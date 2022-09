Plastic: Remaking Our World 塑膠重塑世界？

next

【明報專訊】近年有不少與塑膠相關展覽,如布魯塞爾Musée des Égouts着眼於環保的Microplastics,位於馬德里着眼可完全回收再造的The Plastic Museum,又或是較小型但庫藏精彩、附屬於英國Arts University Bournemouth的Museum of Design in Plastics;而剛於德國Vitra Design Museum完結,將於10月移師到V&A Dundee展出的Plastic: Remaking Our World,則以塑膠如何改變世界為切入點。

塑膠在被視為污染元兇前,因為其可塑特質及戰後發展,被視為烏托邦素材。假如像設計指南的Le Plasticarium展覽呈現了過往對這種生活的想像,那Plastic: Remaking Our World展覽該是向未來進發,思考如何收拾殘局。展覽探索素材的來源,一如展覽所示,塑膠最早來源其實並非石油,並展出業內用上的海藻、絲菌等生態塑膠(A),展示非石油塑膠的可能。展內亦有不少經典塑膠設計,如Ball Chair等,但亦有與塑膠相關的系統設計,如由Ineke Hans設計可復修的REX Chair (B),又或是將塑膠再造平民化的Precious Plastic等(C),走出了純產品設計的框框而是走入了系統設計的範圍,讓塑膠能以更環保方式與生物共存。●

網址︰www.vam.ac.uk/dundee/exhibitions/plastic