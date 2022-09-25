【明報專訊】守了3年，終於開關，沒有湧上街頭狂歡祝酒的鏡頭，一於行動最實際，不足4小時內旅遊網站錄得比前一周多120倍的航班瀏覽人次，有航空公司網站更被「谷爆」……一時間，衝出香港變成全城心之所向，身之所往的頭等大事，不論何崗位何來歷，內心都備受撩動，為記錄這洶湧的群情，本欄隨手找來7個人，詢問他們的開關第一件事，徵集成以下的開關7件事：

抽‧抽假

公立醫院駐院醫生Dr Who

醫護放假，大概都是去旅行。前天下午宣布通關後，我整個病房的護士都立刻拿起電話。一小時後，大家都已經訂好去日本的機票。

醫生放假要抽籤，否則大時大節時大概沒有醫生會上班。上個月抽假時有傳下半年會通關，所以抽得激烈非常，十足拍賣會。在場大叫「我放出某某禮拜」、「我要你某某星期」；不能到場的則致電好友，遙距下注。

「有傳通關」已經這樣，「正式通關」後不堪設想。

守‧留守化驗

香港醫務化驗所總會主席李偉振

通關第一件事會繼續留守化驗室，復常的挑戰仍然是有效控疫。而檢測是控疫的有效工具，所以我們要有更多的準備和更大的努力。同時，終可騰出時間處理別的化驗工作，因為疫情，化驗量激增，化驗師人手極度短缺，超時工作情况普遍。

希望開關順利，生活復常，各行各業重新起動，化驗界當然第一時間為疫情後續管控作準備，一天疫情未受控，我們都會堅持不懈！

飛‧飛出去

飲食旅遊記者譚偉健

驚聞開關消息，作為旅遊人，第一件事要做的，當然是計劃飛出去。日本固然是首選，但最有可能實現的，卻是台灣。除了機程短、票價平，最重要是這幾年已有不少朋友移居當地，闊別經年，重逢可期，沒有理由不去吧。

蕩‧台北夜晚去轉運車站放蕩

藝術家白雙全

以前每年都會去一兩次台北做展覽，幾乎每次都住台北國際藝術村。藝術村在北平東路和天津街交界，沿住天津街行下去就是六條通，有很多日本美食，肥前屋有一流的鰻魚飯，還有一間叫元吉，是一個嫁去日本的台灣太太一家回流開的居酒屋，幾乎煮什麼都好食，伍柒玖牛肉麵又是必食。一個人住，晚上好悶，我不是去夜市，三兩晚就會行去附近的台北轉運站，隨便上一架大巴去一個遠遠哋嘅地方，隔幾個鐘就到台中、宜蘭、左營……晚上其實冇什麼風景，但我享受一個人在城市孤獨流連的感覺。

有時太夜，就在車站等到天光，在附近閒逛幾步食個早餐，再坐回頭車返台北。回想起來，放蕩的日子真好！好掛住台灣呀！

P for props：準備打卡！

藝術家林兆榮

其實「無得去旅行」不是疫情期間的事。沒有假期、沒有護照、沒有錢——或者以上全部有，但老闆不放人、跟親友遷就不到假期、簽證問題、機票貴……根本就有一大堆理由，只是「防疫」把其他問題一次過掩蓋而已。0+3在星期五下午公布，根本來不及計劃和請假。到星期一才行動，又根本沒有機票。

預計10月和11月，整個社交媒體都會有來自世界各地的打卡相。但你要繼續坐困愁城——人人在外自由自在，那種「幽閉恐懼」將更強烈。而且還要面對「關心」你的人嘮嘮叨叨地問：「點解仲唔去旅行？」

以下給大家準備了一些圖片：35張不同航空公司，不同目的地的「閘口牌」，是我在2020年封關前拍下的。當時已經想像，開關後應該會有這個情况發生，所以拍下了大量目的地作為自用，敷衍他人也好，自我安慰也好。現在不如公開給大家，然後繼續開工，等手信。記住，你先係最正宗嘅打卡，記得準時！

航點：武漢、泗水、東京、馬尼拉、倫敦、台北、西雅圖、赫爾辛基、昆明、曼谷、新加坡、大邱、成都、墨爾本、大阪、迪拜、芝加哥、多倫多、馬德里、首爾、高雄、南京、布吉、特拉維夫

下載高清相：bit.ly/3R9aECb

返‧幫臨終病人返鄉下

安寧服務社工梁梓敦

開關第一件事應該就是幫臨終病人完成返鄉下或外遊的最後心願。作為安寧服務社工，我樂見臨終病人的外遊心願終於可以達成，移居外地的家人朋友亦不需再用視像與病人交談。始終能真實握緊對方的手，感受得到溫度，才算無悔無憾。

飢‧遠離飢餓的客人

對重返崗位反應異常冷淡的前空服員安祖蓮娜

「什麼空喼經已生鏽

什麼passport積晒污垢

什麼皮靴都發咗臭

吽喺屋企摸吓最厚嘅褸」

過去一年有到過機場送行的朋友都知道，香港機場最熱鬧的永遠是某幾個時段的某幾個櫃枱。

在那個比香港更遼闊的國度，脫下口罩，自由地呼吸，臉部肌肉得以舒展，口齒也變得伶俐。

相比之下，原本已經很渺小的香港卻在航空地圖上消失了。

通關，能否令香港重拾航空樞紐的地位不好說。

但可以肯定的是，即使香港在航空地圖上消失了，香港人也依然可以散落在「鄉下」的各大城市（又夠矛盾的說法）。

開關了，我不禁想像航空公司會加幾多班前往日本的航班，然後機上全部都是餓了兩年飛機（餐）的乘客；航膳預備了六成雞肉米飯，四成素食長通粉，挑戰着好不容易以人踩人的方式在網絡上搶到機票的一家大細：疫情後大家的耐性變得更好，還是壓力爆煲？吃不到雞肉米飯會抓狂嗎？飛機上人手繼續短缺和錯配，薪酬跌幅和日圓不相上下，繼續在酒店禁足或乾脆遊飛機河……空服還要繼續承受這些嗎？

那個在酒店與世隔絕的日子；回港前要準備大量文件和表格，然後在機場等候檢測結果，拖着疲乏的身軀，等候發落，看看自己會否在無人無物下被送到首先是駿洋邨，然後是「糟糕灣」的日子；跟同事打趣說撩鼻撩到鼻孔2 become 1，隔兩三日排檢測中心排到熟練優雅的日子……這些都是疫情以來空服的日常，老老實實地比所有香港人經歷更多和更早。

通關對我來說別具意義，掛念四處闖蕩的日子是真的，飛機的氣味和引擎的聲音合上眼便想像得到；但另一層意義是，望天打卦等開關，倒不如自己闖出去。於是驀然回首，發現原來用行不用飛也可以走很遠。

整理˙星期日生活

編輯•王翠麗

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