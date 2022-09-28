「密室逃脫」與現實世界互動 以遊戲建立世界觀

【明報專訊】在疫情高峰期間不能出戶，除了煲劇神遊劇中世界外，大家花得最多時間的可能是玩網上遊戲，至少讓人能在精神上逃出密閉空間。當中有不少密室逃脫遊戲佳作，如The House of Da Vinci，The Room等，但筆者玩得最多的是荷蘭遊戲工作室Rusty Lake推出的系列。早前到他們位於阿姆斯特丹北岸的工作室，試玩他們的新作The Past Within，了解他們的作品如何與現實世界互動。

小時候，特別是在電子遊戲文化剛冒起的1980年代，成年人總是形容「打機浪費青春」。但來到今時今日，電子遊戲又或是手機遊戲，已演變成金礦，例如懂編程的學生會為遊戲公司當兼職，幫忙將遊戲界面按照手機熒幕尺寸改動，賺得一筆可觀的外快。加上當下的Start Up文化，大家只要學懂編碼程式便能投身編寫遊戲行列。

不少密室逃脫手機或電腦遊戲，食正了現實密室逃脫的潮流，但質素大多極端。一是畫面走超級立體有如豪華版MYST的方向，二是走畫面簡陋純設計解謎遊戲。但由Robin Ras及Maarten Looise於2015年春季創立的Rusty Lake，則走一個平衡多方面的發展模式。

Rusty Lake的創辦人各有所職，本身念法律的Robin Ras主力經營，Maarten Looise則主理圖像設計，但二人均以遊戲設計及編碼作為個人興趣。他們結緣於設計用動畫軟件Flash製作的遊戲，當時Maarten負責製作，Robin主職發布。他們在網上結識後合作，先推出以時事為主題迅速走紅的小遊戲，包括Snowden's Leaks: The Game及Save Harry。

以解謎遊戲說故事

之後他們創立了Rusty Lake，並推出免費的Cube Escape系列。這個系列大受歡迎，有點像電視劇The X-Files，走半恐怖半懸疑路線，不太恐怖，謎題亦不算太難。整個遊戲的美學向David Lynch致敬，系列個別遊戲以立方體主題連貫，亦有故事線，吸引大量玩家。Robin Ras說︰「Rusty Lake本身是透過遊戲創立世界觀的公司。我們首個Cube Escape系列是免費的，而背後的超現實場景便是Rusty Lake，將系列中的不同遊戲串連起來。以密室逃脫為起點，是因為Maarten本身已開始動手製作，而我們亦希望能推出一系列而非單一遊戲，同時能以解謎遊戲來說故事，便有了創立一個世界觀的想法。有別於我們之前的時事趣味小遊戲，亦有別於其他密室逃脫手機或電腦遊戲。」

遊戲滲入荷蘭文化

除了以世界觀說故事，Rusty Lake的特色是出自Maarten之手的視覺設計。角色或是場景都以平面為本，輔以粗線條、帶點卡通式簡陋的角色設計，並大多以1960、70年代的古董風格作背景。但當中最吸引玩家的，是在這個本該相安無事的場景內，解決謎題後發生的各種離奇古怪事情。「我們沒有用上立體畫面，純粹是因為Maarten的個人風格。」Robin解說。遊戲的另一特色，是用上了不少荷蘭文化符號，如梵高的割耳等。在密室逃脫遊戲的世界，很少着墨於國家文化特色。「我們在設計遊戲時受到不少藝術家如David Lynch等啟發，在設定逃脫場景、創立一個世界觀時，亦不免用上自身文化特色如梵高的房間，風車等。純粹是因為我們覺得有趣，而非刻意宣揚自身文化。」

家用遊戲的世界與手機遊戲的最大分別，是流動的手機能為遊戲帶來與現實互動的可能，如當中最出名例子Pokémon GO。而Rusty Lake走的則是另一個方向，亦吸引到不少高質Fan Art（愛好者的二次創作）。主理畫面的Maarten笑說︰「遊戲中的畫面是我本身擅長的風格，而場景大都是發生怪事的基本空間。不少Fan Art的質素甚至比我的作品更好，哈哈。大抵是這種粗線條的風格，讓機迷有很大的發揮空間。」Robin補充︰「在我們發展時，其實最重要的是玩家社群。由於我們有一個完整的世界觀，加上我們起初以免費遊戲為本，吸納了頗大的社群，收到不少Fan Art。在我們發布首個Fan Art時，引來極大迴響，於是我們成立了Fan Art Friday社群，吸引更多人加入。另一個原因，是因為我們的風格簡單，為社群帶來不少想像空間，讓他們創作出更大型和更精緻的作品。」

為了發展Rusty Lake的世界觀，工作室在發展傳統模式遊戲以外，亦作不同嘗試，如將Paradox遊戲化為電影短片。其後亦成立了Second Maze遊戲工作室與不同遊戲新秀合作，亦在阿姆斯特丹舉辦Indie Showcase獨立遊戲節。但工作室最有趣的案例，該是遊戲The White Door，爆機後會有難度高的神秘遊戲連接到假精神病院網站解謎，為現實尋寶留下線索，讓遊戲不留於平面而走入現實。另一個則是將於今年底推出的遊戲The Past Within，講求「合作技」。遊戲需要一名玩家主理平面世界，另一名則破解立體世界，而玩家需要對方世界的提示來解謎，帶來另一種現實互動。而為了連貫風格，兩個世界都會用上Maarten的粗線條筆觸繪製。Robin說︰「其實整個發展的最終目的與其說是與現實互動，倒不如說是帶動參與（engagement），那才是最重要。」●

網址︰www.rustylake.com

文：Dawn Hung

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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