司Afval Energie Bedrijf的機械分類技術，讓居民毋須再自行將塑膠與普通垃圾分類，回收機構亦能脫離人手分類的操作。同時，不少回收塑膠的質素提升，又或是新面世的生態物料製作技術日漸成熟，不少都有着與塑膠相近的可塑面向。

採用再造塑膠為素材

在眾多素材中，塑膠算是最無性格的一種，軟硬均可，亦可隨意塑形。基於素材可塑，設計界有不少設計均會用上可再造塑膠為素材，作為circular design（循環設計）系統的一部分，如美國鋁製椅子品牌Emeco便找來Barber Osgerby合作設計On & On椅子系列，而Anna Castelli Ferrieri設計的Kartell經典Componibili亦推出回收塑膠版本。在一輪手工藝及立體打印風潮後，其實工業設計的模製技術亦需要因應新素材而活化，而Design Museum Brussels 的Le Plasticarium及Vitra Museum的Plastic: Remaking Our World兩個塑膠設計展，都能為當下的回收塑膠及生態素材，帶來設計靈感。

Le Plasticarium 塑膠設計館由回收開始

在歐洲，不時能在垃圾桶尋寶。私人收藏家Philippe Decelle在開設Le Plasticarium時，亦是由拾荒而起。1987年，他在布魯塞爾路旁垃圾桶拾獲Joe Colombo的Universale可層疊塑膠椅子，展開了他的收藏生涯，並於巿內一幢Art Deco風格建築內以預約方式讓人參觀收藏，以Le Plasticarium為名。

私人收藏由拾荒而起

其後當地地標Atomium原子球塔開展成為博物園的念頭，開設了Art and Design Atomium Museum，並於2014年收購了總數多達2000件的收藏，並於2015年開設並易名為ADAM Design Museum Brussels，於館內設立能展出500多件作品的常設展覽空間The Plastic Collection。甫走進展覽，便以Joe Colombo的Universale可層疊塑膠椅子作為引子，其後根據時序按二次世界大戰、石油危機、郵購文化、Space Age、吹氣家俬等分類，亦有部分以設計技術分類。當中可以看到不少經典之作，與不少社會變化掛鈎。除了各種形態及製作方式外，展內個人印象最深刻的，是看到《戀人絮語》作者Roland Barthes在著作Mythologies中的一文，對塑膠無原型但多變的特質所作的評價及聯想。而一如他所言，無性格塑膠的可塑特質，正正為不少設計師實踐夢想設計帶來靈活度。●

網址︰designmuseum.brussels

文：Dawn Hung

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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