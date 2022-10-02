一小時生活圈：石頭爆出來的社區 安達人 山上開荒

【明報專訊】山中一日，世上千年，住在昔日是石礦場的安達邨中，大霧起來確實如仙境伸手不見五指，屋邨2016年入伙，梅迪斯是「開荒牛」，經歷過旅行回來見到全屋發霉的崩潰、獨享與世隔絕的度假feel、習慣搭此處「名物」大電梯接通山下世界，今次就由他帶路。新一輯「一小時生活圈」邀請資深規劃師杜立基同行，從他的視角看地區格局、設施設計，一起步更發掘出梅迪斯從未為意的「主題景點」。

剛搬來時 窗外斜坡光禿禿

安達臣道早前發生嚴重塌天秤意外，是房協資助房屋地盤，就在離梅迪斯家不遠的上方，這片山頭一直是新聞焦點，以「天價地盤」著稱。梅迪斯指着牀邊的窗，說剛搬進來時，外面還是光禿禿的斜坡，還未是現在綠化了的模樣。嘉華建材自1960年代開採這個石礦場，直至2017年交給政府，開採出約一億噸石料，「石頭爆出來」的土地除了建成今天的安達與安泰邨，將來版圖包括上方的私樓「安峯」、港人首置上車盤、房協資助房屋、居屋安秀苑。

安達臣道近觀塘 缺「駁腳」交通

梅迪斯的老家在旺角舊樓，「我由細到大都覺得住在世界中心」，不過他昔日需與父母同房，搬到安達邨後獲得更多個人空間，形容在新家能享受沒人打擾的「度假」感覺，但就不得不調整出行的生活圈。「我早兩年在觀塘返工，會走40分鐘的路落去。」從地區格局而言，如果要「出城」，離安達最近應該是觀塘市中心，但邨中卻沒有往那邊的駁腳小巴。年輕的他是推廣香港獨立音樂專頁的主理人之一，不乏到觀塘找朋友、參與活動的時候，每次都十分苦惱，走10至15分鐘到秀茂坪等小巴，可能很久沒有一班，較「穩陣」是搭乘往藍田巴士在觀塘警署下車，「至少確保一小時內去到」；這也帶出另一離奇之處，這架巴士是安達邨接通地鐵網絡的主要交通，可是入邨容易出邨難，「巴士必經之路會跟將軍澳出來的車撞埋一齊，出藍田站跟出旺角一樣要花半小時」。

起地鐵，堪稱這一帶的都市傳說。政府《鐵路發展策略2014》中記載，東九龍線的初步概念方案是「寶琳—寶達—秀茂坪—順天—彩雲—鑽石山」，今天看來，規劃師杜立基說這條路線「make sense而且好必要」，「當年康城都未入晒伙，已經發覺將軍澳只得一個方法出去，經油塘分流去九龍或過海，於是將軍澳幾個站狂塞人，而這個規劃就是不循這條線，也可在鑽石山轉車」。

大電梯上落 圍繞秀茂坪商場發展

來到安達，必不能錯過的是認識幾座大電梯，可說是安達人生活的命脈。梅迪斯介紹區內街市「每樣得一檔」，菜檔、肉檔、魚檔各一，想買更多樣的食材、零食或光顧連鎖快餐，他會乘通天梯落山到秀茂坪商場。而其實地鐵構想，杜立基說回頭，跟安達臣道的房屋比重變化亦有關。翻看2011年規劃署委託顧問進行的安達臣道土地規劃可行性研究，提出因秀茂坪區已有大量公屋，私樓與公營房屋比例應為八比二。後來排公屋人龍愈來愈長，私樓愈來愈貴，這裏的地皮也一幅幅批出作公屋、居屋、可資助房屋、首置樓。

房屋政策轉彎，改變一區面貌。梅迪斯以秀茂坪商場作為採購物資的中心，杜立基說從大電梯的配置也看到周遭房屋圍繞該商場為中心發展的格局，藍圖中的地鐵「秀茂坪站」若成真，安達人的出行就會從地底鑽上秀茂坪，再由電梯上山回家。今天安達與安泰住了約2.3萬及2.5萬人，然而當初討論中，地鐵作為說服追求公私樓平衡的地區團體「這裏應建更多公屋」一大誘因，卻仍只餘文件上一條路線圖。

山上房屋好不好住？我們在電梯塔樓梯聊着，身邊阿姐指指高處，「上面會起首次置業同埋私樓，呢度好好住呀，空氣好嘛」。她原與母親住樂富，「交通方便，落街有嘢食，呢度就……」她顧上講壞話應細細聲的禮儀，「冇一間好食，買嘢唔方便囉。我會坐小巴去牛頭角街市買菜」。又有大漢搭嘴，他平時會去秀茂坪街市，覺得走路還是比坐車近，「我又單身一個，有時OT咪去出面食囉﹗」這裏無啖好食？他尷尬笑笑：「冇選擇囉，擺得入口啦，都係咁㗎啦，公屋邨都係扱、扱、扱、扱（copy）出嚟㗎啦。」公屋建築雖是倒模，不過我們細逛兩三小時，也有不少發現（見圖）。

■規劃這回事

˙理想與現實的距離˙

城市為何是今天這個模樣？有些早已規劃，有些是計劃趕不上變化，又有些後來由住進去的人創造，杜立基說近年關於規劃出現一個narrative（敘事）的方向，「初時規劃是理想主義的，希望做出終極理想；後來講求科學化，追求好多數據，然後我們見到每種想法，到最後都不是那回事。Narrative的角度就是說，用家或參與其中的人如何以自己的理解、論述，在規劃過程嘗試塑造將來的景象。那個景象不是到王子公主一起就算完成，環境不斷在塑造，論述不斷累積，就（從中探討）改善規劃的手法」。他常鼓勵規劃師落區去聽聽，原本規劃是怎樣，今天住在其中的人感覺又怎樣，「就像現在的城市書寫，我覺得好正呀，能從中吸收、組織想法」。現在我們嘗試以這種角度，繼續書寫這個城市。

文˙ 曾曉玲

{ 圖 } 馮凱鍵

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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