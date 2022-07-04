池畔美式BBQ 豬肋骨冶味牛腩嫩滑

【明報專訊】趁着秋涼在池邊吃燒烤，實在是不錯的享受！香港君悅酒店The Grill露天池畔餐廳，自然是品嘗秋日BBQ美食的理想好地方。現時酒店為慶祝Delicious USA美國餐飲巡禮，在每日供應的燒烤晚餐及周末自助早午餐中加入優質美國食材。

是次精選烤肉美食中，包括堪薩斯城風味醬燒豬肋骨，濃郁的黑糖漿配上來自番茄和醋的酸味，醬汁正好平衡了甜酸味，再加入適量辣椒粉，叫人食指大動。另一款燒美國牛腩，賣點是肉質鮮嫩軟滑，廚師使用了多種香料如乾牛至、辣椒粉、芫荽和芥末籽等，將牛腩揉搓醃製過夜，再慢慢烤至柔軟多汁才有這效果。

經典Cobb Salad醒胃

在烤肉以外，大家亦可以試試另一道美式燒烤必備的經典菜式Cobb Salad，這款沙律是由香脆的羅馬生菜、芝士、雞肉、煠蛋和番茄製成，配上簡單香口的沙律醬，讓大家醒醒胃，好好展開一場精彩的美國烤肉之旅。●

美國滋味自助餐

供應日期：即日至11月30日

周末早午餐

時間：上午11:30至下午3:00（逢周六日）

價錢：成人$658，6至12歲小童 $328

燒烤自助晚餐

時間：下午5:45至晚上10:00（周一至日）

價錢：成人$490，6至12歲小童$245

地點：灣仔港灣道1號香港君悅酒店The Grill露天池畔餐廳

預訂：hongkong.grand.hyattrestaurants.com

註：另加一

[好去處]