對鏡練習、正向思考 笑多一點

【明報專訊】笑，對於精神、健康、社交都有正面作用。如何增加發自內心的笑容？麥永接教從自身行為及認知着手。

行為上：

‧嘗試對鏡子或熟識的人練習笑容，多留意自己平日怎樣笑，例如會否露齒、嘴角是否上揚等，可讓自己習慣笑多一點

‧製造令自己笑的環境，例如多想想自己喜歡的人、事、地方等，看喜劇、聽輕快音樂亦有助笑容產生

‧多和喜歡笑的人相處，互動時可增加笑的機會

認知上：

‧學習從多角度看待及處理事情，不要只看事情負面之處

‧改變對不同角色的刻板印象及對笑容的詮釋。例如有人認為做爸爸一定要嚴厲，才能管教好小孩；當經理需要嚴肅一點，下屬才聽教聽話，這些想法或令人習慣收起笑容。如能改變想法，例如：嚴厲管教小孩是否一定最好，有無經常面露笑容而又成功的主管等，有助增加笑容展現

‧降低對自己過分苛刻、追求完美的要求，有助放鬆身心

‧不逃避處理問題，嘗試面對內心負面情緒，避免情緒積壓

忍笑防「皺」？不煙不發火更實際

笑，雖然對身體有不少好處，但笑得多容易有抬頭紋、魚尾紋；對貪靚之人來說，這個「副作用」可不是說笑！皮膚及性病科專科醫生陳厚毅解釋，笑的時候會牽動臉上多組肌肉，肌肉活動得多，眼角及鼻翼兩側下方較易形成魚尾紋、虎紋（又稱法令紋）；就像演藝人經常做臉部表情，皺紋相對較多。而外國有不少研究均發現，引致皺紋出現的原因包括年長、紫外線、吸煙及笑。

想保持青春，難道要忍笑？陳厚毅說原理上可行，減少誇張面部表情可減慢皺紋出現；但我們不應刻意制止自己發笑，反而可減少䒐䒏、揦口揦面，或因眼鏡度數不合適而瞇眼摵眉。面部表情只是引致皺紋成因之一，做好防曬、不吸煙、維持均衡飲食、多食新鮮蔬果，對預防衰老幫助更大。

咬微笑矯正器 小心變方臉

微笑矯正器，幫你撐起兩邊嘴角，標榜可練出親切微笑，消除法令紋，很吸引吧！

陳厚毅也留意到這類微笑矯正器，直言效果未能證實。他估計咬在嘴裏，或可鍛煉咀嚼肌，令肌肉發達，就好似健身一樣，舉得多啞鈴，肌肉就會變硬，但皮膚未必因而變得緊致。相反，經常咬着微笑矯正器，致咀嚼肌發達或變成方臉，對傾向喜歡面尖的人來說，可能有反效果。

小腦聰明 「擳」自己唔會笑

點解被「擳」（tickle，搔癢）會笑？

麥永接解釋，皮膚被別人觸碰時，神經傳送信號至大腦體覺皮質區和前扣帶皮層。體覺皮質區分析身體觸感，前扣帶皮層處理情感，如產生愉悅感。

研究又發現，搔癢會激活下丘腦，即主理「戰鬥或逃跑反應」本能行為的位置，從而引發一系列反射動作，例如是縮起身體，以保護較脆弱或重要部位如頸部、腋窩（接近心臟）免受攻擊；亦有學說指被「擳」時笑可能是一種防禦機制，像是向「襲擊者」示意投降。但為何自己「擳」自己卻不會笑？BBC引述倫敦大學國王學院精神病學與系統神經科學教授Sukhi Shergill的解釋，認為和小腦有關，小腦負責監控身體運動，能區分預期和意外的感覺之間有何不同。換言之，小腦已經知道你在做什麼，因為太聰明而不作出反應。

[FEATURE]