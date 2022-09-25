【明報專訊】新冠疫情為大多數人留下忽然長年失去流動自由的人生經驗。嚴厲的檢疫措施築成牢牢的人流阻隔，猶記得多種異樣的集體鄉愁曾經衍生各式在正常時期難以想像的應對措施——各式假扮旅遊活動：例如網上online旅行，由「代遊」拍片解慰，又有組團登機上空盤旋等，這等留守時期的聊勝於無，在明日通通可以拋棄；在等了又等之後，香港終於迎來開關之日！周五當不少人還未實際了解政策變動內容便已浮想聯翩，當好消息真正來到，縱使肉身仍然貼實辦公室張櫈，思想頓時已經流浪到天邊海角。有人想念東京，有人想念台灣，有人純粹掛念出行的樂趣和朝氣。

然而，作為人類，是無論去到邊都會生產垃圾的，且疫情不單無力挽之餘，更大有可能加劇人類的垃圾隨海漂流至天邊海角。致力回收雖是共識，某些國家走得前，某些地區則發展多年仍處落後。去周初傳出香港唯一循環再造紙包飲品盒的機構Mil Mill不獲科技園續約的新聞，坊眾即時起哄，固然憂憤於隨時大量本可回收的廢物又剩低一車車運送堆填之途，更多是不值一個勵志的港產工業再造故事因「創新」強行夭折，於是一個記者走了一趟元朗，另一個則去了荃灣，聽香港模式的廢物循環故事。

英女王的葬禮盛大而全球關注，日本則傳出要為安倍晉三舉行國葬而爆爭議，更引發自焚事件，搶不到機票可以先讀林康琪的日本國情文章，思想遊日。今期並加入郭梓祺與區華欣的新專欄Long D，聽說愛爾蘭都有個天涯海角？

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編者話˙黎佩芬

圖•Stella So

編輯•王翠麗

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