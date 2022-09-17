獨特16:18比例 LG「雙倍」屏幕 慳位在家工作

多種輸入——機背除了設有兩組HDMI及DisplayPort輸入外，亦有USB Type-C插頭，用家只要接上手提電腦，便可同時做到畫面輸入、數據傳輸及充電。（品牌提供）

【明報專訊】當WFH、混合式辦公日趨普及的時候，家中的電腦裝備亦不得不升級，其中顯示器尤為重要，顯示面積大小除了影響工作效率，是否方便多工處理之外，舒適觀看亦十分重要。最近有韓國生產商，推出市面罕見的16:18比例電腦顯示器，更加入多種設計，以減少長時間使用下眼睛的負擔，對於混合式辦公人士來說，值得考慮。

市面常見的電腦顯示器，大多使用16:9比例設計，但由LG推出的DualUp，配備的27.6吋SDQHD Nano IPS屏幕卻屬罕見的16:18比例。這個比例有什麼好處？簡單來說，這個比例就等於將兩個16:9顯示器上下合併，對於慣用雙屏幕工作的用家，便不用在枱面預留空間放置兩個顯示器，更加慳位。DualUp配備特別設計的支架，經人體工學計算眼球轉動範圍來設定可動幅度，用家可把顯示器前後伸縮、升降高度和上下傾斜等，調整出符合自己所需的視角。

連接兩部電腦 同時操控

16:18比例等同將兩個16:9的顯示器合併，而由於現時不少應用程式都以16:9比例設計，所以使用時可將屏幕分為上下兩個部分來使用。這個設計對於不少工種都十分方便，例如YouTuber開直播時，便可透過上半部分屏幕來監控直播畫面，下半部分閱讀聊天紀錄；程式編寫員在編寫程式碼時，可於長方形屏幕上查看更多代碼或文字，並減少上下滾動頁面的次數；至於文書處理為主的工作，則可在屏幕上同時開啟和查看多份數據表，以提升工作效率。

除了提升工作效率之外，DualUp也覆蓋98% DCI-P3色域並支援HDR10，所以用來看影片或打機都適合。而為了減輕長時間使用下眼睛的不適，顯示器不但獲得TÜV Rheinland Eyesafe的低藍光認證，也設有環境光感應器，能感測環境光度並自動調節顯示器的亮度，標榜減少用家眼睛疲勞。

DualUp機背設有USB Type-C插頭，用家只要將手提電腦連接上插頭，便可同時做到畫面輸入、數據傳輸及充電，其中充電最高可提供90W輸出。由於屏幕顯示夠大，所以機內亦設有「分割畫面」及KVM功能——機背設有兩組HDMI及DisplayPort輸入，讓用家同時將兩部裝置接駁顯示器，「分割畫面」能讓顯示器分割成為兩份，同時顯示兩部裝置的畫面；KVM功能則可透過同一個鍵盤及滑鼠來操控兩部電腦。

■LG DualUp規格

屏幕尺寸：27.6吋

解像度：2560×2880像素

對比度：1000:1

反應時間：5ms（GtG at Faster）

輸入：HDMI×2、DisplayPort、USB Type-C

體積：44.9×481.5×549.5mm（不連坐枱架）、 461.3×481.5×843.3mm（連坐枱架）

售價：$6490

查詢：3543 7777

文：吳一鳴

編輯：朱建勳

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com