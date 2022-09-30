沙發薯：今屆港姐冠亞季 你記得嗎？

【明報專訊】終於，「香港小姐競選」可以在事隔多年之後再次成為新聞大題目，又或者有報刊的娛樂新聞以全版篇幅報道有關消息。這是一兩個星期之前沒有幾多人能想像得到的事情。社會人士的一句評語，竟成為了決賽前的「最佳宣傳」，把原來相當冷淡的氣氛搞得熱鬧起來了。「港姐」這個本來已失去成為話題能力的電視節目（到了今時今日，連稱之為大製作也很勉強），突然受到一定的關注，而主辦選美的電視台亦乘勢多番報道，為決賽增添一點溫度。於是，這個節目名稱及相關的花邊新聞重現於各大搜尋器。

為免本文亦有「助選」的嫌疑，在此必須說明，除TVB之外，ViuTV有《尾二一屆口罩小姐選舉》，開電視亦舉辦Summer Girls 2022選美。就像議會選舉需要將所有候選人的姓名統統報上一樣，保證各有關單位得到相同待遇，沒有厚此薄彼。

選美與女性的關係乃嚴肅課題，需另文深入討論，在此暫不探討。我在這裏討論的，是選美作為一個電視節目，經過了那麼多年不斷機械地重複製作，實在很難再吸引觀眾的眼睛。論花邊、八卦，什麼參選過程中佳麗鈎心鬥角、「鬆㬹」、「攝位」、暗裏「爆料」，乃司空見慣，難有「爆」感。傳說佳麗有整容的嫌疑，又或者她的私生活有不妥當的地方，也屬年年都有的小道消息，觀眾早已不再大驚小怪。至於什麼佳麗的後台對入圍與否產生影響力，又或者電視台高層「內定」結果，亦屬多年來不斷聽到的消息，所謂眾望所歸而到最後名次令人大跌眼鏡，早就不是新鮮事。更大的問題是，近（十）年觀眾懶理港姐，所以什麼眾望所歸、大熱門恐怕只是小眾的話題，大部分人基本上就沒有留意，自然也就沒有失望這回事。期望與結果出現落差，並因此而成為話題，那恐怕是很久以前的事了。對45歲以上的觀眾可能還會有少許印象，記得以前會有街坊對港姐賽果有強烈意見，甚至在茶樓飲茶、翻周刊時邊看邊罵，但對其他大多市民來說，誰有興趣討論哪位是港姐熱門？

選美淪為「老餅」符號

至於節目的製作，很久以前或許還有人有興趣研究一下，今年到外國哪個地方取景？決賽當晚哪位巨星擔任表演嘉賓？今天，電視台連製造這類話題的能力亦欠奉。這當然跟投資有關，製作費「縮皮」自然就吸引力下降。但同樣重要的是，那套製作模式已經反覆再用無數次，既沒有噱頭可言，亦沒有什麼辦法去引起觀眾的好奇。在這一點上，也怪不得本地電視台。選美變為「老餅」的符號，其他什麼大型國際選美也不例外。

其他電視台老實不客氣，更直接地、不修飾地將女性身體作為招徠，不是沒有原因。有時候，做「真小人」較做「偽君子」容易得多。何必還假扮搞審美、講文明？當然，結果也不見得那些選美就很受歡迎、很有創造話題的能力；不過，「刀仔鋸大樹」，論投入與回報的比例，可能粗鄙一點更合乎經濟原則。這不是一條製作優質電視節目的道路，但在電視衰落的世道，我們將會見到更多這種只求燃爆一下的創作思維。

至於剛過去的港姐決賽，你還記得誰是冠亞季嗎？●

文：趙東尼