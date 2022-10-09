{博物館史達人}曾啟泓 帶着批判腦袋 香港故事1.0 2.0 3.0都不是權威

【明報專訊】孩童時走進香港歷史博物館看「香港故事」那記憶，仍存在於1995年出生的曾啟泓（Reynold）腦海裏：「我記得細個好鍾意個維多利亞城，覺得好靚，即係林則徐之後嗰個仿古街，好多小販檔嗰度。」Reynold現時是牛津大學歷史博士生，牛津開學比較遲，剛趕得及在他飛回英國前做個訪問。今天他專研博物館，看展覽的目光不再一樣，當這個正待翻新的常設展標書內容曝光，六四不需要情感描述的要求引起關注，他卻着眼另一個不見很多人談論的部分，「那是香港博物館的源起」；博物館從來是誰手握資源，就說誰想說的故事，他認為不必把已關閉的版本當成權威版本，恐懼「原汁原味」會消失，因為究其歷史，這個「香港故事」其實是2.0版本。

增強港人對殖民地歸心

滂沱大雨中，我們約在香港大會堂見面，Reynold很快將回到同樣雨下不停的英國，繼續埋頭完成他的博士論文。他指指大會堂高座，說最高三層曾是「大會堂博物美術館」（後在1968年改名為香港博物美術館），抬頭看，那裏正掛着好大一幅「606060」宣傳品，康文署以「推動文化六十年」為口號慶祝大會堂啟用60周年，連港鐵站都有廣告，不過在公眾討論中沒泛起多少漣漪，至少明顯與2020年10月香港歷史博物館的常設展「香港故事」關閉翻新前夕，市民蜂擁前往排隊見「最後一面」的場景差得遠了。

但在Reynold的研究中，一切都息息相關。他的碩士論文提出殖民政府設立博物館的意義：「1962年有了大會堂博物館，直至1975年分家變成香港博物館及香港藝術館，原因亦與六七暴動影響有些關係，暴動之後香港政府想安撫人民，提供很多文娛康樂設施，博物館就是其中之一。藝術館繼續留在大會堂的位置，而歷史博物館，即當時的『香港博物館』，就搬到尖沙嘴星光行，兩館自此各自發展。」其後香港博物館在1983年又搬到九龍公園臨時館址，漆咸道南現址是回歸後的1998年啟用，同年易名為「香港歷史博物館」。

博物館作為殖民政府工具

「香港政府在六七暴動後構建一個『香港人』的身分，因為它覺得不安、動亂除了因社會經濟環境差，也因（香港人）受內地左派思想影響，決定提倡一個社群精神，沒說得很白是香港人的身分，而是建立對香港的歸屬感，以此增強對殖民地的歸心。而博物館就是其中一種工具去幫殖民政府做這件事。對比1962年，大會堂博物美術館剛開幕時，4個展覽中有3個是外借英國博物館藏品或英國藝術家作品，剩下一個香港政府藏畫展，主要展出香港政府收藏的西方油畫和版畫，這些作品主要以南中國和香港的景物為題。至1975年，香港博物館4個開幕展覽主題包括香港本地史、本地傳統漁業、香港貨幣、香港考古50年，「本地史是講香港由幾千年前一個渺無人煙的小島，如何發展到現在；藝術方面進路不同，但邏輯一樣，就是很鼓勵香港藝術，如藝術館極力推介新水墨畫，甚至形容是Hong Hong Art，還不斷搞比賽如香港藝術雙年展，兩邊雙線進行，去推廣一個獨特的香港歷史」。

然而香港博物館故事又是否從1962年說起呢？據Reynold考證，還要源遠流長得多。我們在大會堂高座入口轉身望，能看見滙豐總行，那兒曾是香港第一代大會堂的所在地，裏面有舊大會堂博物館，舊大會堂在1869年啟用，至1933年起逐步拆卸。他的博士研究再將時間推前百年，書寫博物館的前傳，「剛才說博物館是殖民政府的工具，究竟之前係咪都係咁呢？情况又唔係咁喎」。

