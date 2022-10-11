活動推介：細味公共圖書館一甲子故事

圖書證轉變——《飛越一甲子，喜閱一輩子》巡迴展覽展出歷代圖書證，從以前的紙卡（左起）、市政局年代的紅綠膠卡，再到現在的圖書證。（展覽提供）

卡片目錄櫃——「飛越一甲子，喜閱一輩子」巡迴展覽在7間公共圖書館舉行，展現圖書館的發展里程碑，其中香港中央圖書館、藍田和調景嶺圖書館特別展出昔日圖書館卡片目錄櫃。（展覽提供）

【明報專訊】公共圖書館是大人小朋友都愛流連的地方，翻閱不同書籍，摸着書頁，可以感受紙張傳來的知識與喜悅。適逢公共圖書館成立60周年，由即日至11月27日舉辦「香港圖書館節2022」，透過一連串的展覽、讀書會、講座、工作坊等，細味圖書館這60年的變化。

賞光雕遊最美圖書館

你知道公共圖書館的館藏有多少嗎？全港第一間公共圖書館在哪裏？圖書館陪伴我們一甲子，10月29日起在香港中央圖書館舉行的「圖書館再發現」多媒體互動展覽，將這60年點滴呈現眼前。互動展覽分為6個體驗區：透過光雕投影遊歷全港最美圖書館屏山天水圍圖書館、以漁村為主題的香港仔公共圖書館兒童圖書館等，一窺圖書館的地區特色；藝術裝置展現圖書證從紙卡、膠卡到身分證的轉變，探索圖書館系統的發展；認識圖書館的多樣館藏，實體書以外，還有微縮膠卷菲林、卡式錄音帶等，以多個角度發掘圖書館的不同面貌。

不止香港中央圖書館，11月8日至明年2月26日，藍田、調景嶺、屏山天水圍、柴灣等共7間圖書館舉行「飛越一甲子，喜閱一輩子」巡迴展覽，以飛行棋盤和書本為展覽概念，展現公共圖書館的里程碑，當中香港中央圖書館、藍田和調景嶺的公共圖書館更特別展出昔日圖書館卡片目錄櫃，喚起多代人的回憶。而在11月15日，公共圖書館會在南豐紗廠帶來「圖書館再發現」的微型場景攝影展，以微型視角重新發現圖書館的有趣角落、館長的選書靈感。

除了展覽，各區分館還會舉辦互動故事坊、科普專題講座與手藝工作坊，圖書館還會上演音樂、戲曲、影偶音樂劇等，帶領大家踏上中西音樂旅程，當然少不了閱讀分享會，邀來本地作家米哈和一樹，與讀者分享寫作與閱讀的樂趣。

■香港圖書館節2022

日期：即日至11月27日

活動詳情：www.hklibfest.gov.hk

文：張淑媚