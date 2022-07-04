ACER 49吋特大曲芒 打機睇戲無殘影
文章日期：2022年09月17日
【明報專訊】近年電腦顯示器興起曲芒，由ACER推出的EI1系列顯示器EI491CR便是其中之一。其最大賣點是曲芒之餘更具有49吋大尺寸，雖然主打電競用家，但由於採用了32:9比例設計，因此也能夠當成兩個16:9比例顯示器左右合併使用，用家可將不同程式分別在左右開啟，同樣能提升工作效率。
屏幕提供3840×1080像素解像度，並設有144Hz刷新率，就算用來看動作電影也不用怕有殘影。用來打機的話，屏幕亦支援AMD Radeon FreeSync 2，能消除快速轉換視點或高速移動時出現的畫面撕裂問題。顯示器亦取得VESA DisplayHDR 400認證，表示顯示器在HDR的亮度、色域等都達到一定標準。此外，機體亦支援PIP（子母畫面）及PBP功能（畫面並排），讓用家接駁兩部裝置，同時在顯示器上輸出畫面。
■ACER EI1 EI491CR規格
屏幕尺寸：49吋
解像度：3840 x 1080像素
對比度：3000:1
反應時間：4ms（GtG at Faster）
輸入：HDMI×3、DisplayPort
體積：172×375×1198mm（不連坐枱架）、240×456×1198mm（連坐枱架）