年輕的他已自帶歷史學者講故事的純熟口脗，「原來在19世紀至20世紀初，香港博物館不是政府的博物館，是由一個大會堂委員會負責管理，主要是歐裔有錢人管理，常被鬧資金不足、沒心機打理，又不肯請專業館長去搞，舊大會堂博物館變成好似會所其中一個設施。」公眾可以進入，不過早上及下午時段就分開只限華人或白人參觀。「那時的大會堂博物館講乜呢，是香港的自然歷史，即花草樹木與動物。」

對照星洲 最初作研究基地

線索追上去，有更古老的一間。在一本法律歷史書中，他發現有個皇家亞洲學會（Royal Asiatic Society）「中國分部」所設的博物館，於1849年誕生，在當時位於畢打街華人行的最高法院其中一間房。「這間博物館僅限會員，立館目的是研究中國的自然歷史及文化，裏面收集了很多在香港捉到的蛇、鹿等動物，製成標本。」他笑說在會議紀錄看到有人捐了一塊萬里長城的磚給博物館，「真假就不得而知了。可惜博物館只辦了10年左右就執笠，文物下落不明，香港史上第一間博物館就這樣銷聲匿迹」。

他擴大研究版圖到新加坡，1849年，也是當地出現第一間博物館的年份，在名校萊佛士書院。「由一班對研究自然歷史及馬來文化有興趣的人成立，向學校借位，一開頭跟香港同樣不向公眾開放，至1874年左右瀕臨破產邊緣，新加坡殖民地政府就出手買下了博物館，變成政府博物館之後，立即發展得很勁，請人、買標本、文物，全是政府出錢。」

敘事重心隨時代轉變

兩地博物館對照比較，可知當時殖民地政府在打什麼算盤，關鍵竟在農業。「新加坡博物館成立時，最吸引他們興趣的其中一環，叫做economic botany，經濟植物學，意思是賣到錢的植物，糖、甘蔗、橡膠。新加坡那時不是叫新加坡殖民地，是海峽殖民地，亦包括檳城、馬六甲，它們控制着馬來亞的港口，亦是種cash crops（為利潤種植的農作物）的好地方。政府對博物館的寄望不是展示什麼給人看，而是做研究，尤其當時還未有大學。香港大學1911年才創立，新加坡更遲，於是研究就交給對動植物、文化有認識的人去做，博物館就是研究基地。」大英帝國對殖民地博物館各有盤算，「如澳洲、新西蘭是settler colony，即白人會移民過去的；non-settler colony如香港、新加坡、印度，主要人口是當地人，英國人佔少數，在這些地方設立的博物館都是向錢看，研究賣到錢的天然資源。至於前者就是接近英國的博物館，作為一種培養文化氛圍的地方。」英國本身呢？「英國就好唔同喇，大英博物館成立當時不是研究英國歷史，亦不研究英國藝術，而是研究在世界不同地方搜刮到的文物，彰顯全世界在其掌握之中。」

「我仍在寫這個前傳。」他不斷有新發現，「我最近發現新加坡博物館開了3、40年之後，去到20世紀初，打二戰前夕，設立了一個Singapore Local Gallery，開始講本地歷史，可能人住久了有歸屬感，會覺得這也很重要，就開始蒐集、展示關於新加坡本身的東西，所有事都是慢慢轉變。」而香港公共博物館歷史一度斷纜近30年，他就總結：「現在像個循環，英國人來到香港起皇家亞洲學會的博物館，是為研究中國為主；舊大會堂博物館打理混亂，沒什麼重點，但戰後殖民地政府再起博物館，就以香港為中心；回歸後敘事重心又回到中國，加強國民身分認同。」

讓民間專頁自由發揮

「香港故事」閉展前夕，他剛好人在香港。記得入去前「我其實有少少期待」。「期待」似乎是一種特別心情，因為想起當時館外長龍，反而瀰漫着道別、要好好記錄的情緒，但他就像影評人看電影，研究博物館已好幾年，不再是只為仿古街興奮的小孩子，逛博物館的視角不再一樣。

「在2020年關閉的香港故事，是香港故事2.0。」也就是「小漁村變大都會」故事2.0。「1.0在1991年開幕，九龍公園的文物探知館本身是香港博物館的臨時館址，那裏起了第一代香港故事，英文名有少少不同，是The Story of Hong Kong，不是The Hong Kong Story。」他翻出展覽小冊子圖片，「香港故事1.0是很直接以小漁村到大都會作為主軸，由自然歷史的遠古森林開始」，分九大部分，頭三章是自然環境包括動植物、從考古文物認識早期居民、「農村」關於各民系與風俗信仰；接着四章都以城市為主題，由1841年維多利亞城建立說起，依年份劃分百年歷史；最後兩章是日治時期及當代香港。

