同場加映：Apple Watch Ultra GPS超精準 攀山潛水無難度

【明報專訊】Apple發布Apple Watch 8及SE 2外，同時推出專為專業運動員設計的Apple Watch Ultra，新表採用航天工業級鈦金屬製成，在重量、耐用度和抗蝕能力之間取得完美平衡。表殼向上包覆貼合平面藍寶石玻璃表面的所有邊緣，亮度高達2000nits的Retina顯示器，就算在烈日下仍可看清屏幕資訊。另外，新表加入了自訂按鈕，用家可輕鬆設定，快速開啟一系列功能，包括「體能訓練」、「指南針航點」、「回溯」等。另外新表已獲得WR100防水認證，可支援這些水底探險活動，亦獲得國際認可標準EN13319認證，該標準專門測試世界各地休閒潛水人士都會使用的潛水裝備，例如深度計等。

Apple Watch Ultra擁有Apple Watch最持久的電池使用時間，正常使用情况下可長達36小時，如使用低耗電模式，可將使用時間延長至多達60小時，非常適合連續幾日的活動體驗。內置的超精準雙頻GPS結合了L1及最新L5頻率，加上全新的位置演算法，帶來歷代Apple Watch中最精準的GPS，可在訓練和比賽時提供最準確的距離、配速及路線資料。●

Apple Watch Ultra

售價：$6399

文：JJ

[E潮]