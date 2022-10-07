借出「救命書」 走出情緒困局

【明報專訊】近來不少流行曲取材書籍，如《人類群星閃耀時》、《老派約會之必要》，更掀起陣陣追讀潮。歌手黃妍新歌則取材日本小說《7月24日大道》，但未必同樣掀起追讀潮，只因此書在香港已經絕版。然而這本絕版書仍在公共圖書館上架，令黃妍想起「可以在圖書館借書這件事」，於是舉辦借書活動，借出自己與填詞人王樂儀的「救命書」——閱讀或可成為生命困局的出口。

歌手黃妍自2017年出道，與填詞人王樂儀合作無間，作品多以療癒風格而為人所知，或許反映出近年社會的氛圍和需求。她們構思新歌時，王樂儀提議《7月24日大道》一書作新歌題材。《7月24日大道》由日本作家吉田修一所著，其作品《惡人》、《怒》曾被日本導演李相日改編為電影。《7月24日大道》不如《惡人》和《怒》般沉重，反倒講述一個平凡女孩的故事。她循規蹈矩卻不甘平凡，幻想身處小鎮是葡萄牙里斯本，將小鎮街道命名為里斯本的街道—— 一條碼頭旁的公路就被命名為「7月24日大道」，自覺與衆不同。

黃妍受新歌啓發辦借書活動

當黃妍尋找此書的時候，卻發現已在香港絕版。偶然有朋友發現圖書館竟有藏書，提醒了她「可以在圖書館借書這件事」；同時她想起日本電影《情書》的情節——男女主角在圖書館鬥快於圖書證寫上日期和名字借書。兩者啓發黃妍舉辦一場有圖書證的借書活動，故與誠品書店合作，向大衆借出自己與王樂儀的「救命書」——她們「在不同階段看完之後，覺得有所得着、紓緩心理壓力的書」。她們從自己的書櫃或自己看過的書，揀選39本書，當中不少已絕版或香港沒有貨，套上書套——印上《7月24日大道》提到葡萄牙當地的電車，以及她們對於那本書的感覺，例如「溫柔」、「回憶」，名副其實「don't judge a book by its cover」。只要憑藉新碟附送的圖書證就能到書櫃借書。

吸收作者世界觀

黃妍入行前也在職場上受困於許多「小圈子」、「辦公室政治」，但當她看書時：「它（書本）跟你吶喊一次、提醒你一次，走出困局的方向。」黃妍還認為「在書的世界，作者用自己的世界觀、價值觀整理了一個完整的世界……只需要花看一本書的時間……已經吸收到它的世界觀和知識」。譬如她看《7月24日大道》，主角陷入渾沌而不自覺，也是現實不少人在社會上疏離的寫照。然而主角最終願意在現實中突破，不再佇足於幻想，「最後給予（讀者）可以突破的勇氣」。黃妍覺得有些書令人有不同思考方式，有些書就幫助理順思緒，所以「有機會就想跟大家分享，閱讀是一個找到情緒出口的好方法」。

看書時「聽」到安慰聲音

黃妍亦期望今次借書活動令「大家不要害怕看書」。她身邊有些朋友抗拒看書，因為無法集中閱讀文字，甚至恐懼看書。但黃妍覺得他們「只是未找到適合自己的書」，只要找到適合的書，總能夠看下去。她認為書本的魅力在於：「當你看書的時候，好像聽到聲音。自己會想像到它（書本）在說話的時候……是另外一種安慰你或者陪伴你的聲音，不同於單純說道理。」也許有些人覺得看書太花時間，黃妍就比較了看書和看電影：「文字走進腦際，然後轉化，你需要慢慢思考、慢慢去咀嚼。有時電影真的快很多，免卻了你重新整理的步驟，但看書就能夠因應自己的步伐慢慢來。」無論喝多點水、讀多點書，也能救命。●

Breathe in the Words

日期：即日至10月17日

時間：上午11:00至晚上7:00

地點：誠品生活尖沙嘴店（尖沙嘴梳士巴利道3號星光行2樓）

查詢：bit.ly/3E5gscR

文：嚴嘉栢

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安