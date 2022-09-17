珍藏英女王加冕巡遊紀念品 花兩年尋得「金龍鱗」

慶祝英女王加冕--1953年港府為慶祝英女王加冕，向本地的男學生派發一個印有「天祐我皇」及王冠標記的鋁製杯子（上圖左），還有一個正面印有女王側面、背面有維港景色的徽章（上圖右）。女學生則獲贈一個正面印上英女王側面、背面有王夫側面的金屬托連膠杯，以及一隻加冕紀念匙（左圖）。（林靄怡攝）

【明報專訊】英女王伊利沙伯二世在位70年，曾先後於1975年及1986年兩度訪港，她逝世後不少人在社交平台上分享她當年訪港的照片，舊照、舊物凝住了一個時代的記憶。對收藏伊利沙伯二世藏品多年的80後收藏家周浩正來說，英女王的離世，猶如失去一個「認識」多年的老朋友。

在大專任教文化研究的周浩正本身收藏香港舊照，他的首批藏品是一輯1989年戴安娜王妃和查理斯王子訪港的舊照，全部都是近距離拍攝所得，原來操刀的正是他的媽媽。「當年戴安娜到屯門區做親善探訪，媽媽以女童軍領袖的身分，帶領小女童軍接待戴安娜，當時她主動上前向媽媽打招呼、握手。我覺得幾有趣，王室原來是接觸得到的！」慢慢他愈找愈舊，從王室舊照、舊物中研究本地文化，其中對1953年英女王加冕年份的藏品尤其感興趣，遂成為他現在主要的收藏主題。

翻開他的藏品，從當年慶祝英女王加冕慶典的相冊，到當時政府派給本地學生的鋁製水杯、襟章、紀念匙等，還有一塊約3吋半寬、雕有精細小龍的「金龍鱗」。1953年6月為慶祝英女王加冕，「華人慶祝英女皇加冕會景巡遊大會」紮作一條長55米、全身鋪滿5500塊銅片的金龍，在港九巡遊舞動，場面壯觀。活動結束後，其中5000塊「金龍麟」以每片5元的價錢售予公眾，更精心地以卡紙托底、蓋上「華人慶祝英女皇加冕會景巡遊大會贈」的印章，以防偽冒。周浩正說這是他早年很渴望收藏的物品，花上一兩年時間才尋到。雖然近期有關英女王物品炒賣風氣活躍，僅一片「金龍鱗」的價錢已飈升至8000元，「但我覺得其歷史價值、背後意義遠大於一切」。

牌樓體現各區特色

至於他最喜歡的一件藏品，是一個印有王冠標記和女王加冕年份「1953」的駱駝牌熱水壺，雖然已推出逾半世紀，但仍保存完好，只有少許刮痕，「民間用品最難保存，因為大家都會使用，易有損耗，能留下的數量很少」；加上由本地品牌獲授權生產，底部以英文寫有生產地香港，「整件事充滿香港元素」！

訪問過程中，周浩正對加冕巡遊歷史侃侃而談，他邊翻着慶典相冊邊說﹕「為何我這麼喜歡研究加冕巡遊？其中一個吸引之處就是牌樓！」牌樓是華人社會每逢節慶大事就會搭建的臨時建築物，當年為了英女王加冕，各處都有特色牌樓，例如水上人的牌樓就在碼頭附近搭建，而油麻地平安戲院對面（今天逸東酒店的附近位置）則有一座如城堡般宏偉的牌樓，充分體現各區特色。這些民間歷史的記載有限，只可從各方面拼湊而成，對周浩正來說收藏的意義，正正離不開尋覓一段關於香港的歷史。●

場地提供：Starssy Café

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