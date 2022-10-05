日式詩意 音效交集 光與水晶互動 沉浸式體驗

【明報專訊】由視覺藝術家Noemi Schipfer及建築師兼音樂家Takami Nakamoto合作於2011年成立的創意工作室NONOTAK studio，是近年冒起得最快的Immersive experience沉浸式體驗設計組合，由光影設計到音效設計均出自其手。今年9月舉行的巴黎設計周，便獲法國水晶品牌St. Louis邀請合作，以Lumières為題的沉浸式體驗展覽，帶出水晶的另一面。

NONOTAK studio本身並非首次與St. Louis及同集團的Hermès合作，如早於2015年，便為Hermès設計動態光影裝置櫥窗Light Excursion，其後2019年獲邀製作展示法國工藝的裝置展覽Comité Colbert，將John Lobb皮鞋、St. Louis水晶、Puiforcat銀器、Hermès的Hermessence系列香水及皮革手袋吊飾化為動態光影裝置。當中效果最好的，是通透的水晶及香水樽，以及反光的銀器。今次的Lumières展覽亦正好利用水晶的反射及折射特性，順勢延續這個合作。

呈現水晶素材特質

近年採訪設計周，談得最多看得最多的是以沉浸式體驗為手法的展覽。米蘭設計周中Daniel Arsham與Kohler合作的Divided Layers，又或是NM3為LAUFEN設計的JUST ADD WATER，都是以沉浸式體驗來呈現，但較少以產品為展覽主體。今次St. Louis在巴黎La Poste du Louvre舉行的Lumières展覽，分為Pulsations、Rotations、Vibrations、Projections及Refractions 5個以光與水晶互動方式的主題。品牌總監Céline Sanchez表示︰「品牌的水晶作品，特別是水晶燈大都被視為燈飾或發光主體（object of light），但我們則希望能透過今個展覽，來呈現水晶作為光影投射對象（subject of light），以不同方式將光投射於水晶來呈現素材特質。同時，亦希望能透過NONOTAK的角度帶來年輕新演繹，解讀這個歐洲的元祖水晶品牌。此外，與NONOTAK合作原因是他們本身的作品帶有一種日式的詩意，與水晶的光影對比特質相合。而他們半日半法的文化背景（Noemi是日法混血兒，而Takami則是在法國留學及定居的日本人），亦能為這個傳統法國工藝品牌帶來年輕兼備另一種文化觀點的視野。」

巿民打卡變相為品牌宣傳

被視為Maison et Objet周邊活動的法國設計周愈做愈大，與米蘭設計周的Fuorisalone發展一樣。Céline這樣形容這個發展走勢︰「這更能讓巿民感受到家品走入生活的感覺，少了商業味道。同時將買手集中到展場，分工更為明顯。」由於城中展場以大眾為本，策展時商業包袱較少是其一。而隨着社交媒體發達，讓巿民有如工蜂傳播花粉一樣打卡來為品牌免費宣傳，商業價值不亞於只限商家入場的主展場買賣交易，於是近年不少品牌投放在設計周的周邊活動。既能打卡、亦需要親身到場才能完整感受現場的沉浸式體驗，便成為能夠兩者兼得的策展手段。而事實上，不少展覽的打卡位，很多時也是睇相好過親臨現場。

NONOTAK的哲學或定位十分簡單，只是空間、光線及音效交疊而成的裝置。「背後並沒有很深的思考或信息想表達，反而是較簡單地希望能結合我們兩個的技術背景，讓觀眾感到驚喜。」Noemi說。「簡單地複雜（simplicity through complexity）最能表達我們的作品特質。我們希望以最簡單的裝置組合帶出最複雜的視效。當中的重點，是背後的程式編碼，將我們的理念放在各個層次時的複雜性。以這個裝置展覽為例，背後的原理連小朋友都可以描述，但置身其中的感受及故事，則非文字所能描繪，這便是當中的複雜，亦為觀眾帶來自行演繹的空間。」Takami補充。

單色光影突顯幾何感覺

NONOTAK的自家作品大都以幾何線條為本，所以大都用上單色光影為主來突顯當中的幾何感覺。今次為品牌所作的裝置，則以品牌的多款水晶燈為主角。Noemi說︰「當中的最大分別，是如何照亮水晶燈來突顯水晶上的刻紋。同時，我們亦需要考慮現場的空間感及水晶燈之間的比例。」

Takami解釋︰「我們的自家作品會用上不同光源，由投射機到LED熒幕亦有。今次為了突顯水晶的特質，便用上最簡單直接的燈泡，是較為素材先決的考慮。光影外，我亦主理當中的音效。背後的靈感，是水晶工坊的聲音，由外部的樹林，到內裏的工作聲音亦有，然後抽取具啟發的部分來編寫音樂。現場因為空間隔間，各個部分的音效會互相交織，所以我便有了一個Parkour（飛躍道）穿越不同空間的想法。如用上Folia壁燈的Vibrations裝置，有如走入樹林的效果。最後用上Royal水晶燈的Refractions裝置，則配上較為動感的音效，但所有裝置的音效交集，都能予人一種統一的印象。」

回想起來，是何時開始有沉浸式體驗這個概念？說穿其實與set design（場景設計）或裝置藝術相近。其發展，該可以日本的teamLab和法國的L'Atelier des Lumières為分水嶺。較早期的United Visual Artists，便沒有被冠上沉浸式體驗設計師的名號。與NONOTAK談起沉浸式體驗這個潮流，他們亦有感名字被濫用。Takami說︰「我想我們亦算是濫用了這個詞彙的其中一員，但我們的目的同樣是希望能為觀眾帶來一個獨特時刻，來享受當中的光影空間。而這個詞彙的氾濫，是因為不少公司希望能刺激社交媒體的曝光而特設打卡位，令到這個詞彙的意義變得模糊。但最能為沉浸式體驗下定義，該是能讓觀眾有一種忘卻現實、有如靈魂脫離肉身的體驗。」

網址：www.saint-louis.com/en/lumieres-exposition

文：Dawn Hung

編輯：陳淑安

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