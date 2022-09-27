【明報專訊】大家為何願意花錢買票入場睇棟篤笑？因為笑話好笑？專家說未必！

專門研究認知神經科學、曾做過棟篤笑的倫敦大學學院（University College London）教授Sophie Scott，在接受不同媒體訪問時指出，人類不是唯一會笑的動物，老鼠、猩猩、狗都會笑，但牠們不會因為聽到笑話而發笑，「老鼠玩樂時會笑，玩得愈多，笑得愈多；而一隻笑得多的老鼠，會傾向與其他經常笑的老鼠做同伴」。

她引述美國馬里蘭大學（University of Maryland）心理學家Robert Provine表示，當我們與朋友傾談時，笑得最多。Sophie引述研究指，當我們與別人一起時，會比平時笑多30倍；而逗笑我們的，不是當中有人在說笑話，而是那些看起來並不有趣的對話和評論，笑是來自彼此的共鳴與交流。

棟篤笑高手 日常生活化笑料

世界微笑日的口號是「Do an act of kindness. Help one person smile」，所以不單止自己要笑，還要𧨾其他人一起笑。棟篤笑藝人Vivek Mahbubani（阿V）就擅長用日常生活所遇到的事情，引發大家共鳴，逗笑觀眾。他分享了茄汁故事（見右文）。

阿V講笑話：茄汁長存

不少人習慣把連鎖快餐店的小包裝茄汁帶回家儲起，阿V家亦不例外，而他家中雪櫃的茄汁樽一直「長存」。「我小時候被罰時，就是要把小包茄汁唧滿茄汁樽，所以屋企永遠不用買茄汁。」他和姊姊更研發最佳配方，就是1包麥當勞茄汁加2包肯德基茄汁。

有一日親戚來吃飯，想要茄汁。爸爸發現茄汁樽內只剩一點點茄汁，而小包茄汁又用光了，沒時間去快餐店「補貨」。阿V想：「難道我們家終於可以去買一樽全新茄汁？」

答案是：無可能！

爸爸走入廚房……

（欲知故事發展，請去片！）

笑點低＝自信高？

同一個笑話，有人笑破肚皮，有人會無反應，何解？「笑點低」是否代表他比較單純、沒有見識？

笑點低，形容人易因一些小事或無聊笑話而發笑。梁重皿表示笑點高或低較難解釋清楚，可能與幽默感和共鳴有關，例如笑話的內容與自身經歷有關聯，較容易產生共鳴。亦有研究留意到，笑的原因能反映個性，若因無聊的笑話而笑，屬自信的表現，「因為他不會擔心其他人的想法，即使其他人對笑話感到無聊」。

■阿V講笑話：茄汁長存

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