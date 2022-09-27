笑一笑 提神醒腦增魅力

【明報專訊】點解會笑？

被人「擳」肚皮或腳板底，總會忍不住發笑，難道是肚皮有條笑神經？腳板底有一堆大笑細胞？

笑，可以提神醒腦，促進健康兼討人歡心，好處多多絕非講笑。除了快樂情緒牽動笑容，還有何方法令自己發笑？下周五（10月7日）是一年一度世界微笑日，認清笑的真面目，為己為人，一齊笑多啲！

點解會笑 醫學界未摸透

笑的產生機制，醫學界尚未完全掌握。神經外科專科醫生黃海東說，笑不似五感或動作，可以清楚找出由大腦哪一個部分控制，「例如郁動手部是由運動皮質（motor cortex）負責，嗅覺由嗅覺皮質負責；但笑就沒有明顯機制，即使用功能磁力共振掃描（functional MRI）去監測，也無法精確找出控制笑的部位」。現時醫學界對笑的了解，主要與腦部兩個區域有關，分別是與情緒有關的邊緣系統（limbic system）及運動皮質（詳見下文）。

邊緣系統 處理情緒信息

邊緣系統位於腦部核心位置，包含丘腦（thalamus）、杏仁核（amygdala）及海馬體（hippocampus）等部分，功能之一是支援及處理與情緒有關的信息。「有研究認為，由於所有跟感覺有關的信息都會經過邊緣系統中的丘腦，如吃到美食、聞到香味、看到美好東西，丘腦解讀為歡悅感覺，從而產生笑的反應。」黃海東說，有病人因中風或病變（如顱咽管瘤）導致丘腦附近受損，會變得木無表情，但又會突然大笑，這些失控反應令醫學界相信丘腦與控制笑有很大關係。

運動皮質 展露笑容

笑涉及肌肉活動，因此醫學界認為與負責掌控自主運動的運動皮質區域有關連，特別是皮質延髓徑（corticobulbar tract）。「有研究發現如前運動皮質（premotor cortex）或輔助運動皮質（supplementary motor cortex）有問題，例如中風、認知障礙症等，部分病人無法控制笑或不笑。特別是屬於運動障礙症的柏金遜病，典型病徵是病人木無表情，雖然手和腳懂得郁動，但無法真心表達笑或其他情緒，只能強行表現出笑容。」

黃海東指，現時醫學上大致掌握了邊緣系統、運動皮質兩個腦部區域對產生笑的分工，但兩者之間並非完全獨立運作，「例如有中風病人因運動皮質受損，一邊臉歪斜，叫他假笑，他只能在另一邊臉展示笑容。不過，當他真的因開心而笑，兩邊臉可以對稱地笑」。這有可能是邊緣系統繞過受損的運動皮質，讓臉部展示笑容，但兩者之間如何互動仍不清楚。

笑能止痛抗抑鬱

雖然笑的產生機制未明，但不少研究均指出笑為身體帶來很多好處。黃海東說，從生物學解釋，主要是因為笑令身體產生多種有益的微物質：

‧神經肽（neuropeptide）

由神經元所產生的胺基酸，其中一個作用是調節神經、肌肉及心臟活動，通過荷爾蒙向周邊細胞傳遞信號，數量愈多，腦部活動愈活躍

‧安多酚（endorphin）

由腦部製造出的荷爾蒙，有止痛及減少負面情緒的作用，例如運動時分泌，有助運動員克服艱苦的訓練或傷痛

‧多巴胺（dopamine）

大腦神經的傳導物質，可為腦部帶來快感、喜悅，缺乏多巴胺會令人對事物提不起勁

‧血清素（serotonin）

大腦神經的傳導物質，當人感到快樂時，大腦中的血清素會明顯增加，研究證實抑鬱症患者大腦中血清素較健康的人少

精神科專科醫生麥永接表示，笑還有其他好處：

‧增加吸引力

有研究發現笑容和人的吸引力有正向關係。笑得多讓人看起來愈吸引、愈放鬆，感覺親切

‧減壓

笑有助降低與壓力相關的荷爾蒙，如皮質醇、腎上腺素等，令人輕鬆

‧社交連結

笑具有傳染力，有助人與人之間建立社交連結。例如看到別人笑時，會激活腦部的神經網絡，即鏡像神經元，令自己亦跟着一起笑

■專家助陣（排名不分先後）

黃海東（神經外科專科醫生）

麥永接（精神科專科醫生）

陳厚毅（皮膚及性病科專科醫生）

梁重皿（臨牀心理學家）

Vivek Mahbubani（棟篤笑藝人）

文：周群雄、陳真紀、植蔚卿

編輯：梁小玲

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