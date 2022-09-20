Double F：《美國舞男》—— 自由穿衣意味什麼？

【明報專訊】1980年經典電影《美國舞男》以劇集形式重拍，將原結局改為Julian因找不到時間證人而入獄，在15年後刑滿出監，接續講人到中年的舞男故事。第一集推出後，沒太多好評，且看接下去如何。

電影版當年之所以經典，或許預示着整個1980年代的物慾膨脹——電影前半部營造物質的重要：無論出身如何，只要把握物質語言，就可躋身更上階層。這物質的語言，就是舞男Julian經過前經理人調訓、經過自己的努力而培養的談吐與品味。他懂穿衣，學多國語言，對藝術品與奢侈品有評賞能力。

穿出Armani意式風格宣言

男主角出入高級場所，去拍賣會、籌款晚會，揸名車。甚或鏡頭隨着Julian進入他在時尚酒店的公寓時，鏡頭特意如靜物畫般，一幅一幅掃過地上堆着的畫作，賣回來拆箱或未拆箱的瓷器，沙發上的書，全部都在訴說屋主品味，以及購買力。

電影以外，話題一樣離不開物質，飾演Julian的Richard Gere的衣著被譽為穿出了Armani的意式風格宣言，打開男裝新階段。這一再被時尚雜誌書寫、分析的論述，既回應戲中處境，也使得《美國舞男》在映畫史上不輕易消退——映畫，何嘗不着重外觀與畫面。

電影一開頭，Julian駕着Benz 450 SL開篷跑車，在廣闊天地自由馳騁，不時隨着主題曲Call Me的節奏輕快哼歌，他穿廓形略寬、質地柔軟的淺色西裝，紅底細白點領呔打成細窄的領結，不是10年後《風月俏佳人》中放不開自己的商業大亨，而是自在放縱又帶點慵懶隨意的貴公子。這風格的西裝就算後幅起皺出現摺痕也會被原諒，皆因當時Armani帶起的就是意式軟結構剪裁，後來墊肩再加強，更具power，配印花張揚、顏色對比強烈的領呔，就是《華爾街狼人》的風格了，有機會再談。

隨後Julian步下跑車，進入名店試穿西裝，這如花花公子電影般的開場有了反轉：女子款款走來為他配搭領呔，穿米白裙裝的貴氣女士，氣質與品味俱佳，只是略顯老態，這優雅中年女士為Julian的新裝埋單簽帳。護送女伴歸家後，Julian驅車見前經理人Anne，對方請求他接待一個新客人，此時更是清楚地點明觀眾，Julian的生計是應召男郎。電影的大熱主題曲Call Me，正是一把女聲亢奮高揚地唱着：打給我吧，任何時間，任何地點，不論日夜，打給我吧，我就會馬上出現。

藉物質向上爬可享自由？

Julian的悲劇正在於他想重訂規矩，不想隨召隨到。於是我們看見他與經理人對於分帳討價還價，表明自己不想再接待某些客人；又對前經理人Leon一再重申不願走舊路，同性戀或特殊癖好的顧客他不會再接。

他對物質的依附呈現着他對自由的理解。電影中他自在馳騁之時，除了開場駕車時的神采飛揚，還有他在家中配襯衣飾的一段。開了音樂，Julian打開大衣櫃，出現一整排不同顏色襯衫與西裝外套，他隨音樂輕晃，取出4件西裝丟在牀上，又打開抽屜，選了適合的襯衫和領呔，隨意地搭配，又調亂原本配搭，然後為新想法感到滿意。

這是他的自由，自由選擇配搭，他覺得他有足夠的品味、足夠的經濟力使他獲取這樣的自由。整個物慾膨脹的1980年代發問的其中一個重要問題，大概就是可否藉物質向上流而改變出身，進升上流社會然後享有自由，例如Julian的自由背後便有多種隱憂。下期再續。

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文：方太初

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