美式懷舊狗狗餐廳 醫肚美容一條龍

【明報專訊】靠近將軍澳海濱，以美國復古風格為主調的寵物友善餐廳Route 99，為寵物提供食物、美容、寵物用品的一站式服務。當寵主帶狗狗來美容時，便可坐下休息或享用食物。平時空閒帶狗狗在海濱走動放電後，也可以入內chill一下。

餐廳分為兩個區域，其中一個以霓虹光管、黑白色相間的地板、電話亭及古老的電單車等復古元素，復刻了1950年代的美國餐廳氛圍，此為非寵物用餐區。而可供攜帶寵物一同用餐的區域佔餐廳大半部分，空間十足，狗狗可在這裏隨意走動。老闆Vincent指店舖大門恆常關閉，狗主不用擔心毛孩走失。店內的高靠背梳化經過特別設計，沉重又寬闊，狗狗坐得舒適之餘能有更多安全感，客人亦可享有較高私隱度，旁邊的掛鈎設計可掛狗繩。

狗狗品嘗西冷牛扒pizza

在充滿美國懷舊氣氛的環境下，連狗狗都能品嘗到漢堡包、pizza和薯條等美式食品。Route 99提供寵物餐單，包括漢堡包、狗式炸雞、pizza、美國西冷牛扒。狗狗對澱粉質需求不大，所以在材料方面特意使用無添加激素雞肉、甘筍、南瓜、鱷魚肉等混合再塑形，製作成漢堡包皮、pizza餅底等，不會使用調味料。

餐廳同樣為狗主供應一系列西式餐點，如流心蘭王蛋美國安格斯牛肉漢堡，橙黃色的流心蘭王蛋配上厚實多汁安格斯牛肉，一口濃郁蛋香，加上芝士、番茄、洋葱等配菜令口感變得豐富；龍蝦汁海鮮燴闊條麵以濃稠的龍蝦汁配虎蝦、帶子、青口等海鮮，鮮味再提升；最後以一杯冰凍的焦糖奶昔作結，表面的忌廉還配上香濃的焦糖爆谷，各位寵主可慢慢享用。●

Route 99

地址︰將軍澳唐俊街21號翩滙坊地下19號舖

查詢︰6929 1990

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