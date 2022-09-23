跨界實驗 打破常規 互動劇場觀眾做主

表演者同構思--《晴雨》的表演者亦有一同構思的環節，圖中正在構思場景和對話。（香港藝術中心提供）

【明報專訊】劇場的本質是什麼？藝術家鄧國騫的看法——最根本只是一個空間有兩班人相處。隨着這個本質萌生，劇場不一定由舞台從上而下傳遞信息予觀衆，打破習以為常的形式，似乎發掘到更多的可能。鄧國騫連同劇場人周偉泉、鍾肇熙，在《晴雨》劇場大膽實驗，挑戰劇場的固有形式，挑戰表演者與觀衆的固有角色。

《麋鹿》為香港藝術中心主辦《文化按摩師藝術節2022》的節目之一，當中分為兩部分：實驗劇場《晴雨》和展覽《韻腳》。今次合作由香港藝術中心撮合，鄧國騫擔綱概念及創作，伙同兩名劇場人——導演周偉泉和編劇鍾肇熙，首次共同創作。麋鹿被稱為「四不像」，實驗劇場《晴雨》亦不像傳統戲劇的想法，一切創作念頭源自於跨界思考。

在鄧國騫的經驗中，「視覺藝術的禮儀相對弱，例如去一個展覽，不看題目、藝術家自述，只看作品的話，如果對作品沒有感覺，10秒就會轉身離開」，變相很講求觀衆主動詮釋作品。相反，劇場的禮儀較強，觀衆通常看完才離開，而且話語權在舞台上，觀衆被動接收信息，而非主動尋求。於是周偉泉覺得「劇場人對一些事很習以為常」，例如觀衆必然坐在觀衆席，演員就在台上表演。繼而，其實我們對很多事物有着先入之見，但我們習以為常而不自知。

「郁鬆」思維 摒除先入之見

所以，3名主創在受訪時經常提到一個字眼：「郁鬆」。就像耕種前需要犁田，做麵包前需要搓鬆麵糰，思維也需要「郁鬆」。摒除對劇場的先入之見，鄧國騫認為劇場的本質就是一個空間存在兩班人：表演者和觀衆。根據這種想法，對話、人與人之間的相處和思想碰撞反而最重要。「郁鬆」的過程先由主創團隊開始，發現自己的一些先入之見，互相衝擊不同看法，第二層是表演者，最後一層才是觀衆。

整個表演只有開首像傳統戲劇，讓表演者和觀衆有理由進入劇場。之後會不停解構傳統戲劇的結構，將視線由台上轉移到觀衆身上，讓觀衆意識到自己作為自主個體，進入劇場後，需要在劇場內尋找意義，而非等待被告知意義，要奪回劇場內的話語權。《晴雨》的互動概念令人想起去年上演的《100%香港》——按人口普查中性別、年齡等比例，找來100名香港素人，即興回應一連串關於香港的問題。但鍾肇熙解釋「不是像《100%香港》讓觀衆fit in（適應）結構」，《晴雨》甚至沒有固有結構，表演者也未必習慣，跟觀衆一樣，都需要從互動中產生意義。

演出期間，觀衆有一個自由時間，走出劇場，探索藝術中心其他空間，例如展覽《韻腳》。《韻腳》本身展出關於事物如何站立的展品，但在演出期間，成為隨意游走的廣場一部分。鍾肇熙強調：「演出當中好強調他們選擇。就算選擇被動，也要知道這是你的選擇。」他也認為「觀衆入劇場就像一個集體儀式」，「變成一些回憶跟住你走……社群就是這樣成立，不同人相遇，慢慢形成一個更大的社群。就是我們希望回歸最本質的那件事」。而且「在劇場停留的時間足以建立一種信任」，可以傾訴心底話，回應在現今社會的缺失。

帶耐性及好奇心入場

雖然3名主創深怕劇透，內容上守口如瓶，但明白觀衆未必習慣形式，仍建議了一些心態準備。周偉泉建議帶點耐性和好奇心，不要習慣於很快說出信息、重點的觀賞方式。鄧國騫則建議先放下對藝術的先入之見，單純欣賞藝術的美。而鍾肇熙就建議保持開放的心，可以有期望，但也要預備超出自己的期望。●

麋鹿：晴雨（實驗劇場）

日期及時間︰

10月7至8日晚上8:00、10月9日下午3:00

地點：香港藝術中心壽臣劇場

票價：$220

麋鹿：韻腳（展覽）

日期：10月6至12日

時間：上午10:00至晚上6:00

地點：香港藝術中心張靜蘭實驗畫廊

票價：免費

網址：bit.ly/3xsQKuR

文：嚴嘉栢

美術：謝偉豪

編輯：朱建勳