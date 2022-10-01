IP cam錄影＋雙向通話＋進出紀錄 Lockly智能門鎖周身刀 「睇」實屋企

智能門鈴--當有訪客按下門鈴時，手機App會通知用戶，並顯示門外即時狀况和可雙向對話。（品牌提供）

【明報專訊】在物聯網年代，智能門鎖可說是大趨勢。毋須使用鎖匙，只需門卡、密碼，甚至用手指一篤便可開門，十分方便。除此之外，智能門鎖的另一好處是加強家居保安能力，因為現時不少型號都能連線上網，遇到不法之徒想「爆鎖」入屋，都能夠即時透過手機專用App通知屋主。最近有美國品牌推出的全新智能門鎖，內置智能門鈴、視像鏡頭及雙向通話功能，讓你隨時隨地即時看到有無可疑人物出現在家門外，更加安心。

如果讀者有留意智能門鎖，相信對美國品牌Lockly不會陌生。他們最近推出Secure Vision Lux（型號：PGD898）智能門鎖，繼承了之前大受好評的Secure Lux（型號：PGD829）大部分功能，包括擁有全球逾40項專利的PIN Genie防窺視密碼鍵盤。這是一款虛擬數字鍵盤，當用家每次輸入密碼後，便會即時變更數字排序，不用擔心因指紋殘留在輕觸屏幕而被其他人猜出密碼。

至於新智能門鎖改進之處，當中最實用是加入智能門鈴功能，包括HD高清廣角鏡頭及雙向對話收音咪及揚聲器。戶主毋須走到門邊也能得知來訪者身分，當有訪客按下門鈴時，戶主的手機專用App便會發出通知。在App內除能看到門外即時狀况外，更可即時跟對方雙向對話，確定對方身分無問題後便可透過手機App直接開門。為了保障家居安全，鏡頭還設有錄影功能，可把陌生訪客的樣貌拍攝到跟機的gateway內儲存，以備日後不時之需。

手機App操控 即時設離線密碼

Secure Vision Lux還有其他實用功能，例如記錄門鎖的開關時間，能用手機App翻查什麼時間有人進出過單位。而為了方便訪客入屋，門鎖亦保留了上代Secure Lux的離線密碼（OAC）功能，用家可透過手機App設定一組OAC，之後經電郵、短訊或通信軟件發送給訪客，密碼還能設定是單次有效或是指定時間內可重複使用。屋主既不用怕忘記開門給訪客，也不用擔心自己慣用的密碼透露給別人知道，整個過程門鎖都不用連線上網。Secure Vision Lux以藍牙來連線，如果用戶想在街上也能隨時開門，便需加裝同品牌的Secure LINK Wi-Fi智能HUB（售價：$980），讓門鎖連接上網，並支援Alexa和Google智能助理。

Lockly Secure Vision Lux PGD898規格

解鎖方式：手機App、密碼、指紋、RFID卡、實體鎖匙

主打功能：電子視像門鈴、遠程密碼管理、離線密碼、防窺視密碼鍵盤

售價：$6500

查詢：2313 0666（信興）

文：吳一鳴

美術：謝偉豪

編輯：朱建勳

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