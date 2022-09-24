知多啲：苔蘚4億年前已出現

【明報專訊】苔蘚等於青苔？香港戶外生態教育協會創辦人及保育總監沈鼎榮（Bond）表示，一般人對青苔約定俗成的認知就是在樹幹、石頭或泥土上出現的一片綠油油扁平、矮細的植物，苔蘚確是其中一分子，但一些蕨類、地衣，甚至開花植物，也會以相似的形態出現；而歸納入科學定義的青苔則是某一類特定的苔蘚。

苔蘚在4億年前就已經出現在地球上，是第一批陸地上的原始植物，結構簡單，Bond指「它們沒有真正的根、葉、莖和輸送營養的維管束構造，所以不能生長得很大株，個別體積很細小」，正因它們由單層細胞組成，因此對空氣污染物十分敏感，空氣質素差會影響生長，所以把它們視為空氣質素指標也不為過！

「大家都低估了苔蘚種類的多樣性。」Bond說。苔蘚綠色一片，看起來全都相同模樣，但其實可分3大類，包括苔類植物門、角苔植物門和蘚類植物門，而根據《澳門苔蘚植物誌》作者張力指出，香港有逾360種苔蘚類植物，全世界有約2萬種！

苔蘚總令人聯想到濕漉漉的環境，Bond說，它們不愛暴曬，而且因為沒有真根吸水，所以會吸收空氣中的水分，「因此空氣濕度要足夠才有利它們生長，一般要約80%以上才理想」，他建議，種植苔蘚可不時噴一噴水，否則可能會枯黃，「但枯黃不是死亡，而是進入類似動物的休眠狀態，只要在這段時間適當地給予水分，可以恢復活力和翠綠」，而如果與其他植物一同栽種，苔蘚可減少盆栽水分流失，有保濕鎖水功效。