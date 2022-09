【明報專訊】大家為何願意花錢買票入場睇棟篤笑?因為笑話好笑?專家說未必!

專門研究認知神經科學、曾做過棟篤笑的倫敦大學學院(University College London)教授Sophie Scott,在接受不同媒體訪問時指出,人類不是唯一會笑的動物,老鼠、猩猩、狗都會笑,但牠們不會因為聽到笑話而發笑,「老鼠玩樂時會笑,玩得愈多,笑得愈多;而一隻笑得多的老鼠,會傾向與其他經常笑的老鼠做同伴」。

她引述美國馬里蘭大學(University of Maryland)心理學家Robert Provine表示,當我們與朋友傾談時,笑得最多。Sophie引述研究指,當我們與別人一起時,會比平時笑多30倍;而逗笑我們的,不是當中有人在說笑話,而是那些看起來並不有趣的對話和評論,笑是來自彼此的共鳴與交流。

棟篤笑高手 日常生活化笑料

世界微笑日的口號是「Do an act of kindness. Help one person smile」,所以不單止自己要笑,還要𧨾其他人一起笑。棟篤笑藝人Vivek Mahbubani(阿V)就擅長用日常生活所遇到的事情,引發大家共鳴,逗笑觀眾。他分享了茄汁故事(見右文)。

阿V講笑話:茄汁長存

不少人習慣把連鎖快餐店的小包裝茄汁帶回家儲起,阿V家亦不例外,而他家中雪櫃的茄汁樽一直「長存」。「我小時候被罰時,就是要把小包茄汁唧滿茄汁樽,所以屋企永遠不用買茄汁。」他和姊姊更研發最佳配方,就是1包麥當勞茄汁加2包肯德基茄汁。

有一日親戚來吃飯,想要茄汁。爸爸發現茄汁樽內只剩一點點茄汁,而小包茄汁又用光了,沒時間去快餐店「補貨」。阿V想:「難道我們家終於可以去買一樽全新茄汁?」

答案是:無可能!

爸爸走入廚房……

(欲知故事發展,請去片!)

笑點低=自信高?

同一個笑話,有人笑破肚皮,有人會無反應,何解?「笑點低」是否代表他比較單純、沒有見識?

笑點低,形容人易因一些小事或無聊笑話而發笑。梁重皿表示笑點高或低較難解釋清楚,可能與幽默感和共鳴有關,例如笑話的內容與自身經歷有關聯,較容易產生共鳴。亦有研究留意到,笑的原因能反映個性,若因無聊的笑話而笑,屬自信的表現,「因為他不會擔心其他人的想法,即使其他人對笑話感到無聊」。

■阿V講笑話:茄汁長存

bit.ly/3faUZVs

[FEATURE]