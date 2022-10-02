無定向學堂：全個城市「一齊郁」 有良心旅遊攻略

【明報專訊】「0+3」措施一出，飛機、酒店預訂網大塞車，飛往日本的機票比以前貴兩三倍都有人買，社交媒體上人人都在談論去哪裏旅行、哪裏有平機票。香港等這天等了兩年多，香港人雀躍又感慨，旅行終於回來了。當重新踏上旅程，前往異國感受他鄉文化，你還記得旅行的禮儀嗎？當日本滿街都是說廣東話的香港人時，當地人的生活又有何改變？在重新出發前，讓我們學做一個有良心的旅遊公民。

旅行不再理所當然

開關第一件事，記者馬上到專營文化深度遊旅行團的GLO Travel網站，期待GLO Travel會再推出旅行團。記者在開關後兩天找上GLO Travel共同創辦人、旅遊作者陳成軍（Rubio），他當晚也即將飛往新加坡。早於5月他就已經出過境，去美國公幹，但這次離開香港的感觸更強烈。Rubio一邊坐機場的無人駕駛電動列車前往閘口，一邊跟記者說想飛一轉泰國、峇里：「我覺得興奮為主，可以再出發。」Rubio在facebook專頁形容：「可能是知道全個城市都『一齊郁』，那種集體行動特別有動感。令人想起，旅行其實都是要同人講、同人分享、有共鳴，才有意思。」

必需品vs.奢侈品

再出發的興奮，也包括希望彌補這兩年的遺憾。過去香港人去旅行很容易，GLO Travel的誕生也源於香港人已對旅行習以為常，追求在旅程中有更深刻、有意義的體驗。「我們可以去任何地方，做任何事，買機票都好平，所有東西都很容易得到，我們覺得世界以後都會這樣，但原來可以完全不同，原來可以全球的人都出不到關。」有人或許因疫情離世，或不能再去旅行，「令我覺得，我以後每次出發，都不會將旅行這件事視為理所當然」。

去旅行是種特權。有人「報復式旅行」，花6000元買日本來回機票，也有人因為疫情打擊經濟，旅行是負擔不來的奢侈品。中文大學哲學系講師王劍凡教授哲學與翻譯，其中「旅行哲學」一課深受學生歡迎。「比如我有學生告訴我，他無去過旅行，入到大學先發覺跟同學的差距大到不得了，他說中學時都只是去過一兩次銅鑼灣，他住天水圍。香港有不少這種人。」香港人這個身分也是幸運的，持香港特區護照可以免簽證去168個國家，比不少國家多，「加上我們相對富有，去一些第三世界或者比較貧窮的國家時，我們就好體驗到，我們可以去到他們的國家，但他們不能到香港」。

做個有品旅行公民

不是人人都有能力、權力去旅行，既然我們有這種福氣，是否也有更大的責任做一個良好的旅行公民，或者透過旅行為世界帶來一點點不同？「所謂make a little difference，不是說要改變世界這麼誇張，或者只是盡少少道德義務。」至於是什麼道德義務，王劍凡說人人都不同，視乎自己的限制，但至少可以嘗試盡量減少對其他人、其他地方帶來的傷害。

「近年如果討論道德旅遊，有種好極端的講法，就是你逢去旅行就不道德。」回想兩三年前的香港，一街都是藥房、金舖，售賣本地人甚少購買的金莎、金表，我們深明這種不好受的感覺，但當我們作為旅客到訪其他城市，也會為當地帶來同樣影響。「比如麗江古城，麗江本來已經沒多少納西族當地人，全部都是漢人，逼遷原有的客棧、傳統房屋，變成民宿、旅館、cafe、酒吧街，更加不用提人多、垃圾多、破壞環境。」旅客為城市帶來經濟效益，也會炒高租金、地價，改變當地地貌，趕走小店和原本的居民。疫情前的旅遊熱點如威尼斯、西班牙巴塞隆拿亦有過度旅遊問題，太多旅客到訪，超出城市可承受能力，沙灘、路上人滿為患，嚴重影響當地居民生活。乘搭飛機去旅行也會增加碳排和造成空氣污染。

