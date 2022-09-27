假笑苦笑傻笑 也可減壓

【明報專訊】飽受疫情困擾兩年多，加上近日全球經濟大風大浪，香港人「擳」都唔識笑，或只剩下無奈的苦笑。但是，沒有心情開心笑，就更要提醒自己和身邊人笑多一點；即使是假笑、傻笑，都有化解危機，紓緩壓力之效！

強顏歡笑 激活快樂情緒

強顏歡笑，聽起來帶點悲涼，其實也可帶來快樂。

臨牀心理學家梁重皿解釋，根據臉部回饋假說（facial feedback hypothesis），情緒與表情有着密切關係，兩者互相影響；如果一個人快樂， 就會展現笑容，反之亦然。有研究將參加者分為兩組︰一組將筆打橫用牙齒咬着，令臉部出現類似笑容的表情；另一組則用嘴唇叼着筆，露出愁眉苦臉。研究員給兩組人看一樣的漫畫，評估漫畫趣味。結果顯示做出笑容的人覺得漫畫比較有趣，證明笑容或會引起快樂情緒。

一笑流露真性情

文化宗教影響反應

放聲大笑是豪邁？掩嘴微笑是裝模作樣？過去有不少研究試圖解釋笑與性格的關係，梁重皿認為，笑容只能某程度上反映部分個性，除了性格因素，社會文化和宗教因素亦影響笑容，例如某些國家禁止女性隨便大笑，所以兩者關係只可作為參考。

‧爽朗洪亮的笑︰

可能是指導型的人，比較自信獨立

‧笑不停︰

可能是較為直率、善於交際的人

‧細聲笑︰

可能是平常相對上壓抑、害羞的人

‧掩嘴笑︰

可能是較為內向，不太願意表達自己想法的人

‧邊說邊笑︰

有些人在說話時會用笑聲來掩飾尷尬，相對是比較缺乏自信的表現

超出負荷腦錯亂

驚嚇痛苦離奇大笑

笑，不一定是因為開心快樂。日常生活中，苦笑、傻笑，甚至驚到笑，可以說是一種求生本能。

梁重皿說，笑可分為真正的笑和社交的笑。真笑是對生活上遇到開心、幸福、愉快事情的反應；社交的笑則是向外界發送信息，例如陪笑是禮貌式回應、表示友善。而從心理學角度，當恐懼或受驚嚇時，笑也是化解緊張的方式；感受到威脅時，通過展露笑容減低對方的攻擊意欲，某程度上有社交示好的功能。又或是感到不安、痛苦、尷尬等不知如何是好的情緒，有時只能以笑來應對，或用假笑來保護面子。又有研究認為當人憤怒時，也會以笑來減壓，通過自嘲，以求心理上得到安慰。

黃海東亦指，人遇到驚嚇或痛苦事情會離奇地大笑，可能是超出當事人負荷，導致邊緣系統錯亂出現異常反應。

梁引述2021年賓夕法尼亞大學一項研究，將社交的笑分為附屬的笑、權力的笑和緩解的笑：

‧附屬的笑：

作為一種聯繫社會的工具和表達合作的信號

‧權力的笑：

向人展示自己處於較高等的位置，例如覺得對方所做的事情滑稽而發笑，表示自己比較優越

‧緩解的笑：

釋放不舒服感覺，例如尷尬笑容可能是因他人的行為產生不舒服感覺；又或與人有意見分歧時，透過笑容來緩解緊張情况

失控大笑 或患癡笑性腦癇

腦部病症患者，或會有情緒失控或木無表情兩種情况，黃海東指，「概括來說，通常涉及腦組織壞死的病症，如腦中風，腦的功能就會減退，因此病人較多時間難表達情緒，缺乏表情」。但若涉及腦部腫瘤或感染性病變，或會刺激腦部功能，病人情緒就有更大波動，例如下丘腦錯構瘤（hypothalamic hamartoma），會令人無法控制情緒突然大笑，名為「癡笑性腦癇」（gelastic seizure），其他人不明所以，會容易對病人產生歧視或欺凌，例如電影《JOKER小丑》中的小丑可能就是這一類。

微笑抑鬱症 對人歡笑背人愁

麥永接則指出，有人習慣以笑容掩飾難過、尷尬等負面情緒，即近年多提及的微笑抑鬱症。「他們表面看似樂觀，經常面帶笑容；但當夜闌人靜或獨處時，內心呈抑鬱狀態」，故就算經常笑，亦不代表健康。他提醒日常需多留意自己是否於人前才展露笑容，獨處時便感到空虛壓抑；如上述情况經常出現，或需尋求專業協助。

「黃色笑臉」之父

創微笑日齊齊笑

每年10月第一個星期五是世界微笑日（World Smile Day），是由黃色哈哈笑臉設計者 Harvey Ball創辦。Harvey因擔心自己設計的黃色笑臉被過度商品化，失卻背後代表善意與歡樂的象徵意義，希望每年至少有1天讓世人記得微笑及行善，於是在1999年首次將10月第一個星期五定為世界微笑日。

不過，世界微笑日鬧了雙胞胎。有些內地傳媒報道，自1948年開始，一個名為「世界精神衛生組織」的機構，將紅十字會創始人亨利杜南的生日（5月8日）定為世界微笑日，慶祝至今。惟翻查卻找不到這個神秘組織，真相耐人尋味。

然而，微笑多一天，絕對不是壞事 :)

世界微笑日網址：www.worldsmileday.com

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