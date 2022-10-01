東涌超豪華staycation 享私人泳池 牀上賞落日

私人泳池--備有私人泳池和露台的套房面積足有580平方呎，最大賣點是附設室外4.5米×1.5米小型泳池，任何時間都可以自由暢泳。（黃志東攝）

【明報專訊】本港入境檢疫放寬至「0+3」，一時間人人都想「往外走」。搶不到機位、旅遊套票的也不用失望，趁全城焦點集中在外遊，本地靚酒店的staycation反有更多好選擇。位於東涌，剛開業的香港銀樾美憬閣精選酒店，其豪華套房非常吸引，包括有私人泳池、牀畔日落美景，以及稍後推出的室外恆溫按摩池連私人露台房等，即使不出遠門，仍可在港享受超豪酒店設施。（註：模特兒按拍攝需要暫除口罩）

香港銀樾美憬閣精選酒店（The Silveri Hong Kong—MGallery，下稱Silveri）位於東涌大型outlet東薈城內，某些房間可從大玻璃窗眺望機場飛機升降景色，客觀條件甚至可媲美日本御殿場Premium Outlets附近的HOTEL CLAD酒店。

corner room擁無敵山景、海景

酒店合共有206間客房，從千多元一晚的280平方呎標準房，到各種豪華套房都有提供，包括露台套房、可看到東涌日落景色的落日套房、備有約5米長的私人泳池連露台套房、Silveri套房，以及即將推出室外按摩浴缸連露台套房。無論你喜歡獨霸泳池打卡，還是躺在牀上看日落，總有一款房型合你心意。以較有特色的落日套房計，每晚淨房價6000多元，現時酒店正推出包2人早餐及黃昏雞尾酒小食的住宿套餐，每晚房價由$5989起。說起日落，原來不少人都會特地跑到機場維修區附近欣賞著名的日落美景，如今就不用山長水遠兼等巴士，只要在落日套房就可以擁抱這個著名的東涌景色。

落日套房位處corner room，臥室連化妝間共擁有90度海景及山景，景觀朝向西北方，可欣賞到昂坪纜車初段路線、機場赤鱲角路等景觀；而此套房的臥室內沒有電視，除了不想阻擋窗外景色，相信酒店方面都希望住客能夠靜心欣賞大嶼山之美。10月初日落時間約為每日傍晚6:00至6:12，只要倚在牀背，即可捕捉落日這個magic moment 。

入住套房的客人更可享有特別禮遇，除免費使用位於15樓的行政貴賓廳無限享用小食及黃昏雞尾酒外，房間內亦備有Dyson風筒，淋浴間配備香薰沐浴精油，以及超過10款枕頭選項。其他客房均備有和式智能廁板、Nespresso咖啡機，以及美國可持續品牌MALIN+GOETZ淋浴產品等。

多國菜餐廳 歎和牛扒烤鱈魚

至於配套方面，酒店9樓大堂可直通往室外小花園，而25米長露天泳池則設於此層，住客更可在所住樓層乘搭專用電梯直達泳池及健身室，非常方便。雖然身處東涌，但亦不代表「無啖好食」，酒店內設3間不同特色的餐廳，包括提供早、午、晚餐的The Enclave，設計以綠色為主調，並有戶外座位，充滿異國風情，而餐廳提供大包圍的國際美食包括烤阿特蘭大鱈魚、澳洲M8/9和牛扒、烤有機雞等主菜，還有多款酒品及甜品等。The Pavilion酒吧不但提供各款特色調酒，在日落時，夕陽透過玻璃照進室內，又是一番浪漫景象。至於主力提供輕食的Fresh則尚待營業。由於從酒店電梯可直達商場，商店、餐廳以至戲院皆在毗鄰，因此入住酒店前後也不愁沒節目。●

日落追蹤住宿計劃

推廣日期：即日至10月31日（預訂日期至10月28日）

價錢：$5989起

內容：1晚落日套房住宿、2成人房內享用黃昏雞尾酒及小食、2成人於The Enclave享用免費早餐、Louis Roederer香檳1支、免費使用行政貴賓廳（享用全日小食及黃昏雞尾酒）

其他房型價錢：標準房$1350起；私人泳池連露台套房$8000起（包早餐、行政貴賓廳禮遇；需電郵至HA4A4-RE1@accor.com 或致電3602 8989預訂）

地址︰香港東涌達東路16號香港銀樾美憬閣精選酒店

網址：bit.ly/3reNtfm

註：房價未連稅及加一，以官網顯示價錢為準

文：顏燕雯

模特兒：Ceci Lam

美術：謝偉豪

編輯：朱建勳

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