街知巷聞：一個維港 三種浮想

【明報專訊】傍晚時分，從中環七號碼頭登上渡輪。船徐徐啟程，沒有如常駛往對岸的尖沙嘴，而是朝向西面，繞青衣島一圈再回來。乘客中，有的仰望橫亘船上的橋身，為藍巴勒海峽的多座大橋嘆服；有的憶想百年前的航海旅程，當自己是沉醉香江夜色的外國遊客。更多人站在船兩頭的舺板，風清月皎，一罐手工啤在手，神情活脫是「駕一葉之扁舟，舉匏樽以相屬。寄蜉蝣於天地，渺滄海之一粟」。

「天星沙龍 重渡維港」船程約兩小時，是今屆「港深城市/建築雙城雙年展」節目之一，參加者乘坐經改裝的渡輪，上層有沙發椅、露天舺板和咖啡吧，下層保留小輪原貌。協辦的「懷疑人生就去」成員林兆榮說最初有數條路線可選，其中一條橫向航行至東面的鯉魚門，「即是由西向東看維港，但我們覺得好普通，不如試去維港的另一方向」。於是有了現時的航線，途經昂船洲大橋、葵青貨櫃碼頭、荃灣、青衣船廠、汀九橋、青馬大橋，然後返回中環。

遊船河穿梭貨櫃碼頭

令乘客嘖嘖讚歎的一段，是渡輪駛進藍巴勒海峽後，夾岸便是晝夜運轉的碼頭，與超大型貨櫃船和巨型吊機擦身而過。「大家平時在地面和坐巴士經常見到，但我們在貨櫃碼頭航道中間穿過，這樣近或用水平角度去看，都幾新鮮。」航線「盡頭」是位於担杆山路、維修天星小輪的青衣船廠，主辦方特別要求船長駛近，本身是交通迷的林兆榮說：「平時坐天星只會到尖沙嘴、中環、灣仔。（相信參加者會有）類似參觀巴士廠的感覺……唔知會唔會整緊船，咁可能就見到有架升起嘅天星（小輪）……可以眺望天星小輪比較幕後嘅地方。」去程正當黃昏，主辦方識趣地讓乘客自由走動，靜靜吹海風、看夕陽。回程時，舺板的不同角落始聚攏三三兩兩，由嘉賓延展另一重維港想像。

見證基建里程

原以為建築師韓夢凝會講解維港兩岸地標建築，她卻選了講大橋：「我平時坐渡輪，可能會留意建築如尖沙嘴天星碼頭的比例怎樣，但因為距離太遠，都是印象式。今次近距離的旅程，有多些思考，例如昂船洲大橋、貨櫃碼頭都好壯觀，香港人的基建項目都幾值得驕傲。」她考慮到回程夜色漸濃，許多景物難以辨清，大橋尚有燈光，可讓參加者看到輪廓，加上今年是青馬大橋落成25周年。「我個人對這年分最深刻的不是回歸，是大橋開幕、煙花匯演的電視畫面。加上它作為香港的大門，離開和回來香港都會途經，好深印象。」大橋構造非她所長，所以靠資料蒐集、訪問行內專家、看紀錄片，「既然有這個課題，自己學習一下都不是壞事」。網上資料多流於數字，她請教相關的工程師前輩，才從枯燥數字整理出當時建築理念。

渡輪一邊在青馬大橋下劃過，她一邊解說大橋的結構和設計優點。直徑為1.1米巨型橋纜，每條由數萬條鋼絲絞合而成，並選用能抵禦風雨侵蝕的高規格鋼材。颱風「山竹」登陸呂宋前的中心附近最高持續風速為每小時250公里，「（青馬大橋）可抵擋每小時300公里的風速，設計壽命預120年，所以大家可以放心」。部分施工步驟須避開風季，又要搭建臨時橋，再用滑輪運送鋼絲，絞織主纜歷時9個月。另一挑戰是放橋塔地基的海牀意外開挖太深，要填補混凝土，這令進度落後，但後來工人花3個多月就建好橋塔，終如期完工。這是香港首次建造懸索橋，克服不同技術困難，更邀得前英國首相戴卓爾夫人開幕。「相信是當時工程界驕傲的事，那年代的工程人員有毅力和敢於創新，好值得今日我們的工程人員學習。」下次她會多講解大橋的伸縮縫：「希望到時大家從橋下抬頭會看得見，對外行人來說幾新奇的。」

