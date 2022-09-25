家明雜感：《明日戰記》 一棵天外奪命花

【明報專訊】《明日戰記》有一句對白我怎樣都揮之不去，那是姜皓文角色臭鼬出場的第一番話。姜皓文一開始已十分「姜皓文」，臭鼬青筋暴現地說：「喂，𠵱隻真係堅呀，唔係七八年重拍版，係五六年原裝，冇人搵得到嘅科幻經典《天外奪命花》。」奇怪怎麼如此煞有介事？《明日戰記》以末世未來作背景，全片圍繞一次軍事行動，軍人是戲裏的主角。難得有場寫庶民地區的戲，開場白竟然向觀眾介紹一套老電影？

大概《明日戰記》製作人想提醒我們，末世平民百姓，縱使活在水深火熱的國度也不忘娛樂。另製作人看來是念舊的，想像影碟不會被串流或下載淘汰，未來的戲迷仍會熱中「淘碟」。網絡及伺服器不會裝載一切，老電影始終有遍尋不獲的「孤本」。於是，實體影音文物的考掘，頓變成未來世界街談巷說的一部分。

可為什麼選《天外奪命花》？我去「故影集」網頁（playitagain.info）查了一下，姜皓文的對白似乎有誤。《天外奪命花》並非1956年電影的名字，它真的屬於1978年的版本。上世紀50年代美國小說The Body Snatchers，曾改編成好幾個電影版本。英文片名有兩部相同，都叫The Invasion of the Body Snatchers。1956年的黑白版，按網上資料，香港應該叫《人類煞星》，1978年的彩色版才是《天外奪命花》。

為何要提《天外奪命花》而非別的戲？我多心猜想，那說不定是《明日》編導的Freudian slip。看慣科幻片的觀眾一定覺得，《明日戰記》充斥大量美國科幻片的影子。說不定，當編導想像電影的世界，有隻威脅全地球安危的外星怪物時，曾以《天外奪命花》作藍本。

外星植物的影射

恐怖植物的確是美國科幻片、災難片常見的素材。沒有別的，人類平時如何作威作福，掠奪地球資源；當某個角落「文明」止步、亂草叢生時，大自然重新支配的信息就很明確。科幻片中，外星植物的蔓生就可簡潔交代局面沒法收拾。而且植物防不勝防，50年代《人類煞星》沒交代清楚；70年代《天外奪命花》透過序幕說明，毁滅全人類的植物，種子像蒲公英那樣，輕輕的從老遠的外太空降臨地球，在平平無奇的樹葉上滋長。到人類發現時，都為時已晚了。

不知《明日戰記》編導有沒有翻查過，《天外奪命花》元祖小說與電影，誕生於冷戰的50年代。後來很多評論都說，外星植物根本是當時美國人恐懼「共產主義」滲透的影射。《天外》故事最可怕是什麼？並非外星人大舉入侵，反而是身邊最親切、熟悉的人，不知不覺間被外星植物奪舍。他們看上去一模一樣的，照樣生活、懂得禮儀。仔細觀察，卻令人感覺冰冷，再沒有七情六慾。

一個人沒有感情很奇怪，但社會上人人皆如此時，「奇怪」立即變成「常態」。《天外奪命花》無論什麼版本，講到中後段，當社會被外星植物人佔據，主角與女友一次故意目光呆滯，扮已被奪舍混入人群，以為這樣可瞞天過海。誰料，街上一頭小狗就壞了他們的妙計。因為，主角與女友始終有惻隱之心。

《明日戰記》那棵龐然巨大的外星植物叫「潘朵拉」，寄生於戲裏所謂的「B-16區」。對白說B-16區有500多萬人口，當地人都講地地道道的廣東話，所以它代表未來「香港」？影片對的，香港從今以後不會獨特到哪裏，「大灣區」一個沿岸城市而已，叫「××區」就好。好奇一問，影片的區域、地理感覺頗含糊的，B-16若是香港，主角古天樂、劉青雲身處的「B-17區」是「深圳」或「廣州」？無論如何，B-16區地方細細，命脈卻影響全世界，它乃潘朵拉母體的所在地。

