ASUS 14吋流動顯示器 駁流動裝置靈活辦公
文章日期：2022年09月17日
【明報專訊】混合辦公的地點不受地方限制，除了辦公室及家居，還可以在街上的咖啡室、餐廳等。如果長時間在外工作，這個由ASUS推出的ZenScreen Ink MB14AHD便是其中一個好幫手，既方便一些可以透過手機工作，但又怕屏幕太細不夠方便的用家，也能慳位使用雙屏幕輸出。ZenScreen Ink MB14AHD設有14吋FHD IPS屏幕，支援10點觸控功能，而跟機附有支援4096階壓力感應的原廠觸控筆，在輸入上有更多選擇。
為方便用家，機背設有無段式支架，而用家配合DisplayWidget Lite軟件，便可自動切換橫向、縱向顯示。為免顯示器用光手機或手提電腦的電量，機體配備兩個可支援電源輸入及DisplayPort Alt模式的USB Type-C插槽，就算用了一個插槽接駁手機或裝置輸入畫面，也可用另一個插槽為顯示器供電，另外亦設有一個micro HDMI插槽，方便連接其他裝置。
■ASUS ZenScreen Ink MB14AHD規格
屏幕尺寸：14吋
屏幕比例：16:9
解像度：1920×1080像素
反應時間：5ms（GtG at Faster）
輸入：Micro HDMI、USB Type-C×2
體積：12.5×201.2×324.2mm