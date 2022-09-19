養生帖：新冠後咳不停 當尋病根

【明報專訊】近日門診，遇上不少病人因新冠肺炎而咳嗽厲害，甚者出現運動後氣促、氣喘或呼吸困難的情况。有患者即使已經快測陰性數月，仍持續咳嗽不停，或有痰卡在咽喉不易排出，甚或鼻腔深處時有搔癢感，時時聲音嘶啞，不能正常說話，對日常生活及工作亦造成困擾。

這情况多被稱「長新冠」，也就是確診後「新冠後遺症」。而在中醫角度，這是屬於外感熱病範疇，或因邪氣仍留身體尚未全面袪除，或屬病後傷害了正氣所致。

袪除外感邪氣

中醫治療，並非針對新冠病毒，而是攜帶病毒的人。咳嗽作為臨牀證候表現，可在不同疾病中見到。一般見於新冠肺炎後的咳嗽，當先分清外感邪氣是否已全然消散，即是表證是否仍在。如外邪仍然存在，就要用袪除外邪方法治療。若表證已經解除，就要探索邪氣對正氣的傷害，以恢復陰陽平調為目標作治療。依據中醫辨證論治，分清疾病以及人的身體狀態，從而開方用藥。

依據臨牀治療經驗，新冠病人所見的咳嗽，可有外感內傷之異。如屬外感病，病程一般較短，隨邪氣袪散多於一周內痊癒。若病者本身體質虛弱或夾雜其他邪氣，恢復時間就會較長。曾遇上一病者，確診後月餘，仍然咽喉乾癢咳嗽，察見其人身熱面紅，跗腫溲數，斷為本有陰虛不足，又受外邪所傷，以致肺燥氣逆，用清燥益氣滋陰利水的方法治療。又曾治療七旬病者素有痰飲，確診新冠以後一月仍舊咳嗽，屬外邪引動肺中飲邪上逆以致咳嗽不斷，故用溫化痰飲之法以平其咳。

病者生活作息對康復亦非常重要，主要分為飲食及作息兩方面。

飲食方面，要以清淡為主，生病期間避免進食生冷、煎炸、辛辣、油膩及難消化食物。注意飲食節制，定時定量，以免過飢過飽，出現中醫典籍中「食復」的情况，以致病難痊癒。遇上一名新冠患者，咳嗽反覆不癒，細問其飲食習慣。原來她以為飲用薑水有助袪邪，患病期間一直飲用。但她屬於外感熱邪，以致肺氣上逆，此時食薑反會助其肺熱。故囑其停服薑水，再服藥清肺熱即癒。

減少勞動免「勞復」

日常作息方面，應避免過勞，宜多加休息。尤其是夏暑之時，要減少戶外運動及工作，以免暑熱邪氣耗傷氣陰。工作勞動亦應盡量減少，以免出現「勞復」，即過勞以致初癒的疾病復發。病後，受邪氣所傷的氣血尚未完全回復，又或餘熱邪氣尚未完全清除，勞動可以使熱邪復發。曾遇上一病者，新冠後咳嗽頻且聲音嘶啞月餘，問及其生活作息，原來她的工作常需說話，亦要輪班，於是囑咐她多休息，配合藥物治療而癒。

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文：梁煒琦（香港中文大學中醫學院校友會會員、註冊中醫）