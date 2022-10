「首相，你瞓得好唔好呀？」

next

【明報專訊】英國財相關浩霆9月23日公布「迷你預算」大幅減稅,在金融市場掀起風暴,要英倫銀行出手救市,然後國際貨幣基金組織(IMF)還罕有開腔促英國政府改弦易轍,首相卓慧思一直躲起來,直至星期四早上(6日後)才打破沉默,連續1小時接受BBC 8個地區電台訪問,由被問候「瞓得好唔好」開始,她所有公式答案在被主持反問及嘲諷下一一瓦解,大氣電波殘留着尷尬的dead air。BBC地區電台主持這樣蹂躪首相,可謂非常無禮,但這恰恰正是公共廣播的典範。

保守黨星期日(10月2日)開始在伯明翰召開黨大會,首相在黨大會前接受地區電台訪問是慣例,但今次卻是在卓慧思政府的迷你預算案引發風暴後,卓慧思首次打破沉默,自然矚目。駐倫敦的全國記者或因需要顧及日後彼此的合作關係,對首相還會手下留情,但地區電台主持則豁出去,在僅有約7分鐘的時間追問卓慧思,向她反映地區公眾心聲。由於時間緊迫,主持沒時間講客套話、沒時間「係係係」、不容遊花園,一見答非所問便立即打斷。

8地區電台主持連環拷問

跟卓慧思舌劍唇槍的8個電台分別是Leeds、Norfolk、Kent、Lancashire、Nottingham、Teesside、Bristol及Stoke。卓慧思遭8個地區電台主持連環拷問的痛苦1小時可在BBC網站完整收聽。她被問到口啞啞固然令人忍俊不禁,但最令人佩服的還是電台主持鍥而不捨,將其空洞表露無遺。打頭陣的是Radio Leeds,主持Rima Ahmed一開始便問候卓慧思睡得可安好,卓慧思大概以為這是禮貌寒暄,說自己睡得好、感覺不俗。Ahmed立即列舉自上星期五(9月23日)迷你預算引發的連串危機:英鎊大跌、IMF罕有促撤回、英倫銀行要用650億鎊救市,然後問:「你去咗邊?」

「睡得好」應該是真話。迷你預算宣布大幅減稅450億鎊,一般大眾以至金融市場都無法理解政府如何應付開支,擔心政府要大幅舉債或大減開支。過去一星期市場動盪,人心惶惶,英鎊一度跌至新低、英國國債息率上升,加重按揭及企業借貸成本。供樓族人人自危,還要面臨退休金爆煲的危機。本來打算按計劃退市的英倫銀行星期三(9月28日)被迫出手穩定市場。不過,據《金融時報》引述消息人士說,星期一市場大亂時,首相府異常平靜,卓慧思開會也是談其他事情。財相關浩霆眼見勢色不對,希望發聲明穩定市場時,卓慧思仍不願,認為風暴很快便過去,但最終還是讓關浩霆發聲明。

早在卓慧思政府迷你預算引發震盪前,英國已面臨生活成本危機,食物及能源成本上升早已令基層百上加斤,他們現在還要擔心按揭和退休金安全。地區電台主持紛紛趁機反映聽眾的心聲,播出街訪,當中有最近要光顧食物銀行的市民、有人被迫要變賣房子應付不斷攀升的生活開支,質問卓慧思減稅可以怎樣幫到這些草根階層。Radio Nottingham主持人引述聽眾說,減稅只利富人,有如「逆向羅賓漢(a reverse Robin Hood)」。卓慧思只說:「這不是真的。」

「你令情况更差」

Radio Kent的主持Anna Cookson可能是8個主持中最咄咄逼人的一個,一開始便轉述聽眾向卓慧思的質問:「有人問,經濟已經夠差了,你究竟在想什麼?也有聽眾想問:你對自己所作所慚愧嗎?你慚愧嗎?」卓慧思慢慢描述目前的經濟情况,包括能源價格上升、通脹高企、經濟增長放緩等,Cookson不耐煩,一句便KO她:「而你令情况更差。」卓慧思繼續說能源補貼將令每戶能源費不超過2500鎊一年,Cookson立即說:「你政府的迷你預算不是正把這補貼效果抵消?現在很多人擔心被收樓,你還只說能源補貼,夠嗎?」

本來環球加息潮早已令英國供樓一族吃力,迷你預算造成的市場波動更加劇憂慮,如其中一名主持說,現在人們已不單擔心冬天能否heat their home,還要擔心能否keep their home。卓慧思則把責任歸於英倫銀行,說加息一向是央行獨立決定,不過心水清的主持們都指出,英倫銀行正收拾卓慧思政府的「蘇州屎」。卓慧思又把英國目前的經濟危機歸咎俄羅斯入侵烏克蘭,Radio Bristol的主持人James Hanson糾正,指出上星期的金融動盪全是其政策引發,反問:「英倫銀行昨日(星期三)救市也是普京的錯嗎?」

曾言不介意民望 堅持政策正確

大概是師法戴卓爾夫人的the lady is not for turning,卓慧思上台之初已表明,要做對的事,不介意民望,雖千萬人吾往矣。當天的電台訪問中她也堅持其政策正確,決不改變,對着8名主持都像機械人般念着大致相同的對白:目前的經濟困局是由於俄羅斯入侵烏克蘭導致的,其政府因此作出「艱難決定」,透過減稅促進經濟增長,「做大個餅」,從而創造就業及提高薪酬,長遠令大家受惠。至於所謂「滴漏效應」幾時才可以滴到草根階層,則天曉得了。

這政策罕有遭各金融機構批評,連IMF也稱英國政策只會加劇貧富懸殊,促英國應針對最受能源危機及高通脹影響的一群人推出紓緩措施。卓慧思則彷彿倒退至戴卓爾夫人時代,堅信減稅促進經濟增長,懶理公平與否。不同主持當日都質問,減稅只惠及最高收入一群是否公平,她一直迴避,說:「我們過去談得太多分配,對增長談得不多。」她聲稱,增長可令人人受惠,又說:「經濟衰退才是不公平,人們未來不能獲得高薪工作才是不公平。」說穿了,她其實不明白什麼是公平。

聽着8個電台訪問,彷彿看着8位劍客逐一上前教訓卓慧思。最後登場的Radio Stoke主持John Acres大概已掌握卓慧思的路數,也擊中要害。他指出,Stoke的平均年薪只是25,000鎊,最低收入一群在其政府減稅措施只可節省22.5鎊,反而高收入一群的節省卻以10萬鎊計。卓慧思又搬出「做餅論」來聲稱其政策可令大家受惠,Acres反問:「借多些錢及令我們的按揭成本上升來做大個餅?」據《衛報》計算,卓慧思報以3.7秒沉默,只有一下深呼吸聲讓聽眾知道電台並沒有壞掉。

BBC近年屢遭保守黨政府針對,不單遭閂水喉,政府更計劃2027年取消公眾向BBC每年交的牌照費(licence fee),令不少人擔心BBC的財政前景及能否維持編採自主。在減省開支下,地區電台更是一個大受影響的環節,甚至連BBC據報亦在探討地區廣播的存在價值。但今次卓慧思在地區電台訪問大出洋相,既無法為其經濟政策自圓其說,又顯得毫不熟悉地方面對的問題,卻反映了地區廣播的價值。不過,大概保守黨政府對BBC的仇恨值又上升了。

卓慧思BBC電台訪問:bbc.in/3SPDitp

文˙林康琪

編輯•王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao