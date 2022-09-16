營房大樓、芒果樹變巨幕 夜賞大館光雕秀 金虎吸睛

【明報專訊】夜遊中環又有好去處！大館檢閱廣場最近每晚舉行期間限定的光雕投影匯演，約12分鐘的投影動畫，將營房大樓化成巨型投影幕，注入光影藝術、音效等元素，內容濃縮大館及香港百多年的故事，令港人特別有共鳴。今次匯演，除請來多名本地藝術家參與作畫，背後更邀得猛人助陣——曾參與繽紛悉尼燈光音樂節逾10年的國際知名光雕投影藝術單位The Electric Canvas（TEC），合製高水準的光影投影匯演，令人目不暇給， 打卡呃like無難度！

大館正與光雕投影藝術單位TEC合作，即日至9月25日在檢閱廣場舉行「綻放大館」的光雕投影（projection mapping）匯演，免費讓公眾參觀。匯演籌備超過1年，其間TEC曾來港量度尺寸，並於正式上演前測試8天，確保投影畫面流暢，完全融入建築物。匯演在每晚上演5節，每節投射12分鐘動畫，運用數台投影機，主要投射在4層高的營房大樓，以及附近的芒果樹。

投影出「色」 呈現金、綠難度高

大館資深策展人郭瑛分享，是次匯演要特別留意顏色，因為呈現出來其實非常困難。先劇透一下，動畫結尾會出現金色老虎：「投影可選擇的顏色中並沒有金色，最後TEC運用光的反射等技術，呈現出像金色的效果。」另一個留意點是芒果樹冠上也會投影出鮮綠色老虎頭，在昏暗的樹葉投射出綠色亦是難度非常高，千萬別錯過。

郭瑛續分享，匯演除了由TEC主導，亦希望本地藝術家參與其中，這次便邀得江康泉（江記）@企鵝實驗室、鄭雪姬（阿雪）、歐陽俊禧×謝家宜、張小踏×楊苡靖等單位。江記塑造了昔日女士吃英式下午茶的場面；張小踏等人創作印裔廚師煮咖喱的畫面，充滿「味」力；歐陽俊禧及謝家宜擅長製作動畫背景，創作了建築崩壞的震撼場景；阿雪是比較年輕的藝術家，由她創作老虎造型，展現不同活力。

近砵典乍閘方向樹旁 拍攝靚位

記者早前親身觀看「綻放大館」，在營房大樓對面觀看固然畫面震撼，但如果想拍攝，在靠近砵典乍閘方向的樹旁，可同時拍到營房大樓和芒果樹，比較推介這個位置。12分鐘的光影動畫閃耀眼前，畫面和音效配合流暢，投射畫面和建築物融合，沒有走位或穿崩。動畫內容是大館及香港約160年的濃縮歷史，共有12個以上的場景，例如昔日前中區警署會煮咖喱，還有搭棚、裁縫縫製紀律部隊制服、女士們享用英式下午茶等民生情况等，內容豐富，節奏緊湊，沒有悶場，完全不覺得站着看了12分鐘，反而「打卡」打到手軟。

現場反應最好一幕，是呈現「跛豪」吳錫豪在街頭被追捕、判刑的場景，這一幕特地播放《新紮師兄續集》主題曲，現場不少人哼歌，又當追警匪劇般看得「肉緊」！較特別的連貫在於老虎，郭瑛指香港曾經出現老虎，希望將此元素加進去，而老虎就像守護神般的角色，一開始、中段及結尾均出現，每節「間場」也在芒果樹「蒲頭」，每晚守護每名前來觀賞的參觀者。

■大館：「綻放大館」光雕投影匯演

日期：即日至9月25日（9月19日除外）

時間：每晚7:00、7:30、8:00、8:30及9:00（每節12分鐘）

地點：中環荷李活道10號大館檢閱廣場

查詢：www.taikwun.hk

■同場加映

操場免費賞皮皮樂迪幻影

與「綻放大館」同期舉行的，是大館當代美術館「潛入你眼簾──皮皮樂迪．里思特」展覽。瑞士媒體藝術家皮皮樂迪．里思特（Pipilotti Rist）展出的沉浸式影像裝置，讓參觀者包圍在聲音、影像、顏色建構的虛擬世界，置身其中親身感受其獨特世界觀。館內展覽之外，在美術館前的監獄操場另設有戶外錄像裝置《水虎彩膏》，每晚6:30至10:30循環播放約20分鐘的影像，公眾可免費觀賞。看完「綻放大館」仍有時間的話，不妨經大館里步行約5分鐘前往監獄操場觀看！

■大館當代美術館：「潛入你眼簾──皮皮樂迪．里思特」展覽

日期：即日至11月27日

時間：周日至四上午10:00至晚上8:00、周五及六上午11:00至晚上9:00（周一閉館）

成人門票：現場購票$95、網上購票$88

戶外錄像裝置：每晚6:30至10:30（免費）

地點：中環荷李活道10號大館當代美術館

網址：bit.ly/3d86FrH

文：陳麗斯

編輯：梁小玲

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