借用《天外奪命花》「超譯」一下，《明日戰記》的「潘朵拉」乃暗喻外來的某種「龐然巨獸」？堪細味的是，潘朵拉這棵外星植物的設定微妙。它並非一無是處，值得世人想辦法與它共存：未來人類經年累月的污染危機，想不到被它一次過解決——潘朵拉遇水迅速生長、破壞都市，諷刺是它另一方面卻能淨化空氣！

攬炒派vs改良派

影片的軍人因此形成兩個陣營：「攬炒派」少將李昇（張家輝）為了袒護一手打造的天幕，主張炸掉潘朵拉，甘願犧牲10多萬人性命。「改良派」的鄭重生（劉青雲）、泰來（古天樂）則堅持完成艱巨前線任務，向潘朵拉母體施放基因子彈；以「港式」活力拚勁，迫使龐然巨獸內部改良。若任務成功，既「環保」，又不用濫殺無辜。至於劉嘉玲演的譚冰上校，表面雖說指揮，大部分時間，她夾在「攬炒」與「改良」之間，於總部充當冷氣軍師。

結局不用多說（這不算「劇透」吧？），歷來爆米花大片如是，型男永遠佔優。事實上，《明日戰記》以戲論戲有不少缺點，節奏嫌呆板，個半小時從頭到尾不斷的狂轟猛炸。鋪墊未夠吸引，張家輝演的大壞蛋李昇毫無懸念。一出場就眉頭深鎖、充滿城府。他的造型像個髮線濃密的X教授，鼻樑加上特別化妝？鏡頭少不免多給他一個特寫。李昇不良於行（性無能？），他沒有部下？何以官拜少將，身分在戲裏最顯赫，他連勾當都事必躬親？

我猜多少受條件所限。這不單是說《明日戰記》的成本或篇幅（據說原片長兩小時），還包括，當今香港即使有幸開拍大片，能夠擔大旗的明星又有幾多？《明日》嚴格而言是齣「動畫片」，電腦generate的影像肯定多不勝數。然而，幾個觀眾熟悉的巨星臉孔與身段，仍得確保與電腦畫面天衣無縫的合成。主角即使已穿上機甲，也要經常打開面罩讓觀眾看看。讀維基資料，原來片中還有些年輕演員如胡子彤及吳肇軒的，可就是沒甚印象。

古天樂、劉青雲最得觀眾歡心，劉嘉玲稱職，姜皓文繼續「黑哥」式豪邁。其餘呢？實力派謝君豪的戲分、對白不多，難以發揮（另一個從頭到尾神色凝重的人物）。年輕、擔戲的為兩個大陸演員，演光仔的萬國鵬、演小綠的吳倩。香港觀眾較陌生，配音格格不入、角色設計亦陳腔濫調，效果自然不理想。由此類推，若給張家輝身邊安排幾個跟班，要有戲分的，同時兼顧香港、大陸市場，又不大影響影片的「港味」，還能叫誰去擔演呢？

所以，《明日戰記》宣布以動畫延續可說十分明智。一則可省卻真人電影不少投資成本；二則，也能避開香港影壇多年以來青黃不接、欠缺型男／巨星的大前提。

合拍片之難 失港片活力

《明日戰記》無疑再度反映出今天合拍大片的兩難。老闆古天樂熱心，幕前幕後傾盡全力。但同時，為照顧大陸市場，《明日》難以避免失去港片慣常活力，其中語言尤為明顯。對的，我們看的已是廣東話版，對白卻不知怎的仍覺彆扭。比如軍階稱謂，「譚上校」、「少將」，要多聽幾次才能適應。不過，既然當今香港連警隊都改說「是的，長官」，《明日》說不定已有前瞻性。片中「Yes, sir」、「mayday」及粗語「×街」只出現一兩次。幸好古天樂、劉青雲的對手戲，拍的時候用廣東話，台詞靈活生動。

另外《明日》實在太潔淨，一切被消毒藥水洗刷過，純的很純，溫馨的很溫馨；忠的很忠，奸的很奸。不是不行，只嫌不夠深度、角色亦欠成長或轉化。情節唯一着眼的角色轉變，乃古天樂與姜皓文的手足情仇。但它寫得好不好？你說呢。