「展覽中客家人等四大民系與維多利亞城就像一個進化那樣，但歷史上是不正確的，新界至1899年才被英國人佔領，即四大民系在新界時，維多利亞城已經建立，是同時存在，博物館就將它排先後次序，嘗試以簡短故事fit番自己的論述。」記者聽着故事框架熟口熟面，不禁提問確認：「你在說2.0還是1.0？」「1.0啊。」「不是跟2.0差不多嗎？」「沒錯，那有什麼不同呢？1998年回歸後，漆咸道的香港歷史博物館開幕，本是將香港故事1.0直接搬過去，當時臨時市政局一眾委任議員就提出質詢，說這個故事不是從中國人角度去看，要求加強3部分，第一是鴉片戰爭，明確告訴大家香港是搶番來的，自古以來是中國一部分；第二是講香港與中國革命的關係，應該要有中國元素；第三是加強回歸的部分。」舊版本的故事只講到1984年《中英聯合聲明》簽署為止，而那個讓人有深刻記憶的高大林則徐像，就是2.0版本獨有。

自然生態歷史被抹走

少年Reynold開始對歷史產生興趣，亦有再訪「香港故事2.0」，「中學時去好唔明，為何會有原始森林和火山？研究過後才明白，自然歷史是香港博物館的源起」。當3.0標書列出對六四的要求惹社會注意，他卻留意到「自然生態環境」的部分被取消，覺得好可惜。話說回頭，「舊大會堂博物館的文物後來到哪兒去了？1933年執笠之後，政府點算人員曾稱文物都發霉，超過一半被銷毀，只剩一些標本，這批物件在二戰後也不見了，唯一一個生還的標本，是現今警隊博物館裏的老虎頭」，即1915年咬死警員後被殺的「上水之虎」，曾同為藏品的虎皮亦已不知所終。

想起閉展前那長長人龍，「我會有個感觸，大家最後不斷影相，每一個位都影、每一粒字都影，驚之後開番唔同晒，但museum can never be neutral，博物館不會是中立的，政權、資金來源轉換，就會變成不同的故事，所以『香港故事』也會一直變」。他感嘆的，是觀眾把博物館的敘事視為權威，「好似博物館所說的就是事實，因此很怕有變，大家唔使睇到咁嚴重」。「我常提醒，無論你參觀什麼博物館，都要保持批判思考，時刻警惕它所說的是否正確、在傳達什麼信息。」

他在牛津帶廣東話導賞團參觀校內博物館，如英國最古老的公共博物館Ashmolean Museum，為不熟悉古希臘神話的香港人介紹眾神關係，這趟回去後，又將帶團看看Pitt Rivers Museum，館內專收與民族學有關的藏品。「其成立目的也與殖民主義有關，裏面會見到展品嘗試排列什麼人種低級些，如持一支木作武器的人擺最低，最叻的就是持劍的歐洲人，現在是沒辦法想像有人會這樣認為，用幾支矛就斷定你是低級人類還是高級人類，我會說明這些，讓觀眾思考19世紀時這種排列的目的是什麼。」

「問任何一個歷史學者，都會同意沒一個版本的歷史不含偏見，全部都有主觀成分。如何保持客觀，就是多看不同觀點的東西，便知道大約平衡點在哪、大家都同意的脈絡是什麼。」1.0、2.0也好，將來出現3.0、4.0都好，視之為各種版本就可以了，「最重要是有不同人講不同版本的歷史」。他曾研究整理過這些年網上湧現的香港歷史專頁，不諱言史料之紮實程度參差不齊，一度想過要不要為這些專頁評分供人參考。「最後我沒這樣做，因為沒什麼意思，有些人可能不是有心寫得差，寫得不好的專頁也好快有人批評，大家要有自由空間去寫。」這樣「香港故事」在官方版本以外都可說下去，「百花齊放是最好的結局」。

文˙ 曾曉玲

{ 圖 } 林靄怡、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 朱建勳

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