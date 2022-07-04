ACER 49吋特大曲芒 打機睇戲無殘影

特大曲芒——具有49吋大屏幕顯示及曲芒的ACER EI1 EI491CR，能提供3840×1080像素的解像度，無論是用來觀看影片或是工作也十分適合。（品牌提供）

【明報專訊】近年電腦顯示器興起曲芒，由ACER推出的EI1系列顯示器EI491CR便是其中之一。其最大賣點是曲芒之餘更具有49吋大尺寸，雖然主打電競用家，但由於採用了32:9比例設計，因此也能夠當成兩個16:9比例顯示器左右合併使用，用家可將不同程式分別在左右開啟，同樣能提升工作效率。

屏幕提供3840×1080像素解像度，並設有144Hz刷新率，就算用來看動作電影也不用怕有殘影。用來打機的話，屏幕亦支援AMD Radeon FreeSync 2，能消除快速轉換視點或高速移動時出現的畫面撕裂問題。顯示器亦取得VESA DisplayHDR 400認證，表示顯示器在HDR的亮度、色域等都達到一定標準。此外，機體亦支援PIP（子母畫面）及PBP功能（畫面並排），讓用家接駁兩部裝置，同時在顯示器上輸出畫面。

■ACER EI1 EI491CR規格

屏幕尺寸：49吋

解像度：3840 x 1080像素

對比度：3000:1

反應時間：4ms（GtG at Faster）

輸入：HDMI×3、DisplayPort

體積：172×375×1198mm（不連坐枱架）、240×456×1198mm（連坐枱架）

售價：$7998

網址：acer.com/ac/zh/HK