以善良的心出發 虛心做客人

王劍凡說何謂「旅行公民」、如何去旅行去得有道德，最簡單的做法是多做功課，了解當地歷史，以開放心態認識和尊重他人的文化，多光顧小店、留意當地低下階層，「多講作客之道，不要講這麼多好客之道，覺得自己大晒」。但如果要深入探討旅行道德是一個很複雜的議題，沒有簡單的正確答案。例如情景一，我們應否到被認為踐踏人權的國家如北韓旅行？支持的一方說旅行可以讓北韓人有機會接觸外界，遊客可以將當地的苦况告訴世界，讓更多人了解這個國家，旅遊業也帶來經濟效益，養活更多北韓人；但反對一方又會質疑：「你給這麼多錢去北韓，其實你會不會進貢當地政府，進一步破壞世界和平秩序，甚至對人權更加剝削，會不會更差呢？」王劍凡說因為我們沒法得知北韓的財政報告，沒辦法量度究竟去還是不去比較道德。

情景二，到訪比較貧窮的國家時，有小朋友叫賣紀念品，我們應否光顧？如果你買，小朋友就能掙到收入，他和家人都不用捱餓捱窮；「但如果我們再進一步深入問一個問題：你會不會這樣做後，令他更加無機會接受教育，因為他的家人一早推他出來賣紀念品，掙到錢，更加要他繼續在街上賣紀念品。」常說我們到異地旅遊時應多光顧小店，不要光顧大財團、跨國企業，光顧民宿而非大酒店，王劍凡也試過深入伊朗北部，幫當地婆婆買了幾個手做玩偶，後來發現玩偶是中國製造，錢也不是全進伊朗婆婆的口袋。「你覺得幫到真真正正當地人，原來去到最後，他們背後其實都是一個國際財團、跨國企業支撐，這才是最恐怖的地方，但這個世界就是這樣。」

要尋根究柢找到每個道德問題的答案不容易，也不是人人願意找，大部分香港人去旅行的主要目的是吃喝玩樂。吃喝玩樂以外，或許我們也能夠保持着一個善良的心跟當地人接觸，「唯有就是多點反省，去到某一個位，可以盡到些心意，其實已經好美好」。

反思旅行的意義

重新出發，除了可以反省旅行的道德，也不妨思考一下旅行究竟有什麼意義。為什麼一開關就要去旅行？你是為了什麼去旅行？Rubio觀察身邊朋友對旅行的態度，「第一種人，固然是即刻搶閘出關，我是其中一個，身邊好多旅遊達人的朋友都是這樣。但也有朋友說他習慣留在香港，其實都沒有所謂，他不覺得旅遊是這麼必要」。Rubio形容以前香港人去旅行是條件反射，一有假期就去旅行，但這兩年被迫留港，反而讓香港人發現以前沒有留意的選擇。「現在會多了一層思考，其實不一定要條件反射，就算在香港，我可以攞幾日假，自己梳理一下自己做的事，我覺得是帶了一個思考空間給大家。」

「我覺得大多數香港人，都習慣了其實無旅行是不會死，沒什麼大不了。」王劍凡也有同樣觀察，「再加上我們有好多旅遊的替代品」。他舉例，我們現在在網上已經可以買到世界各地的產品，以前到日本旅行必去的「驚安之殿堂」（DON DON DONKI），現在港九新界都有分店；如果想吃當地美食，現在美食全球化，香港不難找到媲美當地質素的地道餐廳；如果為了打卡、虛榮感，王劍凡形容為儀式消費，「這就更加多東西可以補救到，你想想，去不到旅行也可以staycation」。在有海景的總統套房staycation，可能比台灣來回機票連住宿套票更貴；「如果你覺得去旅行是好奇、看新事物，好多東西都做到，未來科技更加厲害，可能戴個眼鏡，有體感、感覺。」有人說去元宇宙都有去旅行的感覺。

高科技代勞 旅行已死？

「所以我們說旅行已死，這種真正用隻腳去旅行的旅行，而取代它的就是高科技、旅遊節目、旅遊特輯。」如果你不認同旅行可以被取代，就要問自己，旅行對於你有什麼意義。「這兩年沒有旅行，我今年旅行哲學（課堂）的學生都較以往難溝通了很多，他們正正是這兩年zoom上堂、DSE上來的一班。」王劍凡問他們旅行是什麼？旅行有什麼意義？「他們完全答不上來，甚至他們為什麼想去旅行、獲得什麼東西，他們最簡單的講法就是『未見過就想見下囉』。」對王劍凡而言，他覺得旅行不能被取代。「因為我最喜歡的就是跟當地人交流，沒有什麼重要得過這件事。這是對自己一個最大的衝擊，才知道這個世界有這麼多可能，有這麼多生活方式。」

文˙ 朱琳琳

{ 圖 } 受訪者提供、資料圖片

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 朱建勳

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