觸得到的旅行文物

另一協辦者長春社文化古蹟資源中心執行總監梁梓豪，最初想過在船上展示維港舊照，沿途作新舊對比，但略嫌不夠新意，他把這活動當成短途旅行：「特別是港人這幾年不能旅行，以前的郵輪旅行、上船旅行是怎樣的？想透過這活動去答。」

他邀收藏外國舊物的Morpheus Antique負責人馬晧程一同參加，精選數樣有關遠洋旅遊或維港的物件，呈現早年外國人眼中的香港，例如1920年代隨煙盒附送的「世界風情」系列畫片，上面繪有香港海岸景致；1930至60年代，由紐約到遠東郵輪上的鍍銀糖罌，「是以前付錢去享受，坐郵輪，可能是卡位、餐吧才見到（這些）較高級的器具」。美國旅遊代理Donald L. Ferguson於1964年出版了一本環球旅遊章程，行程為期4至5個月，最令今天乘客好奇的，是當時人們怎樣到訪香港和所需的旅費。梁梓豪說：「想大家不止聚焦在景觀。（想問大家）上船、去旅行的行為，是什麼意義？」

今次他們不用導賞形式，由馬晧程將物件放在陳舊的行李篋中，待「有緣人」趨前發問。因為他有處理文物（object handling）經驗，故放心讓乘客把近百年歷史的行李牌和相片等「拎上手」。乘客翻轉糖罌的底部，可以見到型號、容量和商標等細節。家住離島的梁梓豪想到假如舊中環天星碼頭仍在，我們的渡輪經驗就與百年前的港人相同。隨着鐵路發展，海港離民眾生活更遠，「這是我第一次，用休閒、學習、短程旅行的心態對待維港」。

金曲唱盡香江美

在船頭舺板的夜幕下，林兆榮取出一個透明方盒子，中間有些鹽粒。那是他在颳颱風時，於天星碼頭撈起海水再曬成的「維港鹽」。「看維港有很多方法，我就用了自己的方法 。」他掇拾了數代人觀看維港的角度，例如巴金在《香港之夜》寫道他坐船離開香港，香港的燈比天上的星星還要明亮，香港「像是一座星的山，放射着萬丈光芒的星的山」。黃霑由廣州乘船到港，初時以為維港兩岸的房子會移動，結果發現那些全是汽車。林兆榮帶來80年代的黑膠碟《香港城市民歌》合輯，其中收錄了李炳文主唱的《昨夜的渡輪上》，「夜渡欄河再倚／北風我迎頭再遇／動盪如這海／城在兩岸凝神對視」琅琅上口，當下依然貼切。林兆榮的拍檔黃宇軒說，在《三峽好人》、《愛在日落巴黎時》等電影中，都有觀光船情節。「但我覺得在香港好特別，我們是重要的海港城市，似乎沒有去坐觀光船的習慣，可能有小小俗套，但都是難得的體驗。」這程船經過的不少海濱、島嶼，市民平日都不能踏足或進入，今次卻能一睹。「我們經過的橋，全部都是玫瑰園計劃一部分。這又令我想起汀九有個機場核心計劃展覽中心，即將消失。」他還會在船上分享與海洋、漂流和坐船有關的藝術品和藝術節。

如同所有旅程一樣，計劃總趕不上變化。這天因為要讓路給貨櫃船駛離葵青碼頭，渡輪得停留在海上10分鐘；日落也比預期來得早，到青衣船廠時已經入黑。乘客都滿不在乎，因為既有「鹹蛋黃」點綴的中環海濱，又有貨櫃碼頭上方的朗月助興。給參加者的貼士：下次出海夜遊，不妨選接近初一十五的日子。

天星沙龍 重渡維港

日期：10月7日、10月14日

地點：中環碼頭集合

詳情：bit.ly/3RNGFAL

票價：正價$250；贊助票$500（包括兩罐本地手工啤酒、一人份野餐盒及一個紀念布袋）

文˙ 梁雅婷

{ 圖 } 黃志東、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 朱建勳

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