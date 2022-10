Double F：《美國舞男》——社會階級的牢籠

【明報專訊】上期提到經典電影《美國舞男》以劇集形式重拍,電影預示1980年代的物慾膨脹。Richard Gere飾演的應召男郎Julian藉物質向上流而改變出身,進升上流社會然後享有自由,但這種自由背後有多重隱憂。比如他知道不能再行舊路,壞了名聲就不能在富婆圈玩下去。比如前經理人Leon游說他再組拍檔時,說這些女人一反轉你就什麼都沒有,但他結果還是被Leon騙了,以為接的是正常客人,卻接着有SM癖好的金融家夫婦……

被嫁禍捲入謀殺案

電影的下半場就在數線平行的憂患中展開,一是Leon介紹的SM夫婦中的妻子死了,Julian被警探Sunday窮追不捨,對方認定其男妓身分已近乎證明他就是兇手,而當晚與他歡聚的富婆Lisa,因此案廣受社會留意,並不願作他的時間證人;第二是被他誘惑、而他自己也動了情的少婦Michelle,原來是參議員的妻子;第三是他隱隱然察覺有人嫁禍給他,卻未知道是誰。

於是Julian日漸窮途末路,情况變壞,一天一天打破了他以為的,只要學懂某些語言就能躋身另一處境,不再如從前般沒有選擇,被經理人牽着做不想做的事。他以為可選擇不接哪些生意,選擇不被任何人佔有,一如自由穿衣。但階級的分野,並非那麼容易打破,例如捲入謀殺案,找不到為他仗義的人。漸漸地,他先前一直視為自由象徵的服飾不再重要,他穿便服闖進要求正式衣著的餐廳,差點被攔下,前經理人Anne更直說,你現在這副模樣連女傭也搞不到手。

電影的諷刺陸續有來,Julian終於發現是Leon陷害他,他找Leon對質,因太生氣而將站在露台對他冷嘲熱諷的對方一把推出去,雖然他馬上後悔,緊抱Leon雙腿,卻漸漸失去力氣,終於Leon摔在地面死去。這裏還有意地拍到Julian只捉住Leon的皮靴,這些他們用以證明身分的身外物。

這趟Julian真正殺了人,卻諷刺地因有人目擊他緊抱Leon雙腿想救他回來,而被判無罪,這何嘗不是因為Leon扯皮條的身分不受社會待見,不像金融家妻子一案般備受傳媒關注。最後結局是Michelle不懼名聲破裂,向警方說謊表示案發當天她與Julian在一起,她作為時間證人洗脫了Julian的嫌疑。

謊言堆砌「美好結局」

這看起來如像一個美好的結局,卻更黑暗與可悲。Julian想要自由、想要真相,他一開始甚至信心滿滿,並不理會纏繞他的警探,沒想到最終救他的正是Michelle的謊言。他曾登門找Lisa作證,他說:I come here for the truth,但他沒料到真相如像隨時可換的華衣,Lisa丈夫指摘Julian說謊,說當天他整晚陪着太太。門口站着的3人都知這是謊言,但Lisa丈夫說的那麼大義凜然。

1980年的《美國舞男》,男妓想奮發上游卻面朝殘酷現實。1990年的《風月俏佳人》,荷李活大道上的妓女公主夢成真,兩套電影男主角都是Richard Gere,兩套都是以美國西岸洛杉磯作背景的繁華與卑微的故事,《美國舞男》對物質的依附有關自由,《風月俏佳人》還述及羞恥,也是有趣的對讀。再續。

文:方太初

