【明報專訊】緊接去周開關加上日圓跌英鎊又跌，人人好想去旅行，記者朱琳琳就想到生怕全城起動會帶來擠擁效應，連忙找來旅遊達人Rubio及王劍凡擬備最適時的旅遊攻略，好等出遊在即的人先打好底（SW03）。然而，並非人人都有好心情，香港這邊一樣有股市「慘跌」強積金大縮水，政府財赤仲話成千億，市面是逐步走向復常，但經濟如何重新彈起？

英國那邊，新財相關浩霆上台公布一項「迷你預算」凍結燃料費又減稅，即如我們的大灑金錢「派糖」？詎料市場反應有如飛機失速下墜，新一期《經濟學人》封面是他和首相卓慧思划着頭輕尾重下沉中的船，首相站船頭笑盈盈的，題目是HOW NOT TO RUN A COUNTRY（如何不去治國）。卓慧思連日不見了人，直至周四出現在BBC 8個社區電台的訪問。林康琪第一時間由頭聽到落尾，邊聽邊笑邊忍不住讚歎BBC做出公營電台的典範。

曾供職BBC、在城市大學教授政治及公共行政30年的張楚勇老師早前退休，城大沒有最後一堂課的安排，假如有，身處紛擾繁多又撕裂嚴重的社會，老師會給學生怎樣的最後錚言，該如何談政治？本屬港台新聞編導的鄭思思繼續追訪南丫海難的難屬，今年已是第10個寒暑，有家屬心仍未冷，決定入稟繼續追責。

回收造紙的「喵坊」仍然前途未卜，本土研究社來了一次覓地練習，順道梳理一通土地分配政策上的優勝劣敗。最後一提，「白路的逆行手記」今期連載至最後，淚點低的編輯工作前每要先來一下深呼吸，但今期見到曙光了，而當讀到病懨懨痛苦垂死的病人竟然神奇好轉活過來，便不得不相信，凡事都有變好的可能，譬如成功爭取火化流產胎的故事。

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編者話˙黎佩芬

編輯•王翠麗

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