海外「功課」記大師教學實錄 趙少昂函授作畫 留嶺南精髓

遙距教學--陳崎照着趙少昂寄來的畫稿，畫出嶺南地區常見的荔枝。趙見畫出的荔枝未如人意，故回覆時再三指導繪畫荔枝和荔枝排葉之次序。（香港文化博物館提供）

【明報專訊】先於網絡世代，世界早有遙距課程。已故嶺南派畫家趙少昂昔日透過郵政，教導不少海外學生作畫，傳揚嶺南畫派。意想不到地，趙的海外函授課程反倒直接保留了其教學、批改紀錄，供今人一窺他的藝術思想。香港文化博物館從馬來西亞帶來一批「功課」——趙少昂海外學生暨畫家陳崎的畫稿，展覽前所未有的「功課展」。

趙少昂（1905至1998年）師承嶺南派高奇峰。嶺南派提出「折衷中西，融匯古今」，糅合西洋畫之藝術風格於中國傳統繪畫。由於嶺南派開山祖師高劍父、高奇峰、陳樹人曾負笈日本，嶺南派亦從日本繪畫藝術中學習。趙少昂學成以後，早於1930年代在廣州的高級院校教授中國畫，爾後創辦嶺南藝苑；1948年來港後，將太子道的家室一隅作為畫室，繼續開辦嶺南藝苑，至1980年代已弟子無數。趙到處舉辦展覽，包括東南亞等地，推廣中國藝術。

馬來西亞陳崎越洋習畫

趙少昂未曾親身到訪東馬的古晉市，但其作品曾在這個砂拉越州首府展出，使居住當地的陳崎為之仰慕。陳崎曾習西洋畫、畫炭相或繪寫實人像，但他不滿足於此，因而很欣賞趙少昂融會中西的嶺南畫派。1958年，另一香港畫家卜珍到古晉舉辦展覽，陳崎偶然發現畫冊中有趙少昂之題字，於是請求卜珍轉介自己跟從趙少昂習畫。由1958年起，時年29歲的陳崎，跟從趙少昂開展長達數年的海外函授課程。

在1958至1961年間，趙少昂除了赴美講學的一段時間以外，他與陳崎的交往從未停止。當年尚未有網絡，但趙通過郵寄方式，仍能「遙距」教授包括陳崎在內的海外學生。首先，趙將原稿連同信件寄到古晉，陳就按着原稿及信件的教學指示繪畫。之後，陳將畫稿和原稿寄回香港，他如有疑問，亦會寫在畫上詢問。最終趙批改、回覆問題後，將「功課」寄回給陳。儘管兩人畢生從未見面，陳仍能拜師學藝。

趙少昂教學時多為親身示範、口述，並沒有留下筆記。學生筆記雖能窺探趙少昂的藝術思想，但並非趙親述。反而，陳崎這批海外「功課」恰恰留下了趙少昂的藝術思想——主要教授繪畫4種類型實物：草蟲、花鳥、瓜果和人物動物，這批「功課」還記錄了趙認為畫不同對象要用什麼物料，以及繪畫過程的次序。

細心指導顏料畫法落筆次序

在趙少昂的選取物料上，反映出嶺南派的不拘一格。他教導陳崎使用日本美濃紙，用水化開顏料的效果比宣紙更佳；繪畫山茶花時應用Winsor & Newton的洋紅色水彩顏料，因使用中國顏料未能呈現其鮮艷。嶺南派亦有異於傳統國畫之處，用色如同西洋畫般相較豐富，卻仍有國畫常見的留白。另外，因為陳崎未能親睹趙少昂作畫，故趙需要額外提示繪畫的先後次序。例如畫荔枝時，「荔枝圈深洋紅。先寫硃紅黃地色。中間留空，加草綠」。荔枝葉也不能草草了事，「荔枝葉，排形。嫩葉，草綠醮硃黃，再加些少墨紅在筆尖，然後落筆」。

趙少昂的教學工夫未有白費，陳崎後來成為砂拉越藝術界獨當一面的畫家，如同趙繼承高奇峰遺志，陳崎爾後委身於砂拉越藝術家協會與古晉中華書畫研究會，傳揚嶺南畫派。●

千里覓藝——趙少昂與陳崎師生對話

日期︰即日至2023年8月27日

地點︰香港文化博物館（沙田文林路1號）

網址︰bit.ly/3LkyRnM

文：嚴嘉栢

圖：香港文化博物館提供

美術：謝偉豪

編輯：朱建勳