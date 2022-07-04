ASUS 14吋流動顯示器 駁流動裝置靈活辦公

變身雙芒——ZenScreen Ink MB14AHD雖然對比不少手提電腦在顯示尺寸上不算突出，卻能接駁手提電腦變雙芒使用，對於用慣大屏幕顯示的用家，在街上工作更得心應手。（品牌提供）

【明報專訊】混合辦公的地點不受地方限制，除了辦公室及家居，還可以在街上的咖啡室、餐廳等。如果長時間在外工作，這個由ASUS推出的ZenScreen Ink MB14AHD便是其中一個好幫手，既方便一些可以透過手機工作，但又怕屏幕太細不夠方便的用家，也能慳位使用雙屏幕輸出。ZenScreen Ink MB14AHD設有14吋FHD IPS屏幕，支援10點觸控功能，而跟機附有支援4096階壓力感應的原廠觸控筆，在輸入上有更多選擇。

為方便用家，機背設有無段式支架，而用家配合DisplayWidget Lite軟件，便可自動切換橫向、縱向顯示。為免顯示器用光手機或手提電腦的電量，機體配備兩個可支援電源輸入及DisplayPort Alt模式的USB Type-C插槽，就算用了一個插槽接駁手機或裝置輸入畫面，也可用另一個插槽為顯示器供電，另外亦設有一個micro HDMI插槽，方便連接其他裝置。

■ASUS ZenScreen Ink MB14AHD規格

屏幕尺寸：14吋

屏幕比例：16:9

解像度：1920×1080像素

反應時間：5ms（GtG at Faster）

輸入：Micro HDMI、USB Type-C×2

體積：12.5×201.2×324.2mm

重量：0.87kg

售價：$3899

網址：bit.ly/3BqnSpl