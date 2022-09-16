藝文青：元朝才女管道昇

【明報專訊】若問到誰是較早期進入社會大衆視線的女性藝術家，哪一個臉孔浮現於你腦際？總是自畫的芙烈達．卡蘿（Frida Kahlo）嗎？20世紀好像有點晚，再早可能要數到16至17世紀文藝復興時期的索福尼斯巴．安圭索拉（Sofonisba Anguissola）和拉維尼亞．豐塔納（Lavinia Fontana）。也許我們還是捉錯用神，全將注意力放在西方，放眼亞洲，更早期進入社會大衆視線的女性藝術家能數到元代的管道昇（1262—1319）。

管道昇擅畫梅、蘭、竹、菊，又精山水畫和書法。其時，元仁宗將其夫趙孟頫、其子趙雍及她的書法作品特為珍藏，冀後世得知元朝出了一門三口皆善於書法。由此可見，管道昇藝術造詣受當時社會大衆看重，否則難被元仁宗如此重視。另有一證可見其藝術地位。

憑《行書秋深帖》下款推測其地位

最近，第三期國寶運抵香港故宮，一共10件，其中一件為管道昇的《行書秋深帖》，由丈夫趙孟頫代筆。《行書秋深帖》本為尋常家書，管道昇想在深秋慰問嬸嬸，並送上蜜果、糖霜餅、郎君鯗和桕燭以表心意。然而特別之處在其落款，對比書帖右上角與左下角的落款，「道昇」兩字大為不同，左下角的「道昇」明顯有塗改痕迹。學者推測趙孟頫代寫時一時忘形，誤將己字「子昂」寫於落款。男性在元代時依然壟斷社經地位，就算一時錯寫妻子名字為自己名字，未必需要改，甚或標明由丈夫趙孟頫代筆亦可。若非管道昇在當時有一定地位，趙孟頫也沒有必要特意更正。

與男書畫家爭一時瑜亮

難得管道昇與當時男性書畫家爭一時瑜亮，是一個特例，始終當時男性仍主導社會。但同時也反映了古中國在品評男女藝術地位上未必如想像中迂腐，當時社會也有可能接納女性藝術家。例如在儒家文化圈中的古日本，平安時代中後期（即初宋）由女性作家紫式部撰寫出世上第一部長篇寫實小說《源氏物語》，至今仍奉為經典。無論是女性藝術家或是女性文學家，都曾在亞洲歷史上閃耀過，但我們往往略過了前現代亞洲女性作出的貢獻。或許重探她們在其時代裏提供的女性觀點，能讓我們更全面地窺探當時的藝術思想，以及社會思潮。

文：旺旺