七彩家族：天空露微笑 上山遇「佛光」

【明報專訊】天空上有時還會出現其他彩虹色光芒，但岑智明說它們在分類上不屬於彩虹，因為並非經水滴或霧滴折射而成，主要是通過天空中不同形狀的冰晶反射的光學現象。

日暈（solar halo）、月暈（lunar halo）

高空上存在一層又薄又平的卷狀雲時，其實內裏平均地佈滿細小的六角形冰晶。當陽光通過時會被折射，並在太陽外圍形式一個內紅至外紫的光環，稱為日暈；月光產生的則為月暈。根據觀察者目視太陽與光環之間的角度，可分為22度及46度兩種日暈，後者較少出現。須留意由於太陽光線強烈，不應直接用眼睛觀測。

出現位置：太陽／月亮外圍

環天頂弧（circumzenithal arc）

環天頂弧看上來像一個倒掛的彩虹，又稱為「天空的微笑」。出現條件與日暈相若，但由於光線的入射及折射角度不同，因此出現的位置亦有分別，會出現在太陽上方及接近天頂，顏色次序與彩虹相反。它另一項出現條件是太陽必須離地平線不超過32度。

出現位置：太陽上方近天頂位

環地平弧（circumhorizontal arc）

出現原理跟環天頂弧相近，但必須在太陽離地平線超過68度，即在接近正午時分才有機會現身。環地平弧會出現在較接近地平線的天空，並向水平方向伸展，顏色順序與彩虹一樣。

出現位置：太陽下方近地平線

彩光環（glory）

它的形成原理相當複雜，簡單來說是陽光在經過雲或霧中微細水滴時被反射、折射及衍射，以十分接近原先路徑被逆向射回，並會環繞在觀察者投射在雲或霧中影子的頭部或上半身位置，因此又被稱為「佛光」或「寶光」。它的另一神奇之處是只有觀察者才看到環繞自己身上影子的彩光環，身旁的人並不會看見。在登山或乘搭飛機時，如下方有較近的雲層，便會較容易見到彩光環。

出現位置：太陽的相反方向