《明日戰記》敘事大膽在於夠集中，全片僅拍一天任務。不好之處是貪心，也許香港從前都沒拍過類似大片，這次要盡地一煲，於是把古今中外的科幻片、災難片及機械人片共冶一爐。古天樂、劉青雲的任務本來非常艱巨，裏裏外外的阻難仍排山倒海而來：不止要應付巨大外星植物，還有蝗蟲般的異形生物；再加上軍方高層的權鬥奸計，阻截通訊及派出強勁機械人。古、劉的任務，老實說比《職業特工隊》湯告魯斯的更impossible。

《明日》看罷另一不解的是，未來世界明明有高超科技、強大的機械人兵團。機械人款式有多種，既有人類高度的，也有刑天及窮奇等「3隻」巨型的（李昇一句對白提出離奇算術題）。偏偏，極危險的任務要派真人前往。古、劉他們所屬的空戰部隊夠不夠團隊精神呢？相比起來，他們的命較矜貴；之前兩架飛魚戰機墜毁，機上的同僚卻好像不足掛齒？而最後，幾個主角僅憑一個「撐」字就可克服所有。這個，其實已牽涉到影片的世界觀、信念層面了。

姜皓文的《天外奪命花》對白尚有下文的。他演的臭鼬，甫出場懷才不遇，高手流落民間，後段始被重召入伍。他是單眼的，故事證明他無論開車或開槍皆勝任。今天港式大片真的面面俱圓呢，連身體有障礙的人的聲音也照顧到。

姜皓文臨上前線前，幫襯他買孤本影碟的街坊問《天外奪命花》結局如何。姜不避諱在公眾場合大聲劇透，留下另一翻豪言壯語：「Ending好慘㗎，外星人贏晒，地球人輸晒，睇唔睇都罷喇！」與他出場那番hard sell的話比較，有點自打嘴巴。當然，看過影片知道，他這句話不過給劉青雲丟出影片一句soundbite罷了：「Ending係點，我哋自己決定㗎。」潮語稱「明就明」，2019年後，港片經常含沙射影安撫觀眾心靈。

回說臭鼬對老《天外奪命花》的評價，當真？！悲劇不值一哂？傳統劇戲理論不是說，悲劇往往更能洗滌心靈，令人昇華麼？更別說，1956年《人類煞星》的結局充其量屬開放式，反倒1978年的《天外奪命花》更慘情。哈哈，老老實實，《明日》編導／臭鼬到底是不是把兩片張冠李戴了？

「奪命花」無包袱

大片多保守

想說的是，由小說改編的兩部「奪命花」影片，結局悲觀、沒有救贖，也跟製作規模有關係。《人類煞星》為50年代美國B級科幻片（格局較小、明星並非一線），當時拍的不少。成本較低，實驗性也較強。該科幻片傳統，到後來7、80年代被荷李活Blockbuster大片改寫。從此以後，奇觀效果、巨星擔崗成為科幻片攝製的主軸，主導了舉世觀眾的類型想像。

可大片每多是保守的。沒法子，那是投資回報的常識；電影製作愈大、愈不敢輕舉妄動。我們看荷李活幾十年來的示範不計其數了：千篇一律的「邪不勝正」、「真愛必勝」；重重複複「最後一秒營救」、例牌又會鞏固「家庭價值」或「父親形象」……反觀1956年的《人類煞星》或1978年的《天外奪命花》，寫外星帶給人類滅頂式災禍，倒沒什麼道德包袱可言。

同樣以「奪命花」為題，66年前的B片《人類煞星》與今天港式大片《明日戰記》該如何比擬？《明日戰記》宏觀大敘事，看點是痛快打一場；古天樂的旁白，純粹提供背景資訊及串連首尾。《人類煞星》微觀看世界，一步步給角色發現大禍臨頭；不用大費周章，卻處處引人入勝。主角的旁白，見證他徬徨的心路歷程，對處境充滿問號。總的而言，兩片各走各路，背裏是兩套完全不同的意識形態。

有時當你看到，像《明日戰記》這種熱門新作洋洋自得去為老電影下按語，然後到你出於好奇找老電影去看個究竟後，內心不禁嘀咕，臭鼬講的「睇唔睇都罷喇」不對啊。「電影」這個百多年的東東，真的愈大、愈新愈好？

文˙家明

編輯•王翠麗

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