Samsung Galaxy Watch5 Pro 80小時長氣袋 分析實時跑姿

【明報專訊】以鈦合金打造的Samsung Galaxy Watch5 Pro不僅更堅固耐用，還配備了Galaxy Watch系列最大容量的590mAh電池，比上代提升多達60%，能提供長達80小時的超長使用體驗，即使開啟GPS模式亦能達到接近全天的續航時間，用家可以放心佩戴，毋須擔心在遠足途中耗盡電量；搭配快速充電模式，僅需30分鐘即可恢復45%電量。另外，Pro還可以提供實時跑姿及最大攝氧量（VO2 Max）分析，追蹤有氧運動的成效，提高運動效率。實時跑姿監測功能可以同步分析運動時的身體對稱、下肢勁度、規律、垂直震幅、觸地時間等，從每一處細節指導用戶改善姿勢，減低受傷風險。

另外，GPX越野導航功能也首次添加在Galaxy Watch中，協助用家在戶外活動時記錄路線，提供現時所在位置高度及未完成路線等資訊；方便的轉彎提示功能（Turn-by-turn directions），讓用家於遠足或騎單車時能夠專注前方道路而毋須查看地圖。準備回程時，Galaxy Watch5 Pro的回溯功能（Track back）可以幫助用戶安全地原路返回起點，對於行山人士有很大的幫助。●

Samsung Galaxy Watch5 Pro

售價：$3598（45mm／藍牙）、$3998（45mm／LTE）

[E潮]